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DGS giriş belgesi yayınlandı! Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri belli oldu! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

DGS sınav giriş belgesi yayımlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının gireceği Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri böylece belli olmuş oldu. ÖSYM, sınava girecek adayları, 15 dakika kuralı için uyardı. Adaylar, belgelerini AİS üzerinden çıkartabilecekler. Peki DGS ne zaman? İşte ÖSYM AİS DGS sınav giriş belgesi dökümü...

DGS giriş belgesi yayınlandı! Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri belli oldu! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından aday işlemleri sistemi üzerinden erişime açılan belge ile DGS sınav giriş yerleri belli olmuş oldu. ÖSYM, 2018 DGS sınavına girecek adaylar, sınav saati için 15 kuralı ile uyardı. Peki DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesini aşağıdaki linkten rahatlıkla çıkartabilirsiniz. İşte detaylar...

2018 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine aşağıda linkini verdiğimiz adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

DİKEY GEÇİŞ SINAVI TARİHİ (2018 DGS) NE ZAMAN?

2018 ÖSYM takvimine göre DGS ilk olarak 8 Temmuz'da yapılmaya karar verilmişti. Başvuruların 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldığı 2018 DGS, 21 Temmuz'a ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı, 21 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. DGS'de adaylar Sözel 60, Sayısal 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Adaylar, bu soruları 150 dakika yani 2,5 saat içinde cevaplamak zorunda.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girişte 15 dakika kuralı iptal edilmişti. Fakat 2018 DGS kılavuzunda belirtildiği gibi; Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER

a) 2018-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulunması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında,

  • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar ile
  • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınavda kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

2018 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuç takvimine göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018'de ilan edilecek.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLOSU

DGS NEDİR?

DGS sınavı; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili bir sınavdır. ÖSYM tarafından yapılan DGS sonrasında yerleştirmeler de yine ÖSYM tarafından yürütülüyor.

DGS PUAN HESAPLAMASI

DGS puanları; adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır. 2018-DGS sonuçları sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

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