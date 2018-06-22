Akılalmaz olay! Mutfakta yere düştü, gözüne tencere saplandı

Dengesi bozulup yere düşen sarhoş adamın gözüne tencere saplandı. O halde ambulansı arayan talihsiz adam hastaneye son anda yetiştirildi.

Gözüne tencere saplanan adam hastaneye zor yetiştirildi

1 / 63 İsmi açıklanmayan 64 yaşındaki adamın hastanede çekilen röntgen filmi olayı aslında gayet açık gösteriyor. Evinin mutfağına sarhoş geldikten sonra, düşen ve tencere sapıyla birlikte yüzüne saplanan adam mucize bir şekilde acil servisi kendisi aradı.

2 / 63 Almanya'da yaşanan bu akılalmaz olayda, evine sarhoş gelen 64 yaşındaki adam mutfakta tökezledi ve düştü. Bu sarhoş olan herkesin başına gelen bir şey. Ancak bundan sonrası fena. 64 yaşındaki adamın gözüne tencere saplandı. Sonra derhal hastaneye kaldırıldı.

3 / 63 Dr. Carla Sander'in başında bulunduğu tıbbi ekip, adamın kafatasının röntgenini çekti ve acil müdahalede bulundu. Doktor Sander bulguları şöyle açıklıyor; "Tencere sapı kafatasının içine 10 cm kadar saplanmış, üst kısımdan gelerek orbitanın önündeki açıklığı delerek içeri girmişti.

4 / 63 Doktorlar adamın oldukça şanslı olduğunu düşünüyor. Çünkü tencere göz boşluğunun altından girip ne göze ne de beyine zarar vermedi. Daha sonra cerrahi operasyonlarla yaşlı adam eski sağlığına kavuştu

5 / 63 Dr. Carla Sander, Dr. Ali Kurt, Prof Anton Dunsche ve Dr. Taha Tolga Sönmez'den oluşan ekip adamı acil bir operasyonla kurtardı. Birkaç saat süren ameliyatta hastanın gözü tamamen kurtarıldı. Hastanede 7 gün gözlem altında kalan adam, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

6 / 63 KAFASINA SAPLANAN ÇİVİLERE RAĞMEN KURTULDU Çinli bir adam hastaneye getirildiğinde bu görüntüsü ile herkesi şaşırttı..

7 / 63 Çivilerin başları açıkça dışarıdan bile görünürken doktorlar Çinli adamın röntgenini çekti ve 3 koca çivi ile karşılaştı...

8 / 63 Hemen ameliyata alınan adamın başındaki çiviler teker teker çıkarıldı...

9 / 63 Başına çakılan çivilerden 2 gün sonra haberdar olan adamın şimdi sağlığı gayet yerinde...

10 / 63 Meksika'dan El Salvador'a doğru balık avlamak için açılan ve bir yıl boyunca Pasifik okyanusunda kaybolduktan sonra bulunan Jose Salvador Albaniaga'nın ilk fotoğrafları dünya basınında yer aldı.

11 / 63 Albaniaga'nın fotoğrafları, ABD'li oyuncu Tom Hanks'in 'Cast Away'deki rolündeki halini akıllara getirdi.

12 / 63 Aralık 2012 yılında yaşı 15 ile 18 yıl arasındaki balıkçı arkadaşıyla okyanusa açılan Albaniaga, kaybolduktan 3 veya 4 hafta sonra arkadaşının öldüğünü, kendisinin de hayatta kalmak için çiğ balık ve martı eti yediğini belirtti.

13 / 63 Hayatta kalmak için deniz kaplumbağalarının kanını ve kendi idrarını içtiğini de açıklayan Albaniaga, "Yaşıyorum, yaşıyorum ve buna inanamıyorum" dedi.

14 / 63 Dünyanın en büyük okyanusunda sürüklenirken bulunan ve Marshall Adalarına getirilen "Pasifik'in Mucize Adamı' Albaniaga, yolculuğu hakkında gelen soru için...

15 / 63 "Yolculuğum hakkında pek fazla şey hatırlamıyorum. Herşey tek bir düşüncede birleşti: Deniz ve deniz" cevabını verdi.

16 / 63 60 yıldır yıkanmıyor: Bu fotoğraflar İran'ın Farashband bölgesinde Dezhgah adlı bir köyde çekildi.

17 / 63 Amoo Hadji, tam 60 yıldır suya dokunmadan yaşıyor.

18 / 63 80 yaşındaki adam, küller içerisinde ilkel bir hayat sürüyor.

19 / 63 İran kaynaklı bir haber ajansı, ne banyo yapan ne de tıraş olan Hadji'nin hayatını görüntüledi.

20 / 63 Etraftan topladığı gübreleri yakan Hadji, akşamları ise bir barakanın içinde kalıyor.

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31 / 63 Gözü yok ama görüyor: Ben Underwood isimli bu adamın gözleri üç yaşındayken alınmış.

32 / 63 Kanser teşhisi konan genç adam gözleri olmadığı halde aynı yunus balıkları gibi kendi kendine geliştirdiği özel bir yetenekle görmeyi başardı. Sese dayalı görme duyusu geliştiren bu adam en mucizevi insanlar listesinin ilk sırasında yer alıyor.

33 / 63 Soğuğu hissetmiyor: Hollanda'da yaşayan Wim Hof 'buz adam' olarak da anılıyor. Buzun altında yüzebiliyor ve buz dolu bir varilin içinde saatlerce kalabiliyor.

34 / 63 Mt Blanc dağına bile çok kısa bir sürede tırmanan 48 yaşındaki Wim Hof, bu konuda dünya rekorlarına da imza attı.

35 / 63 Beyni ultra hızlı bir güce sahip: Daniel Tammet aslında otistik fakat en zor matematiksel işlemleri ışık hızıyla yapabiliyor.

36 / 63 10 bine kadar olan sayıları özel bir algılama kabiliyetiyle algılayan bu bionik adam ilginç bir işlem yeteneğine sahip. Aynı zamanda dil yetenekleri de bulunan Daniel Tammet, çok hızlı bir biçimde ve hiç zorlanmadan lisan öğrenebiliyor.

37 / 63 Unutmayan kadın: Nörobiyoloji uzmanı Jim McGaugh altı yıl önce ilginç bir vakayla karşılaştı. 40 yaşında evli bir kadın 'yaşadığım hiçbir şeyi unutmuyorum' iddiasıyla uzmana başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda kadının gerçekten hiçbirşeyi unutmadığı ortaya çıktı.

38 / 63 Kadının son 25 yılı üzerinde araştırma yürüten doktorlar kadının en ince detayları bile hatırladığını ortaya çıkardılar. AJ kod adı verilen kadın 25 yıl önce bugün havanın nasıl olduğunu bile hatırlıyor.

39 / 63 İnanılmaz ısı enerjisi yayabiliyorlar: Uzmanlar son yirmi yıldır budist rahiplerin özellikleri üzerinde çalışıyor.

40 / 63 Özel bir meditasyon tekniği kullanan bu rahipler 'Turn-mo' adı verilen bir meditasyon tekniğiyle metabolizma hızlarını yüzde 64 oranında düşürebiliyorlar. Aynı zamanda vücut ısılarını da 17 derece kadar arttırma gücüne sahipler.

41 / 63 Acı hissetmeyen adam: Tim Cridland isimli bu adam acı hissetmiyor. Kendini kılıçla kesen ve çivi yatağı üzerinde yatabilen bu adam hiçbir şekilde acı hissetmiyor.

42 / 63 Doğuştan böyle bir mutasyona sahip olan Cridland'in beyne giden acı reseptörleri yok.

43 / 63 Helikopter gücüyle el çırpabiliyor: Çinli Zhang Quan sahip olduğu özellikle rekorlar kitabına bile girmeyi başardı.

44 / 63 70 yaşındaki bu adam 107 desibel gücüyle el çırpıyor. Bu seviye de helikopterden çıkan ses gücüne oldukça yakın.

45 / 63 Her şeyi yiyen adam: Cam, metal ve toksik maddeleri bile yiyebiliyor.

46 / 63 Michel Lotito isimli adamın midesi normalden iki kat daha kalın. Bu nedenle aklınıza gelebilecek herşeyi yiyebiliyor.

47 / 63 Bu kızın yaşı yok: Brooke Greenberg 76cm boyunda ve 13 kilo. Bir oyuncak bebeğe benzeyen bu küçük kız sizi şaşırtmasın çünkü kendisi tam 16 yaşında.

48 / 63 Brooke'un dört yaşından beri sadece saçları ve tırnakları uzuyor. Büyüme hormonu kesinlikle etki etmiyor ve bilim adamları uzun süreden bu hastalığa çare bulmaya çalışıyor. Ailesi ise artık Brooke'un bir bebek gibi olduğunu kabul etmiş durumda.

49 / 63 Ağaç adam: Kolları, bacakları ve yüzü bir ağaca benzeyen Endonozyalı Dede Kosawa, hastalığıyla tüm dünyada Ağaç Adam olarak tanınıyor.

50 / 63 Doktorlar bu hastalığın sebebimi HPV'nin (Human Papilloma virüsü) şekil değiştirmesine bağlıyor. Birkaç ayda bir elleri ve ayaklarını kullanabilmek için ameliyata girmesi gereken Ağaç Adam'ın hastalığına henüz çare bulunmuş değil.

51 / 63 Dev bacaklı kadın: Doktorlar Mandy Sellars doğduğu andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. 34 yaşındaki kadının bacakları doğduğu günden beri şaşırtıcı bir biçimde büyüyor.

52 / 63 Bugün bacaklarının ağırlığı 95 kilo. Uzmanlar Sellars'ın bu hastalığına çözüm bulmaya çalışırken bazı doktorlara göre bacaklarının genişlemesinin sebebi Proteus Sendromu denilen ve vücutta deformasyona nende olan bir hastalık.

53 / 63 118 gün kalbi olmadan yaşadı: Güney Carolina'da yaşayan D'Zhana Simmons'ın kalbinde bir sorun oluştu ve kalbinin yerine konulacak başka bir kalp bulundu. Ancak yeni kalp düzgün bir şekilde çalışmayınca hayali kabusa dönüştü.

54 / 63 Doktorlar bu yeni organı çıkarmak zorunda kaldı, ancak yeni bir kalp olmadığı ve D'Zhana ameliyattan sonra güçsüzleştiği için geçici bir önlem alınması gerekti. 4 ay boyunca iki yapay pompa vücudundaki kan akışını gerçekleştirdi. En sonunda 29 Ekim günü yeni bir kalp nakli yapıldı. Nakil o kadar başarılı oldu ki D'Zhana'ya hemen ertesi günü bir de böbrek nakli yapıldı.

55 / 63 Gökten düşen adam: 2007 yılının Aralık ayında Alcides Moreno ve kardeşi Edgar New York'taki bir gökdelenin 47. katından aşağıya düştü.

56 / 63 Kardeşi yaşamını yitirirken 37 yaşındaki Alcides, hayatta kalmayı başardı. Geçirdiği 16 ameliyattan sonra ayağa kalktı.

57 / 63 Kalbi göğsünde atıyor: Christopher Wall doğduğu günden itibaren kalbi göğüs boşluğunun dışında atıyor. Doktorlar küçük çocuğun yaşayacağını dahi umut etmezken Wall, 34. doğumgününü kutlamayı başardı.

58 / 63 Wall daha 18 aylıkken doktorlar kalbinin yerini değiştirmeye çalıştılar ve tan 15 ameliyat yaptılar. Fakat bunun çok büyük riskler taşıdığı görüldü ve bundan vazgeçilerek kalbin bulunduğu bölüm daha kalın bir deriyle kaplandı.

59 / 63 Bu bebek iki defa doğdu: Keri ve Chad McCartney bebekleri 6 aylıkken cinsiyetini öğrenmek için doktora gittiklerinde korkunç bir gerçekle karşılaştılar. Greyfurt büyüklüğünde bir tümör fetusu öldürmek üzereydi.

60 / 63 Bunun üzerine doktorlar tümörü çıkartmak için bebeğin yüzde 80'ini anne karnından çıkardılar ve tümörü aldıktan sonra bebeği tekrar yerine koydular. 10 hafta sonra küçük bebek ikinci defa dünyaya gelmeyi başardı.

61 / 63 Anahtar beynine ve gözüne saplandı:2008 yılında 17 aylık olan Nicholas Holderman evde anahtarların üzerine düştü. Anahtarlardan biri gözünden girerek beynine saplandı.

62 / 63 Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun beynine saplanan anahtar 30 dakika süren bir ameliyatla çıkarıldı. Mucize eseri çocuğun ne gözünde ne de beyninde hiçbir iz kalmadı.