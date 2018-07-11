Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! MEB 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik sınavı sonuçları belli oldu. MEB tarafından Mart ayında alınan başvurular sonrasında 14 Nisan-8 Mayıs yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. Sözleşmeli öğretmelik atamaları nasıl yapılacak, atamalar sonrasında göreve başlama sırasında gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile birlikte güvenlik kodunu girerek sözleşmeli öğretmenlik sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=AF790FD1749F8A2A6A876F0EEEB7DC2D

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ATAMALARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER