ÖSYM'DEN ALES adaylarına müjde! 2018 ALES 81 ilde yapılacak!

Yüksek lisans, doktora veya kadro başvuruları için gerekli bir kriter olan ALES ile ilgili olarak ÖSYM başkanı kritik bir açıklamada bulundu. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Özer, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavı için uygulanan "bin altı kota" uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Geçmişte sınavın bir ilde yapılabilmesi binden fazla başvuru gerekmekteydi ama 2w018'de ALES 81 ilde de yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer ALES ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti: "2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda bu adaylar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."
Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız." bilgisini paylaştı.
İlkbahar Dönemi 2018 ALES 6 Mayıs'ta yapılacak. Sınava başvurular ÖSYM'nin aday işleri sistemi AİS üzerinden 7-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu başvuru dönemini kaçıranlar 28 Mart günü geç başvuru yapabilecekler. ALES sınav sonuçları ise 7 Haziran'da ilan edilecek.
Sonbahar dönemi 2018 ALES ise 18 Kasım'da yapılacak. Bu sınav için adaylar 19-27 Eylül tarihlerinde yapabilecekler. Geç başvuru tarihi 10 Kasım olarak açıklandı. Sonbahar dönemi ALES sonuçları ise 20 Aralık'ta duyurulacak.
Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak
Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Halkbank açıklaması
İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor
Birkaç gün içinde hem kızını, hem babasını kaybedecek!
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum