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ABD arşivinden çıkan Türkiye

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

1860-1930 yıllarda çekilen fotoğraflar, Türkiye tarihinde yaşanan gelişmelere ışık tutuyor.

39 bin 744 fotoğrafın internette yayınlandığı arşivde döneme ait birbirinden çarpıcı fotoğraflar yer alıyor.

George Grantham Bain'in arşivindeki Türkiye

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ABD Kongre Kütüphanesi, George Grantham Bain adlı Amerikalının arşivinde bulunan 39 bin 744 fotoğrafı internette yayınladı.
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1860-1930 yılları arasında çekilen fotoğraflar içerisinde Osmanlı coğrafyasına ilişkin olanlar da bulunuyor.
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Arşivde yer alan Çanakkale fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.
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İstanbul'a ilişkin karelerle birlikte; Çanakkale saldırısı öncesinde düşman kuvvetlerinin Limni Adası'ndaki yığınakları, Suriye cephesindeki Cemal Paşa ve Alman komutanların fotoğrafları dikkat çekiyor.
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Fotoğrafları çekenler üzerlerine kendi notlarıyla nereye ait olduklarını da belirtmişler
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Türkiye George Grantham Bain

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