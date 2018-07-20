Bu yatağın 45 dakikalık bedeli 120 TL!

Her geçen gün uzay yolculuğu insanların çok daha fazla ilgisini çeker hale geliyor. Teknoloji sayesindeyse bu heyecan düşünüldüğünden çok daha kolay şekilde yaşanabiliyor.
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