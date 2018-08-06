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YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

ÖSYM, sınavlara yönelik detaylı analizlerin yapıldığı 9'uncu değerlendirme raporunu yayınladı. Son YKS'de adayların testlerde verdiği ortalama doğru cevap sayısı, durumun içler acısı olduğunu gösterdi.

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

EN YÜKSEK KATILIM ANADOLU LİSELERİNDEN

Sınava en yüksek katılım yüzde 23,23 ile Anadolu liselerinden oldu.

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

Sınavın TYT oturumuna katılan adaylardan 1'i, 120 sorudan 119'una doğru cevap verirken, 24 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Adayların yüzde 85,59'u TYT oturumunda, 14-60 arasında soruyu doğru cevapladı.

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ADAYLARIN DOĞRU CEVAP ORTALAMALARI

TYT'de sınavı geçerli olan adayların testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen adayların ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu raporu 2018-DGS, 2018-TUS İlkbahar, 2017-ALES İlkbahar ve 2017-DUS değerlendirme raporları izleyecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
egitim yokki niye sasirdiniz
eğitimde gerideyiz. ama cep telefonunda lideriz. eğitim aileden başlar
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