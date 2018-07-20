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Bu yatağın 45 dakikalık bedeli 120 TL!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 06:55 | Son Güncelleme

120 lira verip bu kapsülde 45 dakika geçirebilirsiniz. Peki 'uzay kapsülü' olarak adlandırılan bu akıllı yatak size neler sunuyor?

Her geçen gün uzay yolculuğu insanların çok daha fazla ilgisini çeker hale geliyor. Teknoloji sayesindeyse bu heyecan düşünüldüğünden çok daha kolay şekilde yaşanabiliyor.

120 TL'yi veren bu kapsülde 45 dakika yatıyor ve...

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25 dolarınız var mı? Ya da 120 TL'niz? 45 dakika bir kapsülün içine girmeye ne dersiniz? İçeride sizi neler bekliyor neler!
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Akıllı yatak markalarından Casper'ın buluşu olan ve görünümü uzay kapsülü andıran minik odalar görenleri şaşkına çeviriyor.
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İçeri girdiğinizde, parıldayan ışıklarla dolu bir gece yarısı mavi tünelden geçiyorsunuz. Sıcak bir yaz gününde şehri gezdikten sonra, giriş yolu hoş bir görüntü sunuyor.
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İçeri girdikten sonra check-in yapma zamanı. Sadece 11:30 - 19:00 saatleri arasında kalabiliyorsunuz!
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Ancak 25 doları verdiğinizde sadece dinlenmek için yatağa uzanmıyor, yanında bedavadan kullanabileceğiniz 'pijama' gibi eşyalara da sahip oluyorsunuz.
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Eğer seansınız başlamadıysa içeride rahat koltuklarda sürenizin gelmesini bekleyebiliyorsunuz.
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Badem, fındık ve meyve gibi ücretsiz atıştırmalıkların yanı sıra ücretsiz içecekler de sunuluyor.
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Daha sonra bir Casper çalışanı yanınıza gelerek 45 dakika boyunca neler yapabileceğinizi size anlatıyor.
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İşte kaldığınız minik odanız...
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Ve yatağınızın üzerinde yer alan 'tatlı rüyalar' notu da unutulmamış!
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Siz odaya geçtikten sonra çalışanlardan biri geliyor ve perdenizi kapatıyor.
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Casper Dreamery denilen bu özel servis şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı bile!
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Anahtar Kelimeler:
Yatak uzay akıllı yatak

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