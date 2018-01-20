Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...

Afrin operasyonu başladı. Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar PYD hedeflerini bombalarken, ÖSO birlikleri de Afrin'e girmeye başladı!

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.