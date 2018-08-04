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Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin ve bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt da dahil 6 bürokrat görevden alındı. Bürokratların LGS skandalındaki rollerini affetmeyen yeni Milli Eğitim Bakanı, işin peşini de bırakmıyor. Bürokratlara hapis cezası gelebilir.

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni lise giriş sisteminin yerleştirmelerinde yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren “büyük hatalar” yaptığı ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin ve bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt da dahil 6 bürokrat görevden alındı. Kurt'un makam odasının çilingirle açılıp boşaltıldığı öğrenilirken, görevden alınan bürokratların hapse bile girebilecekleri değerlendiriliyor.

Hürriyet'in eğitim editörü Nuran Çakmakçı, bugün yaptığı analizde konuyu detaylıca açıkladı. İşte o yazı:

Her yeni bakan çalışacağı ekibi kendi kurar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da göreve başlarken elinde ekibinin listesi vardı. Ancak koltuğa oturur oturmaz kucağında LGS yerleştirmelerindeki sorunla karşılaştı. Hem öğretmen, hem velilerden gelen şikâyetlerin ardından konuya eğildiğinde sorunun görünenden daha büyük olduğunu gördü. Sınav ve yerleştirmelerde yapılan hatalı işlemler, öğrencilerin yerleşememesi, “her öğrenci evine en yakın okula gidecek” sözlerinin tutulamaması üzerine bu operasyonu erken başlattı ve bu işte sorumluluğu olan iki üst düzey yöneticiyi görevden aldı.

6 DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin ve onun bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt sadece görevden alınmadı. Her ikisi hakkında da disiplin soruşturması açıldı. Edindiğim bilgiye göre bu soruşturma iki kişiyle kalmadı; genel müdürlükteki 6 daire başkanı da kapsama alındı. Bakan Ziya Selçuk, öğrencileri bu sistemde mağdur eden kim varsa, onunla ilgili işlem yapmaya kararlı. Bu soruşturma sonucunda Çetin ve Kurt’la birlikte diğer yöneticiler, ihmal veya kötü niyet bulunursa uyarma, kınama, maaş kesimi gibi hafif cezalarla kurtulabilirler. Ancak ihmalin büyüklüğüne göre iş mahkemelik olabilir ve memuriyetten men, kademe ilerlemesini durdurma cezası ile karşılaşabilirler. Kamu zararı halinde ise ceza hapse kadar gidebilir.

Öte yandan diğer iki yönetici ile aynı zamanda görevden alınan YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı’nın sınavlarla ilgisi bulunmuyor. Okullarda akıllı tahta ve tablet dağıtımını içeren Fatih projesinden sorumlu Tırnakçı’nın bu projede alımlar nedeniyle devleti zarara uğrattığı iddiaları üzerine görevden alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı konuşuluyor.

Görevden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan diğer bir isim ise Strateji Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Konaklı. Konaklı’nın görevine vekaleten Daire Başkanı Fazlı Sarı getirildi bile.

2017 SAYIŞTAY RAPORLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör de görevden alınarak soruşturma başlatıldı. Bu isimlerle ilgili de 2017 Sayıştay raporları gerekçe gösteriliyor. İkisi LGS sınavıyla 3’ü ise başka nedenlerle görevden alınan yöneticilere anlaşılan yakın zamanda başka isimler de eklenecek.

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Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk LGS SKANDAL

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun eger bu şekil devam edebilirse meb düzelebilir çiftlik olmuştu. müşteşar bey be diğer genel müd. de değişmeli bu sistemin kurucuları onlar. bu şekilde yannış yapanı affetmeyen görüntüde bir solcu olarak sonuna kadar bakanımızı desteklerim. ilk kez bakanım dedim.
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