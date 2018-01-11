ÖSYM'DEN ALES adaylarına müjde! 2018 ALES 81 ilde yapılacak!

Yüksek lisans, doktora veya kadro başvuruları için gerekli bir kriter olan ALES ile ilgili olarak ÖSYM başkanı kritik bir açıklamada bulundu. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Özer, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavı için uygulanan "bin altı kota" uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Geçmişte sınavın bir ilde yapılabilmesi binden fazla başvuru gerekmekteydi ama 2w018'de ALES 81 ilde de yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer ALES ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti: "2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda bu adaylar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."