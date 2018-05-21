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Bu karelerin hiçbirinde photoshop yok!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 07:49 | Son Güncelleme

Niko Photographisme isimli sosyal medya hesabındaki robot çalışmaları büyük ilgi çekiyor.

Peki Niko Photographisme, nasıl oluyor da hiç photoshop kullanmadan bu görüntüleri elde edebiliyor? İşte cevabı...

'Komşu Robotlar' çalışması dünyanın dilinde

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Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz!
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Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?
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Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...
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Serideki fotoğraflar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller.
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Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor?
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Fotoğraflar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta.
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Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!
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Gerçekte ‘parçalanmış uzuvlar’ şeklindeki bu göz yanılgısı aslında el ile yaratılmış bir görsel efektin sonucu. Sanatçı tüm parçaları gerçek hayatta hazırlayıp fotoğrafladı.
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Niko'nun bu özel çalışmasının da anlamlı bir gerekçesi var aslında...
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Gerçek hayatta herkes çeşitli rollere bürünüyor; birçok insan farklı bir yüzüyle insanların karşısına çıkıyor. Evinde, işinde bambaşka insanlar oluyorlar.
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Niko, işte insanlığın bu kişilik çelişmesini yansıtmaya çalışmış; eksik parçaları bilgisayarla değil doğrudan kendi emeğiyle temin ettiği parçalarla hazır hale getirmiş.
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Ortaya ise bu sıra dışı güzide görüntüler çıkmış!
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