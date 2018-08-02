Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır bu sistemi kurgulayan Muhterem Kurt, Bakanlık bürokratlarına ve Bakan Ziya Selçuk’u eleştirmişti. Yerleştirmenin algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Bakan Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencileri mağdur olmasında sorumluluğu bulunan MEB bürokratları ise görevden alındı.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da görevden alındı.

