Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı

Uzun kuyrukların oluştuğu sandıklarda engelli vatandaşlar da ailelerinin yardımıyla oy kullanmaya geldi. Oylarını kullanıp tatillerine devam edeceklerini söyleyen Antalyalılar, sandıktan sonra yine sahillerin yolunu tuttu.

Antalya'da yabancı gelinler oy kuyruğunda

1 / 16 Antalya'da saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenlerin oy verme işlemi başlarken, bölgede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak eden yabancı gelinler de oy vermek için sandığa gitti.

2 / 16 Sandık görevlilerinden üzerinde oy pusulalarını ve zarflarını alan yabancı gelinler, kabinlerde tercihlerini yaparak, oy zarflarını şeffaf oy sandıklarını attı.

3 / 16 12 yıl önce Antalya'ya yerleşen Estonya asıllı Türk vatandaşı Jelena Öztürk, oyunun Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Çocuklarını Türkiye'de büyüttüğünü, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Öztürk, "Oyum ülke için hayırlı olsun. Çocuğumu burada büyütüyorum, her şey gelecek için güzel olsun istiyorum" dedi.

4 / 16 Geçirdiği trafik kazasının ardından bacağı üç yerden kırılan Süleyman Doğan da oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile geldi. Yürüyemediği için akrabalarından yardım alan Doğan, tekerlekli sandalye ile sandık başına gidip oyunu kullandı. Elinden engelli olduğu için imza atamayan kimi vatandaşlar ise parmak bastı.

5 / 16 Tansu Eraslan ise oyunu attıktan sonra denize gideceğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte oy kullanmaya gelen Tuğba Kürçer, kullandığı oyun ülke için iyi günlerin kapısını açmasını diledi. Arkadaşıyla birlikte sahile giderek dinleneceklerini belirten Kürçer, "Erken saatte kullanarak pazar tatilimizi de yerine getirmek istedik. Şimdi sahile gidip denize gireceğiz" diye konuştu.

6 / 16 VATANDAŞLAR SAATLER ÖNCESİNDEN SANDIKLARA GELDİ Antalya’da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde saatler öncesinden sandıklara gelerek oy kullanmak için bekledi. 5 bin 30 sandıkta oy kullanacak olan vatandaşlardan ilk oyları kullananlar, seçimin Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.

7 / 16 Antalya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi için oy kullanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre turizmin başkenti Antalya’nın 19 ilçesinde 5 bin 30 sandıkta 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak.

8 / 16 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran'a kadar Antalya'da seçmen sayındaki artış 93 bin 225 oldu. Toplam seçmen sayısı 1 milyon 681 bin 336 olarak belirlenen Antalya'da en çok seçmen 362 bin 499 kişiyle Kepez’de bulunurken, ikinci sırada 355 bin 248 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 204 bin 844 kişiyle Alanya yer alıyor.

9 / 16 Akseki’de 61 sandıkta 9 bin 242 seçmen yer alırken, Aksu’da 148 sandıkta 48 bin 961 seçmen, Alanya’da 615 sandıkta 204 bin 844 seçmen, Döşemealtı’nda 131 sandıkta 41 bin 987 seçmen, Elmalı’da 112 sandıkta 29 bin 636 seçmen, Kaş’da 150 sandıkta 43 bin 147 seçmen, Kemer’de 84 sandıkta 28 bin 545 seçmen, Kepez’de bin 8 sandıkta 362 bin 499 seçmen, Manavgat’da 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, Muratpaşa’da 982 sandıkta 355 bin 248 seçmen, Konyaaltı’nda 329 sandıkta 116 bin 814 seçmen, Korkuteli’de 144 sandıkta 40 bin 912 seçmen, Kumluca’da 158 sandıkta 50 bin 549 seçmen, Serik’de 272 sandıkta 87 bin 704 seçmen, Finike'de 116 sandıkta 36 bin 261 seçmen, Gazipaşa’da 131 sandıkta 37 bin 887 seçmen, Gündoğmuş’da 33 sandıkta 6 bin 143 seçmen, İbradı’da 13 sandıkta 2 bin 290 seçmen ve Demre’de 58 sandıkta 19 bin 546 seçmen yer alıyor. Alanya'da 2, Döşemealtı'nda 3, Elmalı'da 1, Kaş'ta 1, Kepez'de 2, Kumluca'da 1 olmak üzere cezaevlerinde ize toplam 10 sandık kuruldu.

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