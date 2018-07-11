Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! MEB 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik sınavı sonuçları belli oldu. MEB tarafından Mart ayında alınan başvurular sonrasında 14 Nisan-8 Mayıs yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. Sözleşmeli öğretmelik atamaları nasıl yapılacak, atamalar sonrasında göreve başlama sırasında gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile birlikte güvenlik kodunu girerek sözleşmeli öğretmenlik sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=AF790FD1749F8A2A6A876F0EEEB7DC2D
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
- Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
- Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
ATAMALARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ
- Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
- Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
GÖREVE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibrazedenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
- Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde
bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
- Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve
başlayabilecektir.
- Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve
başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
- Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
- Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
- Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.
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