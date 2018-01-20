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Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Afrin operasyonu başladı. Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar PYD hedeflerini bombalarken, ÖSO birlikleri de Afrin'e girmeye başladı!

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Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...

Afrin operasyonu başladı. Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar PYD hedeflerini bombalarken, ÖSO birlikleri de Afrin'e girmeye başladı!

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Afrin operasyonu başladı!

Afrin operasyonu başladı!
Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı.
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Afrin operasyonu başladı!

Afrin operasyonu başladı!
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.
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İşte ilk fotoğraflar...

İşte ilk fotoğraflar...
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İşte ilk fotoğraflar...

İşte ilk fotoğraflar...
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İşte ilk fotoğraflar...

İşte ilk fotoğraflar...
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İşte ilk fotoğraflar...

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İşte ilk fotoğraflar...

İşte ilk fotoğraflar...
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