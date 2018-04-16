Güzel şarkıcı frikikten kaçamadı

Talihsiz güzel, suya atlarken bikinisi açılınca frikik vermekten kurtulamadı.

Frikik vermekten kurtulamadı!

1 / 86 Fit görünümüyle dikkat çeken Mel B, güneşin tadını çıkarmak için soluğu havuzda aldı.

2 / 86 Güneşle buluştuğu anlarda çocukluğuna geri dönen 42 yaşındaki güzel, Gary Madatyan'ın itmesiyle bir anda kendisini havuzda buldu.

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4 / 86 Ünlü şarkıcı, sudan çıktığındaysa o talihsiz anlar yaşandı.

5 / 86 Bikini üstü açılan Mel B, frikik veren isimler arasında yerini aldı.

6 / 86 Havuz başındaki kombinasyonunu topuklu ayakkabı giydiği gözlerden kaçmayan Mel B, bu hareketiyle de tüm eleştiri oklarının hedefi oldu.

7 / 86 İşte Mel B'nin olay yaratan topukluları...

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11 / 86 Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz isim, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti.

12 / 86 Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı.

13 / 86 Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.

14 / 86 Yürürken zaman zaman rüzgar sebebiyle zor anlar yaşayan Kerry, eblsesinin kontrolünü kaybedince frikik vermekten kurtulamadı.

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20 / 86 Big Brother evine doğru ilerlerken stüdyoyu selamlayan Courtney, merdivenlerde eteğinin düşmesiyle rezil oldu.

21 / 86 İç çamaşırı giymeyen 35 yaşındaki yarışmacı, herkesin ortasında çırılçıplak kaldı.

22 / 86 Hızlıca yere düşen eteğine uzanan Courtney, bedenini kapatmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı.

23 / 86 Talihsiz kazanın sosyal medyaya yansımasıyla olay ardı arkası kesilmeyen yorumlar silsilesini de beraberinde getirdi.

24 / 86 Kameraların kayda alamadığı fakat stüdyo fotoğrafçısı tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler pek çok kişi için şovun bir parçası olarak görüldü.

25 / 86 Bazı kullanıcılarsa Courtney'in bu kazayı dikkat çekmek için bilinçli olarak yaptığını söyledi.

26 / 86 İzleyiciler eteğinin düşmesini önceden planladığını söyledikleri Courtney'i şimdiden çok sahte buldu.

27 / 86 İşte canlı yayınlanan programda yaşananlar...

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32 / 86 BİKİNİ ÜSTÜNÜN KURBANI OLDU Bikini üstünün kurbanı olan güzel aktrist Michelle Rodriguez, dalgalarla oynamak isterken kontrolsüzce koşmaya başlayınca olanlar oldu.

33 / 86 Bir anda bikinisi açılan Michelle Rodriguez, frikik vermekten kurtulamadı.

34 / 86 ÇOK UTANDI Talihsiz kazanın ardından utanan güzel aktrist, ilk olarak çevresini kontrol ederek birilerinin kendisini görüp görmediğinden emin olmaya çalıştı.

35 / 86 O farkında olmasa da flaşlar onun için çoktan patlamıştı bile...

36 / 86 FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI! 24 yaşındaki moda bloggerı ve manken Lisa Opie geçtiğimiz akşam Miami'de düzenlenen bir davete katıldı. Opie, cesaretiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

37 / 86 Geceye mavi renkli kıyafetiyle katılan Opie meraklı bakışları üzerinde topladı.

38 / 86 Ünlü manken, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

39 / 86 İddialı seçimiyle tüm gözleri üzerine toplayan Opie’nin elbise içindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

40 / 86 Lisa Opie, bol dekolteli kıyafetine rağmen frikik vermemeye gayret gösterdi.

41 / 86 İşte ünlü modelin geceye damga vurmasını sağlayan o kıyafeti.

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