AÖF sonuçları açıklandı! İşte vize notlarını öğrenmek için AÖF girişi bağlantısı!

Final sınavlarına 1 ay kala AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ilkbahar döneminde girdikleri ara sınavların sonuçlarını öğrenmeye başladılar. Siz de aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak AÖF sınav sonuçları sayfasına erişebilirsiniz. Notlarınızı öğrenmek için sisteme e-posta adresiniz veya T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.
AÖF sınav sonuçları için tıklayınız
FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF ara sınav sınav sonuçlarının açıklanması ie sıra kritik final sınavlarına geldi. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin dönem sonu notlarında en büyük pay final sınavlarında. Öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmak için önlerinde bir aylık bir süre bulunuyor.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihleri 26-27 Mayıs 2018 olarak açıklandı. Üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de yapılacak. Hatırlanacağı gibi sıanv tarihleri normalde 2-3 Haziran'dı ama erkene çekildi. Öğrencilerin sınav tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor.
AÇIK ÖĞRETİM'DE GEÇER NOT VE SINAV GEÇME NOTLARI
AÖF öğrencilerinin bir dersten geçebilmesi yani o derste başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 35 almaları gerekmektedir. Öğrencilere vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre sene sonunda hem rakam hem de notların harf karşılıkları belirlenir.
SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
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