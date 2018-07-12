DGS giriş belgesi yayınlandı! Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri belli oldu! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından aday işlemleri sistemi üzerinden erişime açılan belge ile DGS sınav giriş yerleri belli olmuş oldu. ÖSYM, 2018 DGS sınavına girecek adaylar, sınav saati için 15 kuralı ile uyardı. Peki DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesini aşağıdaki linkten rahatlıkla çıkartabilirsiniz. İşte detaylar...

2018 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine aşağıda linkini verdiğimiz adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

DİKEY GEÇİŞ SINAVI TARİHİ (2018 DGS) NE ZAMAN?

2018 ÖSYM takvimine göre DGS ilk olarak 8 Temmuz'da yapılmaya karar verilmişti. Başvuruların 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldığı 2018 DGS, 21 Temmuz'a ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı, 21 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. DGS'de adaylar Sözel 60, Sayısal 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Adaylar, bu soruları 150 dakika yani 2,5 saat içinde cevaplamak zorunda.