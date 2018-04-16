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Güzel şarkıcı frikikten kaçamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Spice Girls kızı Mel B, Gary Madatyan ile birlikte çıktığı tatilde bikini üstünün kurbanı oldu.

Talihsiz güzel, suya atlarken bikinisi açılınca frikik vermekten kurtulamadı.

Frikik vermekten kurtulamadı!

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Fit görünümüyle dikkat çeken Mel B, güneşin tadını çıkarmak için soluğu havuzda aldı.
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Güneşle buluştuğu anlarda çocukluğuna geri dönen 42 yaşındaki güzel, Gary Madatyan'ın itmesiyle bir anda kendisini havuzda buldu.
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Ünlü şarkıcı, sudan çıktığındaysa o talihsiz anlar yaşandı.
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Bikini üstü açılan Mel B, frikik veren isimler arasında yerini aldı.
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Havuz başındaki kombinasyonunu topuklu ayakkabı giydiği gözlerden kaçmayan Mel B, bu hareketiyle de tüm eleştiri oklarının hedefi oldu.
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İşte Mel B'nin olay yaratan topukluları...
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Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz isim, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti.
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Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı.
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Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.
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Yürürken zaman zaman rüzgar sebebiyle zor anlar yaşayan Kerry, eblsesinin kontrolünü kaybedince frikik vermekten kurtulamadı.
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Big Brother evine doğru ilerlerken stüdyoyu selamlayan Courtney, merdivenlerde eteğinin düşmesiyle rezil oldu.
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İç çamaşırı giymeyen 35 yaşındaki yarışmacı, herkesin ortasında çırılçıplak kaldı.
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Hızlıca yere düşen eteğine uzanan Courtney, bedenini kapatmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı.
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Talihsiz kazanın sosyal medyaya yansımasıyla olay ardı arkası kesilmeyen yorumlar silsilesini de beraberinde getirdi.
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Kameraların kayda alamadığı fakat stüdyo fotoğrafçısı tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler pek çok kişi için şovun bir parçası olarak görüldü.
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Bazı kullanıcılarsa Courtney'in bu kazayı dikkat çekmek için bilinçli olarak yaptığını söyledi.
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İzleyiciler eteğinin düşmesini önceden planladığını söyledikleri Courtney'i şimdiden çok sahte buldu.
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İşte canlı yayınlanan programda yaşananlar...
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BİKİNİ ÜSTÜNÜN KURBANI OLDU

BİKİNİ ÜSTÜNÜN KURBANI OLDU
Bikini üstünün kurbanı olan güzel aktrist Michelle Rodriguez, dalgalarla oynamak isterken kontrolsüzce koşmaya başlayınca olanlar oldu.
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Bir anda bikinisi açılan Michelle Rodriguez, frikik vermekten kurtulamadı.
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ÇOK UTANDI

ÇOK UTANDI
Talihsiz kazanın ardından utanan güzel aktrist, ilk olarak çevresini kontrol ederek birilerinin kendisini görüp görmediğinden emin olmaya çalıştı.
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O farkında olmasa da flaşlar onun için çoktan patlamıştı bile...
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FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI!

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI!
24 yaşındaki moda bloggerı ve manken Lisa Opie geçtiğimiz akşam Miami'de düzenlenen bir davete katıldı. Opie, cesaretiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
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Geceye mavi renkli kıyafetiyle katılan Opie meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Ünlü manken, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
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İddialı seçimiyle tüm gözleri üzerine toplayan Opie’nin elbise içindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
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Lisa Opie, bol dekolteli kıyafetine rağmen frikik vermemeye gayret gösterdi.
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İşte ünlü modelin geceye damga vurmasını sağlayan o kıyafeti.
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Anahtar Kelimeler:
frikik mel b Spice Girls

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