Bu karelerin hiçbirinde photoshop yok!

Peki Niko Photographisme, nasıl oluyor da hiç photoshop kullanmadan bu görüntüleri elde edebiliyor? İşte cevabı...
'Komşu Robotlar' çalışması dünyanın dilinde
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Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz!
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Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?
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Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...
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Serideki fotoğraflar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller.
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Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor?
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Fotoğraflar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta.
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Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!
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Gerçekte ‘parçalanmış uzuvlar’ şeklindeki bu göz yanılgısı aslında el ile yaratılmış bir görsel efektin sonucu. Sanatçı tüm parçaları gerçek hayatta hazırlayıp fotoğrafladı.
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Niko'nun bu özel çalışmasının da anlamlı bir gerekçesi var aslında...
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Gerçek hayatta herkes çeşitli rollere bürünüyor; birçok insan farklı bir yüzüyle insanların karşısına çıkıyor. Evinde, işinde bambaşka insanlar oluyorlar.
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Niko, işte insanlığın bu kişilik çelişmesini yansıtmaya çalışmış; eksik parçaları bilgisayarla değil doğrudan kendi emeğiyle temin ettiği parçalarla hazır hale getirmiş.
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Ortaya ise bu sıra dışı güzide görüntüler çıkmış!
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