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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.08.2018 22:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sınav sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır bu sistemi kurgulayan Muhterem Kurt, Bakanlık bürokratlarına ve Bakan Ziya Selçuk’u eleştirmişti. Yerleştirmenin algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Bakan Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencileri mağdur olmasında sorumluluğu bulunan MEB bürokratları ise görevden alındı.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da görevden alındı.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Helal sn bakanım .Senden umutluyuz.Görevinde başarılar.
olay bu isini yapamayan gidecek. bu kadar duzensizlik olurmu
Helal olsun eğitimden yana ilk defa ümitlenmeye başladım
Bürokratların görevden alınması,benimde çocuğumun içinde olduğu binlerce gencin geleceğini kurtaracakmı?Deneme yanılma yolu ile başarılı olan çocuklarımızın gelecekleri yok ediliyor.
Ön lisans bitirdik askerlikte bile işe yaramıyor boşuna okuyoruz
Olması gerekendir. Bir öğretmen olarak tebrik ederim. MEB ve okullar kimsenin babasinin mali değil işini layıkıyla yapmayan, yapamayan ya bırakmalı ya da el çektirilmeli. Aksi vatana en büyük ihanettir.
hafi hayırlısı bakalım. eğitim adalet ekonomi. bunlar düzelirse, toplum da düzelir ve kimse önümüzde duramaz...
Bu adama hayranım .
Bu adam bir başka..tuttumm..
bir kampanya yapın önlisans okuyanlar askerliği 6 ay yapsn yada 7 ay niye lisans yapanlar az yapıo nye biz cok yapıoz
Yerel yerleştirmedeki en büyük haksızlığın yapıldığı kriter başarı dilimleri. Ortaokul başarı puanı 80 ve 100 olan farketmiyor,aynı torbada değerlendirilerek çok büyük haksızlık yapılmış. Başarılı olan öğrenci cezalandırılmıştır. YBP puanı 98.84 olan kızım hiçbir yerel anadolu lisesine girememiş, aynı torbada değerlendirildiği 80 puanlı olanlara geçilmiştir. İlçemizdeki anadolu liselerine müraacat eden öğrencilerin tamamına yakını ilk beş kriteri geçerek son değerlendirme ölçütüne göre yerleştirilmiştir. O da yaşça küçük olan öğrenciler önceliklidir.Kızımın suçu Ocak doğumlu olması. Hak mı bu?
Belgeli Nakillerde ki (1.5.2) magduriyetlerimiz giderilsin. Kılavuz da yazan ibaredeki gibi hak kaybına uğramayalim. Çocuklarımız artık üzülmesin...
Milli Eğitim yıllardır malların elinde rezil edildi nerde beceriksiz öküz var doldurdular binlerce genç öğrenimine son verdi Allah kahretsin sizi cahil herifler neyseki iş bilir biri ele aldı inşallah düzelir
ben çok umutluyum sn. bakanımızdan inşallah düzeltecek bütün yanlışları...helal olsun
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