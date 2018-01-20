Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...

.
Afrin operasyonu başladı. Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar PYD hedeflerini bombalarken, ÖSO birlikleri de Afrin'e girmeye başladı!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Bodrum'da çıplak adam alarmı!
Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması
Son dakika! YPG komutanları öldürüldü
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu
Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum