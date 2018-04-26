AÖF sonuçları açıklandı! İşte vize notlarını öğrenmek için AÖF girişi bağlantısı!

Final sınavlarına 1 ay kala AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ilkbahar döneminde girdikleri ara sınavların sonuçlarını öğrenmeye başladılar. Siz de aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak AÖF sınav sonuçları sayfasına erişebilirsiniz. Notlarınızı öğrenmek için sisteme e-posta adresiniz veya T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

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FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF ara sınav sınav sonuçlarının açıklanması ie sıra kritik final sınavlarına geldi. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin dönem sonu notlarında en büyük pay final sınavlarında. Öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmak için önlerinde bir aylık bir süre bulunuyor.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihleri 26-27 Mayıs 2018 olarak açıklandı. Üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de yapılacak. Hatırlanacağı gibi sıanv tarihleri normalde 2-3 Haziran'dı ama erkene çekildi. Öğrencilerin sınav tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor.