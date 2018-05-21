Bu karelerin hiçbirinde photoshop yok!

Peki Niko Photographisme, nasıl oluyor da hiç photoshop kullanmadan bu görüntüleri elde edebiliyor? İşte cevabı...

'Komşu Robotlar' çalışması dünyanın dilinde

1 / 34 Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz!

2 / 34 Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?

3 / 34 Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...

4 / 34 Serideki fotoğraflar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller.

5 / 34 Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor?

6 / 34 Fotoğraflar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta.

7 / 34 Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!

8 / 34 Gerçekte ‘parçalanmış uzuvlar’ şeklindeki bu göz yanılgısı aslında el ile yaratılmış bir görsel efektin sonucu. Sanatçı tüm parçaları gerçek hayatta hazırlayıp fotoğrafladı.

9 / 34 Niko'nun bu özel çalışmasının da anlamlı bir gerekçesi var aslında...

10 / 34 Gerçek hayatta herkes çeşitli rollere bürünüyor; birçok insan farklı bir yüzüyle insanların karşısına çıkıyor. Evinde, işinde bambaşka insanlar oluyorlar.

11 / 34 Niko, işte insanlığın bu kişilik çelişmesini yansıtmaya çalışmış; eksik parçaları bilgisayarla değil doğrudan kendi emeğiyle temin ettiği parçalarla hazır hale getirmiş.

12 / 34 Ortaya ise bu sıra dışı güzide görüntüler çıkmış!

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