Bu kabilenin güzellik ölçütü şaşkına çeviriyor! Ne kadar çok yara izi varsa...

Öyle ki, kabile inançlarına göre bedenlerine aldıkları her bir darbe onları diğer kadınlardan daha çekici kılıyor.

Dünyadaki ilginç kabileler

Etiyopya'da Surma kabilesinin güzellik ölçütü bu yara izleri.

1 / 291 GELENEKSEL FELAKET Etiyopya'da Surma kabilesinin güzellik ölçütü bu yara izleri.

2 / 291 YARIM SAAT SÜREN İŞKENCE Bir kızın ağrıya tahammül edebilmesi onun yeterli olgunluğa eriştiğini ve ileride çocuk sahibi olabileceğininin bir göstergesi olarak kabul ediliyor

3 / 291 Genç kızlar yaklaşık yarım saat süren bu yara izleri için bıçak ve ustura darbelerine maruz kalıyor.

4 / 291 KABİLE ERKEKLERİ İSTİYOR Yara izleri kabile erkeklerinin çıplak deri sevmemeleri nedeniyle de yapılıyor. Yıllarca süren bu gelenek erkeklerin istekleri doğrultusunda bugüne kadar sürdürülmüş ve hala da devam ediyor.

5 / 291 Fotoğrafları çeken Eric, ''Yüzünde herhangi bir acı belirtisi yoktu. Yarım saat boyunca sesini çıkarmadı. Eğer çıkarmış olsaydı bu ailesi için bir utanç kaynağı olarak kalacaktı'' dedi.

6 / 291 Yaranın açılmasından sonra, insanlar yara izini daha da arttırmak için bazen kömür veya ağaç gibi bitki suları kullanıyorlar.

7 / 291 Atma adı verilen bu izler bölgenin güzelliği ve bir sanat türü olarak kabul ediliyor.

8 / 291 TARIK ZAİDİ'NİN OBJEKTİFİNDEN 'KAYIP KABİLELER' Fotoğraflarda kırsal topluluklarda yaşayan insanların yaşam tarzları ve gelenekleri göze çarpıyor. Kadınlar, kabile erkeklerine nazaran geleneklerini hala sürdürmeyi başarabilmiş. İlgi çeken saç modellerini yapabilmek için saatlerce uğraşıyorlar.

9 / 291 TAÇ TAKMIŞ BİR HİMBA KADINI... BU TAÇ İNEK VE KEÇİ DERİSİNDEN YAPILIYOR Angola'da güneyde Namibya ve Botsvana, doğuya doğru Zambiya ve Kuzey Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile sınırı olan 90'dan fazla etnik grup var.

10 / 291 FOTOĞRAFLARDAKİ TOPLULUKLAR ARASINDA HİMBA, MWİLA, MUCUROCA VE MUCUİS KABİLELERİ YER ALIYOR Himba kadınları, geleneksel saç stilleri ve kıyafetlerini gururla sergiliyorlar. Özellikle evli kadınlar, bakırdan veya demir telden yapılan ağır kolyeler ve bilezik takıyorlar.

11 / 291 KIRMIZI GÖRÜNMELERİNİN SEBEBİ... Kabile kadınları süslü saç modelleriyle ünlü. Tereyağ, ağaç kabuğu, yabani ot ve inek gübresini karıştırarak oluşturdukları macuna Oncula adını veren kadınlar, kuru ve sıcak iklim koşulları, sivrisinek ve böcek ısırmalarına karşı saçlarını bu şekilde koruyor.

12 / 291 KARIŞIMI VÜCUTLARINA DA SÜRÜYORLAR Kadınlar, tenlerinin kırmızıya dönmesine sebep olan bu karışımı, vücutlarına da sürüp, güneşten korunuyorlar.

13 / 291 ERKEKLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN... Ergenlik döneminden geçmekte olan kızların saçları erkeklerin dikkatini çekmemek için yüzlerini kapatacak şekilde örülürken, evlenme çağına gelen kızlarda saçlar arkaya doğru örülür.

14 / 291 ERKEKLERİN İŞİ SIĞIRLARI OTLATMAK Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor.

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21 / 291 BİLİNEN SON YAMYAM KABİLE KOROWAİ Korowai kabilesi, Endonezya'daki West Papua'daki ormanlık alandan, oldukça uzakta yaşıyor. Bundan 47 yıl önceye kadar diğer insanların varlığından habersiz yaşayan Korowai halkının 3 bin kişi olduğu ve bazı kabile üyelerinin artık düzenli olarak köyde yaşadığı tahmin ediliyor. Fotoğrafçı Eric Baccega Korowai kabilesinin dünyasına girdi...

22 / 291 KABİLENİN ÇOĞU HAYATI BOYUNCA 'BEYAZ İNSAN' GÖRMEDİ Yaklaşık 3 bin yerliden oluşan kabilenin çoğu, hayatı boyunca 'beyaz bir insan' (laleo, onların dilinde hayalet / şeytan anlamına geliyor) görmedi. Ayrıca Korowailer kabilesi hâlâ yamyamlığı sürdürüyor. İşte Korowailer kabilesi hakkında detaylı bilgiler…

23 / 291 BEYAZ İNSANLARA HAYALET VE ŞEYTAN ADI VERMİŞLER Avcılık ve kendi yaptıkları silahlarla balıkçılık yapan Korowai kabilesi, 1970 yılına kadar dünyadaki herhangi bir başka insanın varlığından habersizdi.

24 / 291 LARVALAR EN POPÜLER YEMEKLERİ ARASINDA Kabile, kölelik ya da yamyamlık için insanları yakalamak isteyen diğer kabilelerin saldırılarından kaçınmak için evlerini kendilerine özgü bir biçimde tasarlamışlar.

25 / 291 Evlerini diğer kabilelerden korunmak için ağaç tepelerine yapıyorlar Evin inşasında tüm aile üyeleri çalışıyor, taşınma esnasında ise evcil hayvanlar dahil olmak üzere herkes devasa merdiveni tırmanarak yuvaya kavuşuyor.

26 / 291 İŞTE BİLİNEN SON YAMYAM KABİLE KOROWAİ Hala taş devrinde gibiler. Üzerlerinde giysi yok. Ağaçların tepesinde yaşıyor, yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar.

27 / 291 Yaşadıkları çevreyi çok iyi tanıyorlar, atalarından kazandıkları deneyimler sayesinde yeteneklerini geliştirmişler.

28 / 291 Korowai kabilesi ile ilgili en enteresan gerçekler ise şu: Korowailer 'Khakhua' adında kötü bir ruhun var olduğuna inanıyorlar. Aslında bu durum bir gelenek...

29 / 291 Dış dünyayı merak ederek bölgeden ayrılan ve döndüğünde kabile tarafından kabul edilmeyen Boas bu geleneği şöyle anlatıyor: 'Khakhua' öldürmek istediği kişilerin yakını ya da arkadaşı kılığına girer, onlar uykudayken iç organlarını yemeye başlar.

30 / 291 Organların yerine küller koyar, böylece kurbanlar hiçbir şey fark etmez. Khakhunın kim olduğu ortaya çıkarsa, bu defa kurban o olur. Kalbine bir ok saplanır ve diğerleri tarafından yenir.''

31 / 291 Hastalık nedeniyle ölmek üzere olan kabile üyeleri, ölümlerinden sorumlu tuttukları bir erkeğin adını fısıldıyor. Böylece yeni'kurban' belirlenmiş oluyor.

32 / 291 Korowailer yalnızca kötü ruhları yediklerine inanıyor, bu nedenle başka herhangi bir nedenle insan öldürmüyorlar.

33 / 291 1970'lerde Johannes Veldhuizen ve Henk Venema adlı iki Hollandalının başını çektiği bir misyoner grubu, ilk kez Korowai kabilesiyle iletişime geçmişti.

34 / 291 Korowai, bilinen son yamyam kabile olduğuna ilişkin haberlerin çıkmasının ardından da üne kavuşmuştu. Antropologlar ise yamyamlık iddialarının turizm endüstrisini desteklemek için abartılmış olabileceğini düşünüyorlar.

35 / 291 KORKUNÇ GELENEK KAN DONDURDU! Endonezya‘daki Dani Kabilesi‘nde dünyanın en ilginç yas geleneği görülüyor. Kabile üyeleri cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor; külleri ve kili yüzlerine sürüyorlar. İşte o hayret ettiren gelenek... Dani Kabilesi, sadece uçakla ulaşımın sağlandığı Wamen isimli bir kasabada (Cyclops Dağları ortasında bir yer), Papua Eyaleti‘nin son derece uzak bölgesinde bulunuyor.

36 / 291 EŞLER ÖLÜNCE PARMAKLARI KESİLİYOR Dani Kabilesi, 1938 yılında Amerikalı misyoner Richard Archbold tarafından keşfedilen dünyanın en izole ve değişime uğramamış ilkel kabilelerinden biri.

37 / 291 BÖYLE YAS TUTUYOLAR Ormanın derinliklerinde yaşayan Dani Kabilesi, kıyafetleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarıyla dış dünyadan kopuk bir hayat sürdürüyorlar.

38 / 291 KİMİN DUL OLDUĞU BU ŞEKİLDE ANLAŞILIYOR Dani Kabilesi üyeleri sevdikleri birini kaybedince dünyanın en ilginç yasını tutuyor. Bu ilginç yas ise parmaklarını kesmeleri.

39 / 291 NEYSE Kİ BU GELENEK ÇOK ESKİDEN KALMIŞ Ölen eşleri için tutukları yas ve acının bir belirtisi olarak parmaklarını kesiyorlar.

40 / 291 PARMAKLARI KESİK KİŞİLER, YAŞLI İNSANLARDAN OLUŞUYOR Bu ilginç gelenek o kadar yaygınlaşmış ki insanların parmak sayılarına bakarak hangisinin dul hangisinin evli olduğunu anlayabiliyorsunuz.

41 / 291 BÖYLE KORKUNÇ GELENEK GÖRÜLMEDİ! Kesim öncesi, 30 dakika boyunca parmağın üst yarısının etrafını sıkıca iple bağlıyorlar.

42 / 291 Parmağını kesen kişiler genelde yakın aile üyesinden biri oluyor. Kanamayı önlemek ve yeni parmak ucunu oluşturmak amacıyla açık yara dağlanıyor.

43 / 291 Parmak kesmenin sevilen bir kişiyi kaybettikten sonra acı çekmenin sembolü olduğu söyleniyor.

44 / 291 Ancak parmak kesme uygulaması, gittikçe çağ dışı oldu ve birkaç yıl önce resmi olarak yasaklandı.

45 / 291 Bu nedenle genellikle sadece yaşlı insanlarda bu tarz parmaklara rastlanıyor.

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47 / 291 BU KÖY BİLDİKLERİNİZDEN ÇOK FARKLI Nepal ile Tibet arasındaki Nyimba Vadisi'nde, Niyma adında bir topluluk yaşıyor. Asya'nın göbeğinde yaşayan bu ilginç köy, bildiklerinizden çok farklı. Nyimba Vadisi'nde kadınların en az iki, en fazla yedi kocası oluyor. İşte ilginç Niyma topluluğu...

48 / 291 BU KÖYDE KADINLAR 7 KOCALI! Nepal ile Tibet arasındaki Nyimba Vadisi'nde, Niyma adında bir topluluk yaşıyor. Asya'nın göbeğinde yaşayan bu ilginç köy, bildiklerinizden çok farklı.

49 / 291 BAŞKA YERDE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ Nyimba Vadisi'nde kadınların en az iki, en fazla yedi kocası oluyor.

50 / 291 HER SENE BAŞKA BİR EŞTEN ÇOCUK DOĞURUYORLAR Niyma adındaki çok eşliliği kabul eden topluluk Nepal ile Tibet arasındaki Nyimba Vadisi'nde yaşıyor.

51 / 291 Bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilik, tarihten günümüze kadar bilinen standart evlilik. Ama bu topluluktaki gibi bir evlilik görülmedi.

52 / 291 Bu topluluğun en ilginç özelliği kadınların birden fazla kocalarının olması.

53 / 291 Mutlaka birden fazla eşi olan kocaları duymuşsunuzdur ama yedi kocalı kadınları hiç duymadınız! Bu tür evliliklere 'polyandry' deniliyor.

54 / 291 Nüfus oranlarını arttırmak ve tarlalarda çalışacak bireyler yetiştirmek isteyen toplum bu kararı almış.Burada kadınlar resmen sadece çocuk yapmak için yaşıyorlar. Kadınların en az iki en çok yedi kocası bulunuyor.

55 / 291 İlginç olan ise yedi kocanın hiçbiri birbirini kıskanmıyor ve mutlu mutlu yaşıyor.

56 / 291 Çok kocalı kadınlar hemen hemen her sene, kocalarının birinden hamile kalıyor.

57 / 291 TÜYLER ÜRPERTEN KABİLE İnanılır gibi değil ama gerçek. Böyle garip kabile inancı görülmedi. Hindistan'da Aghori kabilesinin keşişleri, cesetlerin üzerinde meditasyon yapıyor ve ölülerin cesetleri ile dışkılarını yiyor.

58 / 291 ÖLÜLERİ TEKER TEKER YİYORLAR Aghori kabilesi, memleketlerinden sürüldü ve yörede yaşayanların çoğu Agori'lerden korkuyor.

59 / 291 İÇECEKLERİNİ İNSAN KAFATASLARINDAN İÇİYORLAR! Ama İtalyan fotoğrafçı Cristiano Ostinelli, nasıl yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için onlarla birlikte vakit geçirdi.

60 / 291 BEDENLERİNİ ÖLÜLERİN KÜLLERİYLE BOYUYORLAR Genellikle ölülerin yakıldıgı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghori'ler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.

61 / 291 BİRÇOK İNSAN ONLARDAN KORKUYOR Gizemli kabilenin üyeleri, kabristanlarda yaşıyor ve ayinlerinin bir parçası olarak insan eti yiyor. İçeceklerini de insan kafataslarından içiyor ve insanların dışkılarını yiyor.

62 / 291 BU KABİLE TÜYLER ÜRPERTİYOR Ostinelli "Onlara dair büyük bir gizem var ve Hindistanlılar onlardan korkuyor. Geleceği bilebileceklerini, suyun üstünde yürüyebileceklerini ve insanları lanetleyebileceğini söylüyorlar''

63 / 291 " Yüksek bir farkındalık seviyesine ve Hinduizm'in geç dönem Vedik metinlerinde geçen tanrı Şiva'ya ulaşabilmek için marihuana, alkol ve meditasyonu harmanlıyorlar.

64 / 291 Aghori 'ler insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna inanırlar ve bunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görürler.

65 / 291 Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler. Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılamazlar, bunun yerine öldükten sonra nehire bırakırlar, Aghoriler de onları nehirden alır ve yerler.

66 / 291 İnanılır gibi değil ama gerçek. Hindistan'da Aghori kabilesinin keşişleri, cesetlerin üzerinde meditasyon yapıyor ve ölülerin cesetleri ile dışkılarını yiyor.

67 / 291 İnanılır gibi değil ama gerçek. Hindistan'da Aghori kabilesinin keşişleri, cesetlerin üzerinde meditasyon yapıyor ve ölülerin cesetleri ile dışkılarını yiyor.

68 / 291 İnanılır gibi değil ama gerçek. Hindistan'da Aghori kabilesinin keşişleri, cesetlerin üzerinde meditasyon yapıyor ve ölülerin cesetleri ile dışkılarını yiyor.

69 / 291 BU KÖYE ERKEKLERİN GİRMESİ VE YAŞAMASI YASAK 1990 yılında kurulan Umoja Köyü'nde kadınlardan başka kimse yaşamıyor. Erkekler tarafından şiddete uğramış ve cinsel saldırıya maruz kalmış kadınlar kendilerine ait bir köy oluşturdu. İşte erkeklerin girmesinin yasak olduğu Umoja Köyü...

70 / 291 CİNSEL SALDIRILARA KARŞI... Kenya'nın Samburu bölgesinde yer alan Umoja Köyü 27 yıllık köklü bir tarihe sahip. Erkekler tarafından fiziksel ve cinsel saldırıya uğrayan kadınlar bu köyü oluşturmuş.

71 / 291 ERKEK BASKISI OLMADAN YAŞIYORLAR İngiliz kadın hakları savunucusu Julie Bindel, kadınların oluşturduğu bu köyü ziyaret etmiş ve kamuoyuna duyurmuş.

72 / 291 KADIN SAYISININ 4 KATI KADAR ÇOCUK BULUNUYOR Köy, 1990 yılında İngiliz askerlerinin tecavüz ettiği 15 kadının bu bölgeye sığınmasıyla kuruldu. Doğu Afrika ülkesi Kenya’daki bu köyde kadınlar, erkek baskısı olmadan güven içinde yaşıyor.

73 / 291 KENYA'DA BULUNAN BU KÖYDE ERKEK YOK Köydeki kadınların nüfusu, genç yaşta zorla evlendirilen kızların, tecavüze uğrayan kadınların ve baskı gören ev kadınlarının katılmasıyla birlikte her geçen gün arttı.

74 / 291 Köyün başlıca kurucusu olan Rebecca Lolosoli, geçmişte erkekler tarafından uğradığı şiddet yüzünden kaldığı hastanede sadece kadınlara ait bir yeri düşünmüş, tasarlamış ve hayata geçirmiş. Lolosoli, aynı zamanda AA muhabiriyle zamanında yaptığı bir röportajda durumdan memnun olmayan erkekler tarafından tehdit mesajları aldığını da belirtiyor.

75 / 291 "Dünya değişti" diyen köyün kurucusu Rebecca Lolosoli, "Kızlar haklarına sahip çıkıyorlar. Umoja Köyü'ne erkekler giremediği için buraya kaçıp kurtuluyorlar." diye de ekliyor.

76 / 291 90'ların başından beri erkeklerin giremediği köy sakinleri güvenliğini bu şekilde koruyor.

77 / 291 Güvenliğin yanı sıra sağlık ve hizmetleri de isteyen kadınların tek hayali 200 çocuğun gidebileceği bir okula sahip olmak.

78 / 291 Kadınların yaşadığı köyde neredeyse kadın sayısının 4 katı kadar çocuk bulunuyor.

79 / 291 Kadınlar köyden dışarı çıktığı zamanlarda erkeklerle vakit geçirebiliyor.

80 / 291 Evlenmeye karşı olan kadınlar bir erkekle birlikte yaşamanın bahsinin bile geçmesini istemiyor.

81 / 291 Köye yalnızca bir erkeğin girişine izin veriliyor. O kişi de Loutukoi isimli hayvan sürüleriyle ilgilenen biri.

82 / 291 Köyde yaşayan kadınlar çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla para kazanıp geçimlerini sağlasa da köyü ziyarete gelen kadın turistlere tasarlayıp sattıkları takı ve süs eşyalarıyla kazanç sağlıyorlar.

83 / 291 Çocuklarını korku, şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir ortamda yetiştiren köylü kadınlar zaman zaman çevre köylerdeki kadınlarla bir araya gelip erken yaşta evlilik ve kadın sünneti konularını tartışıyor. Köylü kadınların bu özelliği kendilerinin ve diğer kadınların bilinçli olmasını sağlıyor.

84 / 291 THARU KABİLESİNDEKİ KADINLARIN VÜCUTLARI DÖVMELERLE DOLU Dövme, Nepal'in Tharu kabilesi kadınlarının bir zamanlar olmazsa olmazıydı. Kadınların vücutlarına dövme yaptırmalarının nedeni ise kadınların kral tarafından seks kölesi olarak alınmasını durdurmanın bir yolu olarak görülüyordu.

85 / 291 SEKS KÖLESİ OLMAMAK İÇİN DÖVME YAPTIRIYORLARDI 32 yaşındaki fotoğrafçı Omar Reda, Tharu kabilesi kadınlarının yaşadığı Chitwan kasabasını ziyaret ederek dövme kültürünün köklerini araştırdı ve kabile kadınlarının fotoğraflarını çekti.

86 / 291 DÖVME BU TOPLUM İÇİN ÇOK ÖZEL VE ÖNEMLİ BİR ANLAMA SAHİP Orta Nepal'de bulunan Tharu kabilesinin kadınlarının kollarında, ellerinde, bacaklarında ve ayaklarında karmaşık dövmelerle karşılaşmak mümkün.

87 / 291 KENDİLERİNİ KAÇIRANLARA ÇİRKİN GÖRÜNMEK İÇİN YAPTIRIYORLARDI Tharu halk yasasına göre, dövme eğilimi Nepal Krallığı döneminde başladı. Kraliyet ailesi yaz boyunca köyleri ziyaret edip en güzel kızları köle olarak seçiyordu. Kabile kadınları onları durdurmak için kendilerine dövme yapmaya başladı.

88 / 291 DÖVMELİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ Riyad'da yaşayan Lübnanlı bir fotoğrafçı olan Omar Reda şunları anlatıyor: "Dövme bazı topluluklarda önemli bir rol oynamaktadır. Bazı insanlar, durumlarını, ideolojilerini ve unutulmaz hikayelerini vücutlarına yansıtarak, bedenlerini bir sanat tuvali olarak kullanıyor. Ancak Chitwan'daki Tharu kabilesi kadınlarını görünce dövmenin bambaşka üç farklı hikayesini dinledim.

89 / 291 DÖVMELİ KADINLAR HALK TARAFINDAN KABUL GÖRÜR İlki son derece şoke ediciydi. Nepal Krallığı döneminde, kraliyet ailesi yazlarını Chitwan bölgesinde geçirirdi. Kabilenin güzel kızlarını seks kölesi olarak kullanıyorlardı. Kabile kadınları bu kaçırmaları durdurmak için kendilerini deforme etmek için mürekkeple kapladılar. Bu şekilde çirkin göründükleri için kraliyet tarafından tercih edilmiyorlardı'' dedi.

90 / 291 DÖVMELİ KADINLARIN CENNETE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLACAĞI İNANCINA SAHİPLER Dövme yaptırmalarının ikinci nedeni ise ilki kadar dikkat çekici. O dönemlerde dövme, ergenlik dönemindeki bir kız için zorunluydu. Dövmesi olmayan kızlarla konuşulmuyor, evlenilmiyor diğer kabile üyeleri tarafından dışlanıyordu.

91 / 291 THARU KABİLESİNDE BULUNAN KADINLARIN VÜCUDU DÖVMELERLE DOLU Halk tarafından kabul görebilmek için dövme yaptırmak kaçınılmazdı.

92 / 291 Üçüncü neden ise dövmesi olan kadının öldükten sonra cennette yükseleceği inancıydı.

93 / 291 Yerli Tharu dilinde leela olarak bilinen dövme, hem erkekler hem de kadınlar için çok popülerdi fakat şimdiki kabile gençleri dövmeli olmayan kabilelerle tanıştıkça ilgi görmemeye başladı.

94 / 291 Kabile dövmesinin, vücut boyama sanatının en eski formlarından biri olduğu düşünülmektedir.

95 / 291 Tharu kabilesi dövme mürekkebini inek gübresi ve hardal yağını karıştırarak elde ediyor.

96 / 291 Dövme, Nepal'in Tharu kabilesi kadınlarının bir zamanlar olmazsa olmazıydı. Kadınların vücutlarına dövme yaptırmalarının nedeni ise güzel kadınların kral tarafından seks kölesi olarak alınmasını durdurmanın bir yolu olarak görülüyordu.

97 / 291 Dövme, Nepal'in Tharu kabilesi kadınlarının bir zamanlar olmazsa olmazıydı. Kadınların vücutlarına dövme yaptırmalarının nedeni ise güzel kadınların kral tarafından seks kölesi olarak alınmasını durdurmanın bir yolu olarak görülüyordu.

98 / 291 Dövme, Nepal'in Tharu kabilesi kadınlarının bir zamanlar olmazsa olmazıydı. Kadınların vücutlarına dövme yaptırmalarının nedeni ise güzel kadınların kral tarafından seks kölesi olarak alınmasını durdurmanın bir yolu olarak görülüyordu.

99 / 291 AMAZON KABİLESİNDEN SIRA DIŞI KARELER Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

100 / 291 YAVRU MAYMUN VE SİNCAPLARI EMZİRİYORLAR Awa Kabilesi, Amazon'un derinliklerinde yaşayan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kabile. Bu yüzden Amazon'dan yavaş yavaş Brezilya'nın doğusuna doğru kaymak ve yok olmakla savaşmak zorunda.

101 / 291 İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER Ev olarak gördükleri ormanda yaşamlarını sürdüren kabile üyeleri hayvanları da çocukları gibi besliyor. İşte yavru hayvanları besleyen Awa Kabilesi...

102 / 291 BURADA KADINLAR, HAYVANLARI DA EMZİRİYOR Doğu Amazon’daki Awa Guaja halkı, ormanın doğal bir parçası olmuş durumda.Doğayla aralarındaki bağ o kadar güçlü ki takıntılı biçimde sahiplendikleri pek çok orman hayvanını kendileri yetiştiriyor ve yavruların hayatta kalmalarını sağlıyorlar...

103 / 291 Maymunların hayvandan çok insana benzediğini düşünen Awa kadınları kendi çocuklarıyla beraber, maymun yavrularına da annelik ediyorlar...

104 / 291 AMAZON KABİLESİNDEN SIRA DIŞI KARELER Böylece bir öksüze yardım ettiklerine ve ormandan aldıklarını ormana vermeleri gerektiğine inanan kabile halkı fotoğrafçı Domenico Pugliese tarafından işte böyle görüntülendi.

105 / 291 Fotoğrafçı Domenico Pugliese kabile hakkında "Yetişkin bir adamın, ailesiz ve bekar ne yaptığını anlamıyorlar. Beni seyrediyorlar ve bana tavsiye vermeye çalışıyorlar. Ancak nereden geldiğimi bilmiyorlar. Dünyaya dair bir görüşleri yok. Onlara nereden geldiğimi, yaşam biçimimi anlatmak imkansız. Onlar için ailesi olmayan bir adam akıl almaz bir şey."

106 / 291 "Sincapları ve maymunları tıpkı kendi çocuklarını emzirir gibi emziriyorlar. Bu durum, olduğumuz yerden ne kadar uzağa geldiğimizi anlatıyor. Doğaya oldukça yakınlar. Hatta, yakın da değil; onlar doğanın bir parçası..." dedi.

107 / 291 Awa Kabilesi için ailenin anlamı çok büyük. Ama aile dedikleri sadece insanlardan oluşmuyor. Evleri olarak gördükleri ormanın içindeki tüm canlılar ailenin bir üyesi. Hayvanlar da ailenin birer üyesi olduğu için aynı çocukların ailelerine yardım ettiği gibi yardım ediyorlar. Örneğin, meyve toplayıp fıstık kırıyorlar.

108 / 291 Günümüzde yalnızca 400 kişi kalan kabilenin yıllar boyunca başından soykırımlar ve zorunlu göçler geçmiş.

109 / 291 Sürekli etraflarını saran modern dünya istilacıları, sömürgeciler, yasa dışı çiftçiler ve ağaç kesimleri nedeniyle ev dedikleri ormandan sürekli göç etmeye zorlanıyorlar.

110 / 291 Bu nedenle tarım ve ateş yakma becerileri yerine sadece birkaç gün kalacakları barınak inşa etme becerileri gelişmeye başlıyor.

111 / 291 Maranhao Eyaleti’ne 500 yıl önce İspanyol göçmenler geldiğinde on binlerce kişilik nüfusa sahip olan kabile, günümüzde yalnızca 400 kişi civarında ve bunlardan 60 tanesi dış dünyayla hiç bağlantı kurmamış.

112 / 291 Sömürgeciler tarafından getirilen grip, kızamık, çiçek gibi hastalıklar nedeniyle ölen kabile halkından geriye kalanlar ise köleleştirilmiş ve şeker kamışı ve kauçuk plantasyonlarında çalıştırılmış. Maranhao kabileleri, yıllar süren baskılardan sonra 1835 yılında Avrupalı yöneticilerine karşı, eyaletten 100 bin yerli insanın imhasıyla sonuçlanan bir ayaklanma çıkarmış.

113 / 291 Soykırımdan kurtulmak için göçebe yaşam tarzını benimsemek zorunda kalan kabile, 200 yıl içinde becerikli avcılara dönüşmüş ve birkaç gün içinde terk edecekleri barınakları birkaç saat içinde yapmayı öğrenmişler.

114 / 291 Yeni göçebe yaşam tarzlarıyla çiftçilik bilgilerini ve hatta ateş yakmayı bile unutmuş Awa Kabilesi.

115 / 291 Dünya Bankası ve AB, 1982 yılında “yerli halkın topraklarını koruması” için Brezilya’ya 600 milyon euro kredi verse de, yasa dışı ağaç kesen kişiler bir 30 yıl daha yerli halkın varlığı için tehdit unsuru oluşturmuş.

116 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

117 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

118 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

119 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

120 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

121 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

122 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

123 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

124 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

125 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

126 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

127 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

128 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

129 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

130 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

131 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

132 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

133 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

134 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

135 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

136 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

137 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

138 / 291 Ormanın derinliklerinde yaşayan Awa Kabilesi için bölgedeki hayvanları emzirmek, doğanın asıl sahibi olan canlılara, kendilerini evlerine kabul ettikleri için bir “teşekkür” demek. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

139 / 291 AKILLARA DURGUNLUK VEREN GELENEK Dünyanın her tarafında, gençlik yıllarını tamamlayıp yetişkinliğe adım atanlar ve evlenmek isteyenler için birbirinden ilginç törenler ve ayinler bulunuyor. Ergenliğini tamamlayan ve evlilik için hazır olan bireylere, 'toplumumuza hoşgeldin' demek için düzenlenen ve aslında her kültürde çok ciddi farklılar gösteren törenler bulunmakta. Örneğin, Hamar kabilesinin erkeklerinin ve kadınlarının evlenebilmeleri o kadar kolay değil...

140 / 291 ÖNCE KIRBAÇLIYOR, SONRA İNEKLERİN ÜZERİNDEN ATLIYORLAR Erkekliğe ulaşmak için, Hamar erkekleri iki ritüelden geçmelidirler: sünnet ve boğa atlama. Bu, genç Hamar erkeğinin gençlikten yetişkinliğe sosyal sıçrama yapmaya hazır olup olmadığını belirler.

141 / 291 BAŞARIRLARSA EVLENMEYE HAK KAZANIYORLAR İlk olarak genç insan ailesinin gözleri önünde kırbaçlanıyor ve ardından dört kısırlaştırılmış ineğin üzerinden hızla koşuyor.

142 / 291 URADA EVLENMEK İŞTE BU KADAR ZOR Eğer 15 boğanın üzerinden başarılı bir şekilde atlarsa, kabile erkeği evliliğe hazır durumda olarak görülüyor.

143 / 291 BİR ERKEK EVLENMEK İSTEDİĞİNDE, KADIN KAN BORCU OLUŞTURMAK İÇİN YARALANIYOR Kadınların sırtındaki izlerin, evlenecekleri erkek için fedakarlık yaptığının kanıtı olduğu söyleniyor ve bu nedenle adamın zor zamanlarında ihtiyaçlarını reddetmesi olanaksız hale geliyor.

144 / 291 AKILLARA DURGUNLUK VEREN GELENEK Kadınlar, kırbacın verdiği acıyı azaltmak için vücutlarına tereyağı sürüyor.

145 / 291 20.000 kişilik güçlü Hamar halkının büyük çoğunluğu, Etiyopya'ya ait Omo Nehri Vadisi'nde yaşıyor.

146 / 291 Çoğu hâlâ geleneksel köylerde yaşıyor, ancak artan nüfus nedeniyle büyük şehirlere ve başkent Addis Ababa'ya göç ediyorlar.

147 / 291 Dünyanın her tarafında, gençlik yıllarını tamamlayıp yetişkinliğe adım atanlar ve evlenmek isteyenler için birbirinden ilginç törenler ve ayinler bulunuyor. Ergenliğini tamamlayan ve evlilik için hazır olan bireylere, 'toplumumuza hoşgeldin' demek için düzenlenen ve aslında her kültürde çok ciddi farklılar gösteren törenler bulunmakta. Örneğin, Hamar kabilesinin erkeklerinin ve kadınlarının evlenebilmeleri o kadar kolay değil...

148 / 291 Dünyanın her tarafında, gençlik yıllarını tamamlayıp yetişkinliğe adım atanlar ve evlenmek isteyenler için birbirinden ilginç törenler ve ayinler bulunuyor. Ergenliğini tamamlayan ve evlilik için hazır olan bireylere, 'toplumumuza hoşgeldin' demek için düzenlenen ve aslında her kültürde çok ciddi farklılar gösteren törenler bulunmakta. Örneğin, Hamar kabilesinin erkeklerinin ve kadınlarının evlenebilmeleri o kadar kolay değil...

149 / 291 Dünyanın her tarafında, gençlik yıllarını tamamlayıp yetişkinliğe adım atanlar ve evlenmek isteyenler için birbirinden ilginç törenler ve ayinler bulunuyor. Ergenliğini tamamlayan ve evlilik için hazır olan bireylere, 'toplumumuza hoşgeldin' demek için düzenlenen ve aslında her kültürde çok ciddi farklılar gösteren törenler bulunmakta. Örneğin, Hamar kabilesinin erkeklerinin ve kadınlarının evlenebilmeleri o kadar kolay değil...

150 / 291 Dünyanın her tarafında, gençlik yıllarını tamamlayıp yetişkinliğe adım atanlar ve evlenmek isteyenler için birbirinden ilginç törenler ve ayinler bulunuyor. Ergenliğini tamamlayan ve evlilik için hazır olan bireylere, 'toplumumuza hoşgeldin' demek için düzenlenen ve aslında her kültürde çok ciddi farklılar gösteren törenler bulunmakta. Örneğin, Hamar kabilesinin erkeklerinin ve kadınlarının evlenebilmeleri o kadar kolay değil...

151 / 291 Dünyanın her tarafında, gençlik yıllarını tamamlayıp yetişkinliğe adım atanlar ve evlenmek isteyenler için birbirinden ilginç törenler ve ayinler bulunuyor. Ergenliğini tamamlayan ve evlilik için hazır olan bireylere, 'toplumumuza hoşgeldin' demek için düzenlenen ve aslında her kültürde çok ciddi farklılar gösteren törenler bulunmakta. Örneğin, Hamar kabilesinin erkeklerinin ve kadınlarının evlenebilmeleri o kadar kolay değil...

152 / 291 ÖLÜMLE SONUÇLANAN ACIMASIZ SOPA SAVAŞLARI Bu çarpıcı fotoğraflar Etiyopya'daki Suri kabilesine ait. Bu kabileye mensup olan bekar erkekler her hasat sezonunun sonunda ritüelleriyle dikkat çekiyor. Surma erkekleri denilen bu kişiler kendilerini karşı cinse beğendirebilmek için adeta bir güç savaşı içine giriyor.

153 / 291 KENDİLERİNİ KARŞI CİNSE BEĞENDİREBİLMEK İÇİN GÜÇ SAVAŞI İÇİNE GİRİYORLAR Etiyopya'nın güneyinde, Sudan sınırına yakın Omo Vadisi'nin derinlerinde yaşayan kabilelerden biri Surmalar'ın acımasız şavaşları, zaman zaman ölümle de sonuçlanabiliyor.

154 / 291 KENDİLERİNİ BEĞENDİREBİLMEK İÇİN SAVAŞIYORLAR Düellolar için rakiplerini seçmeden önce, ''ben bir kahramanım, var mı benimle savaşacak olan'' şeklinde bağıran Surma erkekleri, çıplak olarak bölgedeki en güzel kadınların önünde savaşmaya başlıyorlar.

155 / 291 KENDİLERİNE SOPALARLA VURARAK GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORLAR Adını kullanılan sopadan alan 'Donga' dövüşü, eş bulmak veya anlaşmazlığı çözmek için yapılıyor.

156 / 291 BU ESNADA ÇOK KAN DÖKÜLÜYOR Karşıt köylerden gelen 20 ila 30 kişilik büyük gruplar, güçlerini göstermek için ortak bir alanda toplanıyorlar.

157 / 291 İNEK KANI İÇİP, GÜÇLENDİKLERİNE İNANIYORLAR Savaşçılar dövüşten bir gün önce, ağaç özünden yapılan özel içkiyi içerek hazırlanıyor, dövüş sabahına kadar bir şey yemiyor.

158 / 291 ÖLÜMLE SONUÇLANAN ACIMASIZ SOPA SAVAŞLARI Dövüş öncesi, daha önceden ineğin idrarıyla yıkadıkları kaplara, inek kanı doldurarak içiyorlar. Surma erkekleri, ineklerin kanlarını içirek daha güçlü olacaklarını düşünüyor.

159 / 291 BAZI SAVAŞÇILAR KAPTAKİ KANIN HEPSİNİ İÇEMEYİNCE KUSMAK ZORUNDA KALIYOR İneklerini öldürmüyor, kanı kabın içine akıttıktan sonra, deldikleri noktaya çamurla bastırarak kan akışını durduruyorlar. Savaşçılar, inekten akıttıkları kanı hemen içiyorlar.

160 / 291 ETİYOPYA'NIN KAN İÇEN KABİLESİ, SURMALAR GELENEKLERİYLE ŞAŞIRTIYOR Dövüş alanına giderken de kadınlara çekici görünmek için vücutlarını çamurla kaplıyorlar.

161 / 291 Savaşçılar rakibin vücudunun herhangi bir yerine vurabilir. Ancak yere düşen rakibe vurmak yasak.

162 / 291 Kabile erkeklerinin sırtındaki izler, onların ilk Donga festivali olmadığını gösterir gibi.

163 / 291 Kazananlar, sopalarını, çıkmak istedikleri kızların yönüne yönlendiriyor.

164 / 291 Evlilik çağına gelen kadınlar, küçük yaşta delerek genişlettikleri alt dudaklarına tabak takıyor. Kadınların dudak plakaları giymelerinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak köle tacirlerini caydırmak için kullandıkları ileri sürülüyor.

165 / 291 Bu gelenek her ne kadar Etiyopya'da diğer bazı kabilelerde olsa da, esas olarak Surmalara ait.

166 / 291 Çalı dikenlerini vücutlarına saplayarak yaptıkları dövmeler de dikkat çekici.

167 / 291 20 binden fazla Suri kabilesi bulunduğu tahmin edilmektedir

168 / 291 Etiyopya hükümeti, tehlikeli kavgaları yasaklayan yasayı 1994'te kabul etti, ancak gelenek hala devam ediyor.

169 / 291 İşte Surmaların ilginç hayatlarından fotoğraflar...

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179 / 291 BU GELENEK GÖRENLERİ ŞOKE EDİYOR Burunlarının kenarlarına yerleştirilen siyah burun tıkaçları, Hindistan'daki Apatani kadınlarının yıpranmış yüzlerinde öne çıkıyor.

180 / 291 Bu tuhaf geleneğin nedeni ise eski dönemlerde kabileler arasında kadınların kaçırılması.

181 / 291 Apatani kabilesi kendi kadınlarını diğer kabilelerin kadınlarıyla karıştırmamak için burunlarına delik açıyorlardı.

182 / 291 Böylece kaçırılan kadınların kendi kabilelerinden mi yoksa başka kabilelerden mi oldukları anlaşılıyordu.

183 / 291 Burun tıkacı ve dövmeler aslında kabile akıncıları köye saldırdığında kadınları daha çekici kılmak için tasarlandı.

184 / 291 Burun tıkaçlarının yanı sıra, dövmeler kadınların yüzlerine kazınmıştı.

185 / 291 Dövmeli çizgiler, alnının tepesinden alt çene doğru dikey olarak aşağı inecek şekilde tasarlandı.

186 / 291 Kadınların yüzleri, kabilenin kırsal bölgedeki hayatta kalma hikayesinin tarihi bir hatırlatıcısı gibi.

187 / 291 Verimli sulak alanlarında bulunan pirinç tarlaları, kabilenin ana gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

188 / 291 Bu gelenek 1970 yılından beridir devam ettirilmiyor ancak olağandışı uygulama köye turist çekmeye devam ediyor.

189 / 291 Kabile, Donyi-Polo olarak bilinen kendi dinini uyguluyor ve burada Güneş'e ve Ay'a dua ediyorlar.

190 / 291 Bu çarpıcı fotoğrafları Cezary Wyszynski'nin eseri.

191 / 291 İşte diğer fotoğraflar...

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197 / 291 CİNSEL ORGANLARINI BELİNE BAĞLAYAN KABİLE Ekvador’da bulunan Huaorani kabilesinin yaşam tarzları oldukça ilgi çekici… Amazon ormanlarında yaşayan Huaorani kabilesi maymun ve diğer hayvanları avlayarak yaşam sürdürüyor. Hatta bazı kabile üyelerinin altı ayak parmağı bulunuyor. İşte Huaorani kabilesinin sıra dışı yaşam tarzları…

198 / 291 Yalnızca 4 bin kişiden oluşan Huaorani kabilesi, Ekvador yağmur ormanlarında yaşıyor. Modern uygarlıktan uzak yaşayan kabile, içinden ok attıkları borularla avlanıyor ve açık ateşte avlarını pişiriyor.

199 / 291 Huaorani kabilesinde bir erkeğin güçlü olduğunu belirten özellik ise çok ilginç… Bu konuda kulak deliğinin büyüklüğüne bakılıyor. Bu nedenle kulak deliklerini büyütmek için kendilerinin yaptığı çeşitli takılar takıyorlar.

200 / 291 Aslında bu durum çoğu Güney Amerika kabilelerinde de var. İlkel şartlarda yaşamayı tercih eden bu sıra dışı insanlar, geliştirdikleri üfleme borularıyla ağaçlarda gezerek maymun avlıyor. Ekvador 300 farklı maymun türüne ev sahipliği yapan bir ülke. Bunlardan hiçbirinin soyunun tükenme tehlikesi yok.

201 / 291 Maymun eti dışında pekari domuzu, tukan kuşu ve çeşitli bitkilerden besleniyorlar. Yalnız Huaorani kabilesi üyeleri o kadar çok ağaçlara tırmanıyor ki, ayakları evrimleşmiş durumda… Çoğunun altı ayak parmağı bulunuyor. Kabilenin en ilginç özelliğinden biri de erkeklerin cinsel organlarını bellerine bağlamaları...

202 / 291 Bunu yapmalarının nedeni ise şu: Amazon bölgesi yağmur ormanları ve tehlikeli nehirleriyle meşhur. İnsanlar için en büyük riski ise piton yılanları, zehirli dev örümcekler ve penis balıkları oluşturuyor. Bu balık kadınlara saldırmıyor ancak amonyak kokusunu aldığı gibi erkeğin cinsel organından içeri girerek iç organlarını yiyor. Bu nedenle kabilenin erkekleri böyle bir çözüm bulmuş.

203 / 291 Kabilenin konuştuğu dil ise Ekvador'da görülen diğer hiçbir dile yakınlık göstermiyor. Düşmanla karşılaştıklarında önce kafasını vücudundan ayırıyorlar. Ardından kafatasını çıkartıyorlar. İçinde kafatası olmayan kafayı kilden bir kabın içinde haşlıyor ve bir çeşit ince yapraklı bitkiyle dudaklarını dikiyorlar.

204 / 291 Böylelikle ruhun dışarı kaçmaması sağlanıyor. Ardından kafanın içini iyice temizleyip, sert ve iri taşlarla kafanın içini dolduruyorlar. Bu şekilde güneşin altında kuruttukları kafanın içindeki taşları boşaltarak, kolye gibi boyunlarına asıyorlar. Tabii günümüzde bu, artık insanlara yapılmıyor ama tembel hayvan denilen hayvanlarla bu geleneklerini sürdürüyorlar.

205 / 291 Kabilede cenaze törenleri de çok ilginç... Ölen kişiyi, kilden bir küpün içine cenin pozisyonunda koyuyor ve mezara eşyalarıyla birlikte gömüyorlar.

206 / 291 Çünkü kişinin diğer dünyaya geçtiğinde bu eşyalara ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar.

207 / 291 Ekvador hükümeti 1990 yılında Amazon ormanlarında yaşayan kabile insanlarını koruma altına alan bir düzenleme yürürlüğe sokmuştu.

208 / 291 Yani uzaktan hayatlarına müdahale edilmeden korunuyorlar.

209 / 291 Daily Mail gazetesindeki habere göre İngiliz fotoğrafçı Pete Oxford sıklıkla kabileyi ziyaret ediyor ve bu sıra dışı yaşamı fotoğraflıyor.

210 / 291 Pete Oxford kabile ziyaretiyle ilgi izlenimlerini şöyle anlatıyor:

211 / 291 “Kabileyi ziyaret ettiğimde küçük bir çadırda kalıyordum ve kaldığım çadıra aynı zamanda bir kilit takıyordum.

212 / 291 Huaorani'ye göre bilgisayarımın kabloları ölü bir domuz bağlamak için harika bir araçtı…”

213 / 291 "Antik kültürleri gelecek nesillere taşımak için elimden geleni yapıyorum," diyen Pete Oxford, bölgede yapılan endüstriyel çalışmalar yüzünden böyle kabilelerin yavaş yavaş yok olduğunun da altını çiziyor.

214 / 291 BU BİR KABİLE GELENEĞİ Yaşayışlarını, dillerini, görünüşlerini, kültürlerini bilmediğimiz tanımadığımız insanlar: Zoeliler, Yaniler, Himbalar, Mursiler ve daha fazlaları.

215 / 291 Tazmanya'da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.

216 / 291 Etiyopyanın güneyinde yaşayan Mursi Kabilesi

217 / 291 Mursili kadınlar alt dudaklarına topraktan yapılmış tabak şeklindeki objeyi takarlar.Yaş ilelerdikçe bu objenin boyuda büyür.

218 / 291 Kuzey Namibyada yaşayan Himba Kabilesi

219 / 291 Himbalar çok az giysi giyerler, ancak kadınlar güneşten korunmak için tereyağı, aşı boyası ve bitkilerden bir tür güneş kremi yaparak vücutlarına sürerler. Bu karışım, ciltlerine kırmızımsı bir renk verir. Bu renk, toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının da simgesidir. Kadınlar birbirlerinin saçlarını örer ve aşıboyası karşımıyla boyarlar.

220 / 291 Angola'da yaşayan Mucawana Kabilesi

221 / 291 Macawanalı kadınlar saçlarına çok önem verirler .Özellikle kabile danslarında özel hazırladıkları karışımla şekil verirler.

222 / 291 Papua Yeni Gine'de yaşayan 'Yali Kabilesi'. Yalili erkekler cinsel organlarına uzun kamış,burunlarının kıkırdak bölümlerine tahta parçası takarlar.Kadınlar ise vücutlarına bitkilerden elde ettikleri karışımla beyaz beneklerle boyarlar.

223 / 291 Papua Yeni Gine ve Demokratik Kongo Cumhuriyetinde de yaşayan Pigmeler

224 / 291 En önemli özellikleri boylarının 1.5 metreyi geçmemeleri.

225 / 291 Kuzey Tayland'daki Padaung Kabilesi

226 / 291 Padaunglu kadınların ismi dünyada zürafa boyunlu kadınlar diyerek anılıyor.Boyundaki halkalar 6'lı 3 parça. İlk parça 5-8 yaşları arasında takılıyor. Çenenin altına konulan destek sürtünmeyi önlüyor.

227 / 291 Amazonların derinliklerindeki Zoe Kabilesi

228 / 291 Kabilenin en dikkat çeken özelliği çenelerine taktıkları tahta objeler.Kadın ve erkek zoeliler 7 yaşından sonra bu objeyi takmaya başlarlar.

229 / 291 Çinin güneyinde yaşayan Yao Kabilesi

230 / 291 Kabilenin en önemli özelliği kadınların saçlarını ölene kadar kesmemesi.Saça şekil vererek şapka görünümü yaparak kullanıyorlar.

231 / 291 Hindistanın Pakistan sınırına yakın yerde yaşayan Banjara Kabilesi

232 / 291 Banjaralı kadınların sol burunlarında hızmaları, abartılı takıları ve dansları ile dünyada dikkat çeken kabilelerdendir.

233 / 291 Etiyopya'nın Omo Vadisi'nde yaşayan Bodi kabilesi acaip gelenekleriyle dikkat çekiyor.

234 / 291 Etiyopya’daki yarı göçebe Bodi kabilesinin yeni yıl kutlaması olan şişman adam yarışması için her köyden gençler seçiliyor ve 6 ay boyunca inek kanı ve süt ile beslenerek kilolarının 2 katına çıkıyorlar.

235 / 291 Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue bu ilginç geleneği kabilenin içine girerek yakından görüntüledi.

236 / 291 Ka'el töreni olarak isimlendirilen gün geldiğinde gençler köye dönüyor en şişman seçilen kişi onurlandırılıyor.

237 / 291 İlginç gelenekleri olan Bodi kabilesi erkekleri çıplak vücutlarını beyaza boyuyor.

238 / 291 Kat kat kolyelerden oluşan oldukça ağır kolyeler takıyorlar.

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245 / 291 BAMBAŞKA BİR KABİLE Dessana kabilesi, Güney Amerika'daki Amazon ormanlarında, Brezilya’nın başkenti Brasília’nın yaklaşık 5 bin kilometre uzağında yaşayan yerli kabilelerden biri.

246 / 291 Kabilenin bulunduğu bölgeye ancak Brezilya'nın kuzeyindeki Manaus kentinden bir tekneyle ulaşılabiliyor. 30 yaşındaki Lazar, “Nehrin kıyısında yaşayan ve hala geleneklerini koruyan Dessana kabilesine ulaşabilmek için tekneyle yolculuk yaptım” demiş.

247 / 291 “Onlar çok barışçıl ve sıcak insanlar. Kabilenin liderinin geleneksel bir makyajı, kafasında da tüy kaplı bir başlık var ve gülümsemesi huzurlu kabilenin sıcaklık ve mutluluğunu yansıtıyor.”

248 / 291 “Fotoğraftaki anne, büyükanne ve bebeğe bakarak aile ve topluluğun bir Amazon çocuğunu yetiştirmekteki rolünü anlayabilirsiniz.”

249 / 291 “Erkeklerin başlarına taktıkları başlıklar Macaw türü papağanların tüylerinden yapılmış ve bu başlıklar kabiledeki kişilerin kimliklerinin işaretidir.”

250 / 291 “Bu inanılmaz ve büyük bir ülke. Şehirler ve plajlar, hepsi harika ancak burası görülmesi gereken başka bir Brezilya.”

251 / 291 Dessana’dan kilometrelerce uzaktaki başka mükemmel manzara, Iguazu Şelalesi. Fotoğrafçı Lazar, bu şelaleyle ilgili bir hikâye de anlattı...

252 / 291 “Efsaneler güzel bir kadın olan Naipi ile evlenmek isteyen bir Tanrı’dan bahsediyor. Tanrı, sevdiği kadını ölümlü aşkı Taroba ile bir kanoyla kaçarken görür. Tanrı öfkeyle nehri ikiye böler ve onları ebediyen sular altında bırakmak üzere suları fışkırtır.

253 / 291 “Ben modern dünyayı yansıtmayan şeyleri çekiyorum. Avustralya’daki hayatımdan farklı olduğu için bu tür konularla ilgileniyorum ve dünyada insanların daha önce görmediği bu manzaraları çekmekten ve paylaşmaktan zevk alıyorum.”

254 / 291 “Özellikle de portre fotoğraflarını ve izleyicide duygu uyandıracak anlamlı, eşsiz ve güçlü yüzleri çekmeyi seviyorum.”

255 / 291 Lazar, kabilelerle gülümseyerek, başka dillerde ifadeler kullanarak anlaştığını ve onların fotoğraflarını bu şekilde çektiğini söyledi.

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259 / 291 ENDONEZYA'DAKİ KABİLENİN ŞAŞIRTAN ÖZELLİĞİ Endonezya'nın Papua eyaletinde yağmur ormanının derinliklerinde yaşayan ilkel kabilelerden biri olan Korowailer, ormandaki hayata o kadar adapte olmuşlar ki, ağaçlarda yaşıyorlar..

260 / 291 Evlerini, sadece bölgedeki kaynakları kullanarak , taş devrinden kalma aletlerle ağaçların tepelerine yapıyorlar...

261 / 291 Bunu yapmalarının nedenleri ise sellerden ve haşerelerden korunmak... En önemlisi de düşmanları onlara erişemiyor...

262 / 291 Yağmur ormanı insanlarının sahip oldukları yaşam, doğanın hayatın her zaman bir parçası olduğunu kanıtlıyor...

263 / 291 Endonezya'nın Papua eyaletinde yağmur ormanının derinliklerinde yaşayan ilkel kabilelerden biri olan Korowailer, ilk kez 2010 yılında nüfus sayımına dahil edildi...

264 / 291 Bölgedeki nüfus sayımından sorumlu bir yetkili, görevlilerin ormana girerek 2 bin 868 kabile üyesinden bilgi aldığını belirtti...

265 / 291 Yetkili, "Hala taş devrinde gibiler. Üzerlerinde giysi yok. Ağaçların tepesinde yaşıyorlar. Yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar" dedi...

266 / 291 1970'lerde Johannes Veldhuizen ve Henk Venema adlı iki Hollandalının başını çektiği bir misyoner grubu, ilk kez Korowai kabilesiyle iletişime geçmişti...

267 / 291 Korowai, bilinen son yamyam kabile olduğuna ilişkin haberlerin çıkmasının ardından "üne kavuşmuştu."

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