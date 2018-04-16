Güzel şarkıcı frikikten kaçamadı

Talihsiz güzel, suya atlarken bikinisi açılınca frikik vermekten kurtulamadı.
Frikik vermekten kurtulamadı!
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Fit görünümüyle dikkat çeken Mel B, güneşin tadını çıkarmak için soluğu havuzda aldı.
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Güneşle buluştuğu anlarda çocukluğuna geri dönen 42 yaşındaki güzel, Gary Madatyan'ın itmesiyle bir anda kendisini havuzda buldu.
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Ünlü şarkıcı, sudan çıktığındaysa o talihsiz anlar yaşandı.
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Bikini üstü açılan Mel B, frikik veren isimler arasında yerini aldı.
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Havuz başındaki kombinasyonunu topuklu ayakkabı giydiği gözlerden kaçmayan Mel B, bu hareketiyle de tüm eleştiri oklarının hedefi oldu.
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İşte Mel B'nin olay yaratan topukluları...
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Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz isim, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti.
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Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı.
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Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.
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Yürürken zaman zaman rüzgar sebebiyle zor anlar yaşayan Kerry, eblsesinin kontrolünü kaybedince frikik vermekten kurtulamadı.
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Big Brother evine doğru ilerlerken stüdyoyu selamlayan Courtney, merdivenlerde eteğinin düşmesiyle rezil oldu.
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İç çamaşırı giymeyen 35 yaşındaki yarışmacı, herkesin ortasında çırılçıplak kaldı.
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Hızlıca yere düşen eteğine uzanan Courtney, bedenini kapatmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı.
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Talihsiz kazanın sosyal medyaya yansımasıyla olay ardı arkası kesilmeyen yorumlar silsilesini de beraberinde getirdi.
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Kameraların kayda alamadığı fakat stüdyo fotoğrafçısı tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler pek çok kişi için şovun bir parçası olarak görüldü.
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Bazı kullanıcılarsa Courtney'in bu kazayı dikkat çekmek için bilinçli olarak yaptığını söyledi.
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İzleyiciler eteğinin düşmesini önceden planladığını söyledikleri Courtney'i şimdiden çok sahte buldu.
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İşte canlı yayınlanan programda yaşananlar...
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BİKİNİ ÜSTÜNÜN KURBANI OLDU
Bikini üstünün kurbanı olan güzel aktrist Michelle Rodriguez, dalgalarla oynamak isterken kontrolsüzce koşmaya başlayınca olanlar oldu.
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Bir anda bikinisi açılan Michelle Rodriguez, frikik vermekten kurtulamadı.
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ÇOK UTANDI
Talihsiz kazanın ardından utanan güzel aktrist, ilk olarak çevresini kontrol ederek birilerinin kendisini görüp görmediğinden emin olmaya çalıştı.
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O farkında olmasa da flaşlar onun için çoktan patlamıştı bile...
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FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI!
24 yaşındaki moda bloggerı ve manken Lisa Opie geçtiğimiz akşam Miami'de düzenlenen bir davete katıldı. Opie, cesaretiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
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Geceye mavi renkli kıyafetiyle katılan Opie meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Ünlü manken, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
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İddialı seçimiyle tüm gözleri üzerine toplayan Opie’nin elbise içindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
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Lisa Opie, bol dekolteli kıyafetine rağmen frikik vermemeye gayret gösterdi.
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İşte ünlü modelin geceye damga vurmasını sağlayan o kıyafeti.
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