Canavar bir anda kıyıda belirdi! Kimse ne olduğuna anlam veremedi

Görüntüler, yerel sitelerde çıkan haberler ve köşe yazılarıyla kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Derin mavinin garip canlıları

1 / 262 ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Wolf Island sahilinde kıyıya vuran bir yaratık, "yeni Loch Ness canavarı bu mu" sorusunu akıllara getirdi.

2 / 262 Ne olduğu tespit edilemeyen 1.5 metrelik yaratık, Jeff Warren adlı bir Amerikalı tarafından bulundu. Warren, yaratığı başta fok zannetmiş, fakat daha yaklaştıkça Loch Ness tipi bir canavara benzediğini düşünmüş. Warren, ne olduğunu anlayamadığı yaratığın ufak dişleri ve iki yüzgeci olduğunu ifade etti.

3 / 262 Görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Loch Ness canavarının gerçek olduğunu biliyordum" ifadesi kullanıldı. Yerel bir yazar ise verdiği demeçte, yaratığın Georgia folklorunda Altamaha-ha (Altie) olarak bilinen efsanevi bir canlı olduğunu söyledi.

4 / 262 Garip deniz canlıları uçsuz bucaksız okyanusun binlerce metre aşağısında bulunuyor.

5 / 262 Benzersiz deniz canlılarından bazıları, kimi zaman yüzeye yaklaşınca bakın nasıl görüntüler objektiflere takılıyor...

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15 / 262 DÜNYANIN EN ZEHİRLİ CANLILARI: 5- RİCİN Bu tehlikeli maddenin bilimsel adı Ricinus communis olan hintyağı bitkisinin tohumlarından gelir. Tohumlar masa tuzuna benzer tahıllarla toz haline getirilir. Hintyağı bitkisinin zehri kilogram başına 22 mikrogramdır.

16 / 262 İlginçtir ki, rizin yenildiğinde toksisitesini kaybeder. Çünkü zehir midede deaktive olur. Fakat bunu yediğinde insanın yaşayacağının da garantisi yoktur.

17 / 262 Ricinin ne kadar zehirli olduğu hakkında insanları bilgilendirmek isteyen uzmanlar, tarihçi Bulgar aktivist Georgi Markov'un durumunu örnek verdiler. Markov'u öldürmek isteyen katil, küçük bir kürenin içine çok az miktarda risin yerleştirdi. Küre muhtemelen bir şemsiyein ucuna yerleştirilmişti. İngiltere'de sürgünde yaşayan Markov, otobüs beklerken suikastçinin şemsiyenin ucuyla kendisine vurduğunu düşündü. Hemen hastalanan Markov, 3 gün sonra bir hastanede öldü.

18 / 262 4- VX Bu zehir 1996'daki Sean Connery ve Nicolas Cage'in rol aldığı The Rock filminde yer almıştı. Listedeki tek sentetik ya da insan yapımı madde budur

19 / 262 VX, 1950'lerin başında İngiliz kimyagerler tarafından geliştirildi.

20 / 262 VX, vücuttaki kilogram başına 3 mikrogramdır. VX alan vücutta kelimenin tam anlamıyla sinirler çalışmaz hale gelir.

21 / 262 Asetilkolinesteraz adı verilen bir enzimin işlenmesine müdahale eden VX, bulunduğu vücuttaki insanların aniden nöbet geçirmiş gibi gözükmesine sebep olur. Kas kasılmaları aşırıya kaçan kurbanlar böylece oksijenden yoksun kalıyor ve hayatını kaybediyor.

22 / 262 3- BATRAKOTOKSİN Batrakotoksinin, Güney Amerikalı kabileler tarafından oklarda zehirli uçlar yapmak için kullanıldığı biliniyor.

23 / 262 Özellikle Batı Kolombiya'daki yerli Kızılderililer tarafından kullanılan batrakotoksin, zehirli ok kurbağası (phyllobates terribilis) adı verilen küçük kurbağaların derisinden çıkarılır.

24 / 262 Kurbağaların derisinden çıkarılan batrakotoksin adı verilen bu zehir vücut ağırlığının kilogramı başına 3 mikrogram düşer.

25 / 262 Bilimadamları, batrakotoksinin vücuttaki sodyum iyonlarını bloke ettiğini söylüyor. Sodyum iyonları kalbin çalışmasını sağlıyor.

26 / 262 Dolayısıyla zehrin vücuda girmesi kısa süre içinde kalp atışının durmasına sebep oluyor.

27 / 262 Bu kurbağaların derilieri artık zehir içermiyor. Bu durum, bilim insanlarının kurbağaların derilerinin zehirleri kendi doğal ortamından bir maddeden aldığı sonucuna varılmasına neden oldu.

28 / 262 Düşünülen o ki, kurbağalara bu ölümcül gücü veren yediği bir yiyecekten geliyordu.

29 / 262 2- MAİTOTOKSİN Bu deniz planktonunun bir türü olan kırmızı ateşrengi algler tarafından yaratılan bir toksindir. Kabuklular gibi diğer deniz canlıları da bu planktonları tüketirler. Böylece vücutlarına zehir bulaşmış olur.

30 / 262 İnsanlar da genellikle bu zehirli kabukları yediğinde maitotoksine maruz kalırlar.

31 / 262 Maototoksin, vücut ağırlığında kilogram başına 2 mikrogramdan daha düşük olarak vücuda yayılır. Kalp yetmezliğine sebep olduğundan ölüm kaçınılmazdır.

32 / 262 1- BOTULİNUM TOKSİNİ Botulinum toksini ya da BTX, clostridium botulinum adı verilen bir bakteri türü tarafından üretilir. Bu toksinin çeşitli veryantları bulunur. Tip A BTX, en ölümcül miktara sahiptir. Vücut ağırlığında kilogram başına 1 nanogram kadar etkilidir. Gıda zehirlenmesi olduğunda insanlar buna maruz kalır.

33 / 262 İlginçtir ki, BTX'in öldürücü olmayan bir varyantı botoks enjeksiyonlarında kullanılmaktadır.

34 / 262 DENİZİN EN GARİP CANLILARI Taş balığı kamuflajın efendisi olarak tanınır. Çevreyle mükemmel uyum sağlar. Kahverengi veya gri görünümünde sarı yamalar barındıran bu canlı mercan topluluklarının bir parçası olarak görünmesini sağlar.

35 / 262 Taş balığını sıradan bir taş olarak görebilirsiniz. Bu sebeple burada denize girecekseniz deniz ayakkabıları kullanmanız sizin yararınıza olacaktır.

36 / 262 Taş balığı en fazla 50 cm ve 5 kilo ağırlığına kadar büyüyebilir. Rahatsız edildiğindeyse zehir bezlerinden salgıladığı salgı ile kurbanını 1-2 saat içinde öldürebilir.

37 / 262 Taş balıkları çok sayıda ölüme sebep oldu. Yanlışlıkla üzerine basan insanlar bir anda bedenine ok gibi saplanan zehir yüzünden acı çekmeye başlar. Bacakları şişmeye başlayan kişiler, kan dolaşımının durması sebebiyle beyinde oksijen eksikliği yaşar ve ölür.

38 / 262 Taş balıkları sadece denize girenler için bir tehdit oluşturmaz. Bu balıklar su dışında da 24 saat boyunca hayatta kalabilir. Dolayısıyla Avustralya kıyılarında, Filipinler'de ya da Hindistan-Pasifik bölgesinde bir kumsala giderseniz taşların üzerine de çıkmamaya dikkat etmelisiniz.

39 / 262 Taş balıklarıyla ilgili en çarpıcı detaysa yemek olarak sunulduğunda fazlaca lezzetli bulunması.

40 / 262 Keskin dişlere ve geniş bir çeneye sahip olan bu balıklar, oldukça büyük balıkları yiyebilecek kapasiteye sahip.

41 / 262 İşte denizlerin tuhaf canlıları...

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44 / 262 Denizlerin garip canlıları Roman Fedortsov adlı balıkçının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı ilginç deniz canlılarının fotoğrafları derlendi.

45 / 262 Denizlerin garip canlıları İşte o fotoğraflardan bazıları.

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57 / 262 Derin mavinin tuhaf canlıları - Yüzsüz balık 150 yıl sonra ortaya çıktı Yüzsüz balık, zombi solucanları, ejderha balıklarının bilimkurgu filmlerinde olduklarını düşünebilirsiniz; ancak bu balıklar Avustralyalı bir ekibin bir ay süren seferi sırasında keşfedildi. - 150 yıldır görülmeyen 'yüzsüz balık' Avustralya'nın doğu kıyılarında ortaya çıktı. Yüzyılı aşkın süredir kayıp olan balığın yeniden ortaya çıkması bilim dünyasında heyecan yarattı. Gözleri ve ağzı görünmeyen balığa bu nedenle 'yüzsüz balık' deniyor. Yandan bakıldığın balığın yüzü yokmuş gibi duruyor. Yüzsüz balıkla ilgili konuşan Dr. Tim O'hara ' Aslında bu balığın ağzı var ancak baş kısmının altında yer alıyor. Balığın gözleri de var. Ancak derin denizde karanlıkta yaşayan balığın gözleri çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük" diye konuştu.

58 / 262 Çerez Kesici Köpekbalığı - Bu küçük köpekbalığı su yüzeyinin 1000 m altında bulundu Bu tuhaf görünümlü canlılar okyanusun derinliklerinde keşfedildi. International Business Times gazetesinin bir makalesine göre, bu garip deniz canlıları okyanusun 4 bin metre aşağısında bulundu. Benzersiz deniz canlılarından bazıları, Melbourne Müzesi'ndeki sergide sergilenecek.

59 / 262 İşte bilim adamlarının gezilerinden çıkan daha tuhaf bulgular Çerez Kesici Köpekbalıkları, büyük balıkların avlarından artan arta kalanları yiyor. "Çerez boyutunda" parçaları almak için mükemmel düzenlenmiş dişlerini kullanıyor

60 / 262 Kızıl Örgülü Yengeç Bu yengecin uzun dikenleri onu tehlikeli avcılardan koruyor

61 / 262 Fıstık Kurtları Bu fıstık solucanı tehlike anında başını bu şekle sokarak, kendisine karşı yapılan saldırıları önlüyor

62 / 262 Dumbo Ahtapot Bunlara Dumbo Ahtapotu denmesinin nedeni, Walt Disney tarafından yaratılan "Uçan Fil Dumbo"ya benzetilmeleridir. 3-5 yıl yaşayabilen bu ahtapotlar, yüzeyin 3000-4000 metre altında bulunurlar; bazılarının 7000 metreye kadar inebildikleri bilinmektedir.

63 / 262 Zombi Solucanlar Bu solucanlar deniz dibindeki ölü balinaların kemikleri içinde yaşıyorlar.

64 / 262 Kırmızı kümes hayvanları Bu tatlı görünümlü kırmızı balık, saldırılar karşısında kendisini tehditkar göstermek için şişiriyor

65 / 262 Ejder balığı Bu korkunç Ejder Balığı, daha önceki keşiflerden biriydi.

66 / 262 Deniz domuzu Bu küçük canlılar, okyanusun adeta elektrik süpürgesi. Okyanus dibinde kalan canlı artıklarını tüketmekte oldukça ustalar.

67 / 262 Et yiyen canlı Bu canlılar, ölü balinaların çürüyen eti dahil olmak üzere her şeyi yerler

68 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte derin mavinin tuhaf canlıları...

69 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

70 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

71 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

72 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

73 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

74 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

75 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

76 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

77 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

78 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

79 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

80 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

81 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte dünyanın her yerinden tuhaf deniz canlıları...

82 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Roman Fedortsov, Rusya'nın kuzeybatı kesimindeki liman kenti Murmansk'da bulunan bir balıkçı teknesinde çalışıyor.

83 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yaklaşık 1 yıl önce ağına takılan ilginç canlıların fotoğraflarını çekerek kişisel Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaşmaya başladı.

84 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Rus balıkçının Twitter ve Instagram hesabında yaklaşık 130 bin takipçisi bulunuyor.

85 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Roman Fedortsov'un yaptığı paylaşımları ürpertici olsa da kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor.

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110 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Deniz hıyarları ya da deniz solucanları Kore, Japponya ve Çin'de büyük bir iştahla yeniliyor.

111 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bu ülkelere gelen turistlere sorduklarında bunun ne olduğunu bilmediklerini söylüyorlar ama Uzak Doğu'da bu deniz canlısı oldukça seviliyor.

112 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Çiğ olarakta yenen bu canlılar, susam yağı, tuz ve özel bir sosla servis ediliyorlar.

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114 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Geçtiğimiz yıllarda Kaliforniya sahillerine vuran 5 metrelik kürek balığı görenleri hayrete düşürmüştü.

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120 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Olta balıkçısı Angus James, tuttuğu balığın ağzından oltasını çıkartırken komik bir sürprizle karşılaştı.

121 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Balığın boğazına yerleşmiş yeşil bir ağaç kurbağası canlı bir şekilde balıkçının karşısına çıkıverdi. Avustralyalı balıkçı Angus James, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söylerken, ‘’şok oldum, önce yosun ya da çimen olduğunu düşündüm ama bir kurbağaymış, her zaman yanımda fotoğraf makinası taşırım, hemen bu durumun fotoğrafını çektim’’ dedi.

122 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Fotoğrafın çekilmesinden hemen sonra balıkçının kafasına zıplayarak ortamdan kaçan kurbağa fotoğrafta oldukça mutlu görünüyor.

123 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yeşil ağaç kurbağaları, anavatanları olan Avustralya ve Yeni Gine’nin yanı sıra Yeni Zelanda ve ABD’de de fazlaca bulunuyor

124 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bu deniz canlıları görenleri hayrete düşürüyor. Balıkçılar ya da yerli halk tarafından bulunan bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz.

125 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İşte denizlerin derinliklerinde yaşayan en tuhaf canlılar.

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135 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bu dev deniz canlısını kayalıkların üzerinde görenler gözlerine inanamadı.

136 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yaklaşık 9 metre uzunluğundaki bu canlı hakkında pek çok şey söylendi.

137 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Uzmanların en son yaptığı araştırmaya göre bu nesli tükenmekte olan dev bir balina.

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144 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Onu ilk yakaladıklarında ne olduğunu kimse anlamadı...

145 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Araştırmacılar, balığı incelediklerinde denizin 1500 metre derinliğinde yaşayan bir köpek balığı olduğunu tespit ettiler...

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152 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sabah saatlerinde sahile vuran canlılar paniğe yol açtı.

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158 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Stargazer balığı, denizin dibindeki kumların altına kendini tamamen gömerek gizler.

159 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Balığın ağzının üstünde dişe benzer saçaklı bir yapı bulunur.

160 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Dişe benzeyen ve kumlardan ayırt edilemeyen bu organ sayesinde kumun altında rahatlıkla nefes alır.

161 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bir av gelene kadar tuzakta bekler, avı kendine yaklaştığında ani bir hareketle kumun arasından fırlar ve onu yakalar.

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163 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Japon balıkçılar tarafından dünyada çok nadir görülen dev ağızlı köpekbalığı yakalandı.

164 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları balıkçılar balığı görünce kısa süreli bir şok yaşadı. 1 ton ağırlığındaki köpekbalığı şimdiye kadar sadece 60 kez görüldü.

165 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları 1 ton ağırlığındaki dev balık bir balıkçı tarafından satın alındı.

166 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Dailymail’in haberine göre, 100 yıllık ömrü olan dev ağızlı köpekbalığı 1976 yılında keşfedilmesinden bu yana şimdiye dek sadece 60 kez görüldü.

167 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Çoğunlukla Tayvan, Filipin ve Japonya’da görülen dev ağızlı köpekbalıklarının ilki Havaii sahillerinde tesadüf eseri yakalanmıştı.

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169 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Meksika’nın batısındaki Cabo kenti açıklarında balıkçılar tarafından bulunan garip canlı, görünümüyle şaşkınlık yarattı.

170 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları ntv'te yer alan habere göre İlginç gözleri nedeniyle dünya dışı bir varlığa benzetilen canlı için sosyal medyada spekülasyonlar yapıldı.

171 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Balık görünümünde olmasına rağmen, pembe ve beyaz renkli canlının karın bölgesi yüzmesini engelleyebilecek kadar şişkin duruyor.

172 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bilim insanları canlının ‘şişen köpek balığı’ olarak bilinen bir tür olduğunu açıkladı. Bu balıklar, tehlikeyi sezdikleri zaman vücutlarını ‘U’ şeklinde kıvırıyor ve su yutarak hacimlerini iki katına çıkarıyor. Böylece avcının kendilerini yakalayıp çekmesini zorlaştırıyor.

173 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yaklaşık bir metre uzunluğunda olan bu türe sadece Batı Amerika açıklarında rastlanabiliyor.

174 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Çok nadir görülen bir tür olan siyah denizşeytanı ilk kez kameraya alındı. Aralık ağzı, bıçak gibi keskin dişleri ve hafif şaşkın ifadesiyle siyah denizşeytanı (oltacıbalığı grubundan bir tür) kameraların aradığı yüze sahip. Ve bir dişi gerçekten de kamera önüne geçti. Araştırmacıların orta Kaliforniya açıklarında görüntülediği bu nadir oltacıbalığı doğal ortamında canlı olarak ilk kez filme alınmış oldu.

175 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Uzaktan kumandalı bir araç kullanan ekip, 9 santimetrelik siyah denizşeytanını Monterey Körfezi Kanyonu’nda yaklaşık 580 metre derinlikte görüntüledi. Ardından balığı –büyük bir başarıyla- canlı olarak karaya çıkaran bilim insanları o zamandan beri hayvanı gözlemliyor. Yakalanan oltacıbalığı, steril bir laboratuvardan çok derin dondurucu odasına benzeyen özel bir karanlık odada tutuluyor. Yalıtımlı duvarlar ve loş ışık, siyah denizşeytanına normalde yaşamını geçirdiği karanlık ve soğuk doğal ortamı sağlıyor. Gözlemciler ayrıca hayvanın kafasındaki ışıklı zokayı sürekli mi yanık tuttuğunu yoksa ışıklandırmanın başka bir düzeni mi olduğunu da anlamak istiyor.

176 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Melanocetus cinsine ait siyah denizşeytanları hakkında çok az bilgi var. Bilim insanları ne kadar yaşadıklarını dahi bilmiyor. Balığın en bilinen özelliği, Disney/Pixar’ın Kayıp Balık Nemo filminden de hatırlayabileceğiniz gibi zokası. Bu adaptasyona uğrayan yüzgecin en uç kısmı parıldıyor ve denizşeytanı bunu kendisine av çekmek için kullanıyor.

177 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yeni Zelanda'da balık tutmak için denize açılan Stewart Fraser yakaladığı balığı görünce gözlerine inanamadı.

178 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yeni Zelanda'daki Stewart Fraser adlı balıkçının yakaladığı ilginç yaratık görenleri hayrete düşürdü.

179 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yeni Zelanda'nın 43 mil kuzeyinde Karikari Peninsula bölgesinde balık tutmayan giden Stewart Fraser oltasına takılan balığı çekmek için makarasına asıldığında şok geçirdi. Oğlullar ile balık tutan Stewart Fraser saydam bir karidese rastladı.

180 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Şaşkınlık içerisinde olan Stewart Fraser suyun üzerindeki değişik nesneyi almak ile almamak arasında kararsız kaldığını fakat merakına yenilerek daha yakından bakmak için ilginç cismi sudan çıkarmaya karar verdi. Stewart Fraser şeffaf yaratığı eline aldığında yüzeyinin sanki balık pulları ile kaplıymış gibi olduğunu ve jölemsi ama oldukça sıkı bir forma sahip bir canlı olduğunu belirtti.

181 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Stewart Fraser şeffaf yaratığı eline aldığında yüzeyinin sanki balık pulları ile kaplıymış gibi olduğunu ve jölemsi ama oldukça sıkı bir forma sahip bir canlı olduğunu belirtti.

182 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Türlerine nadir rastlanan bu canlılar Güney okyanusunda sadece soğuk sularda yaşadıkları belirtildi. Jelimsi vücuduna su toplayarak ve daha sonra topladığı suları püskürtme kuvveti ile ilerliyormuş.

183 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Tek Dişin Sırrı Deniz gergedanı ya da boynuzlu balina olarak da bilinen narval balinasının en dikkat çekici özelliği, erişkin erkek bireylerde dışarı doğru mızrak gibi uzayan 2-3 metrelik spiral dişler.

184 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Nadir de olsa dişi bireylerde de görülen bu dişler, narval balinalarının üst çenelerinin sol tarafından spiral yaparak uzar.

185 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bu dişin düşünüldüğü gibi dişilerin ilgisini çekme, rakibini korkutma gibi bir işlevi yok.

186 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Harvard Üniversitesi Diş Bilimi Bölümü’nden Martin Nweeia’nın araştırmasına göre bu mızrak dişler bir duyu organı aslında.

187 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Dişin yüzeyindeki 10 milyondan fazla sinir hücresi bir tünelle merkezi sinir sistemine bağlı.

188 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bu sayede narvallar sudaki sıcaklık ve basınç değişimlerini algılayabiliyor. Dişlerin bir diğer özelliği de kırılmadan yarım metre kadar esneyebilmeleri.

189 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Narval balinalarının yaşam alanı Kuzey Buz Denizi’nde Kanada’nın Baffin Körfezi, Davis Boğazı ve Hudson Körfezi’dir. Kış mevsimi dahil yaşamlarını sürekli arktik bölgede geçiren tek balina türüdür onlar.

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193 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Yeni Zelanda Reglan plajında kıyıya vuran 2 metre uzunluğundaki yaratık görenleri şaşkına çevirdi.

194 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Görüntüsüyle şaşırtan esrarengiz yaratık görenleri korkuttu.

195 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Uzunluğu 2 metreyi aşan ve tamamen ahtapot kolları gibi hareketli uzantılardan oluşan tuhaf "deniz canlısı"nın aslında tek bir canlı değil, yüzlerce canlının oluşturduğu bir "koloni" olduğu anlaşıldı.

196 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Uzmanların açıklamasına göre, ender görülen bir deniz yaratığı olan Barnacle, genelde denizin dibinde yaşıyor ve planktonlarla besleniyor. İspanya ve Portekiz'de bu deniz canlıları, midyeler kadar çok tüketiliyor. Uç kısmındaki kabukla birlikte servis ediliyor.

197 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bırakın yemeyi bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz ilginç deniz canlıları...

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200 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları

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204 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları İki İngiliz Kralı'nın ölümüne sebep olan bu balık türü görenleri şaşkına çeviriyor.

205 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Lamprey cinsi balıklar dünyanın en garip balık türlerinden biri...

206 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bu çok nadir bulunan kan-emici yaratıklar bir o kadar da tehlikeliler...

207 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Büyük Britanya Krallığı tarihinde Lamprey'ler, savaştan galip gelerek nehirden sarayına dönmek isteyen 2 İngiliz Kralının ölümüne sebep olmuşlardır...

208 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları Bugün yalnızca 3 Lamprey türü hayatta kalmayı ve yok olmamayı başarabilmiş.

209 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Dünyada nadir bulunan, gerçekten var olduğuna inanılamayacak kadar ilginç hayvanlar bulunuyor. İşte o hayvanlardan bazıları...</p>

210 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı yaşayan kaya olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor.</p>

211 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Pyura chilensis'lerde; bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı.</p>

212 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmaları filtreleyip sindirerek besleniyor.</p>

213 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Balıkçılar ve yerel halk el testerisiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satılıyor.</p>

214 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarakta tüketilebiliniyor.</p>

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217 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>İngiltere'nin South Wales plajında kafası ata, vücudu domuza, pençeleri de ayıya benzeyen gizemli bir yaratığın cansız bedeni bulundu.</p>

218 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Karaya vuran tüysüz yaratık köpeğini gezdiren 27 yaşındaki Peter Bailey tarafından bulundu. Genç adam yaratığın resimlerini çekip belediyede çalışan yetkililere aktardı. </p>

219 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Ne olduğu anlaşılamayan şişik vücutlu yaratığın daha sonra Jack Russel cinsi bir teriyere ait olduğu iddia edilse de onu bulan Peter isimli genç, bulduğu şeyin bir köpeğe ait olamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. The Sun'ın haberine göre gizemli yaratığın resimlerini gören Swansea Universitesi Fen Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr Dan Forman'ın iiddiasına göre ise bu yaratık bir porsuk olabilir.</p>

220 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Hem karada hem de suda yaşayan bu canlı, profesör SD Biju tarafından bulundu...</p>

221 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Hindistan'nın tropikal ormanında ıslak toplak altında bulunan solucana benzeyen ancak çok daha iri olan bacaksız canlının amfibi olduğu açıklandı...</p>

222 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Chikilidae adı verilen canlıyı bölgede yaşayan köylülerin yılan sandıkları ve yanına yaklaşamadıkları belirtildi...</p>

223 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Londra Royal Society dergisinde Çarşamba günü yayınlanan makaleyle duyurulan bu buluş...</p>

224 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Bilim dünyasında da heyacana neden oldu...</p>

225 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Dünyada sadece 186 türün bulunduğu Chikilidae'nin Afrika ve Güney Amerika'da bulunduğu ilk kez Hindistan'da rastlandığı belirtildi...</p>

226 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Bu bakımdan bu canlınan Hindistan'a nasıl geldiği bilinmiyor...</p>

227 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Dinazor çağından kalan bu canlı, bütün olumsuz şartlara rağmen günümüze kadar sağ kalmayı başarabilmiş.</p>

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229 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p></p>

230 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Hayvanlar aleminin en garip türleri. Kimi biliniyor ama ulaşılması çok zor yerlerde yaşıyor, kimisi ise bilim adamlarını bile şaşırtıyor.İşte dünyanın en garip diğer canlıları...</p><p>BALIKÇILARIN KABUSU Boyu sadece 3 ile 4 santimetre arasında değişen "Cymothoa exigua" adlı parazit, ağına takıldığı balıkçıların mesleğini bırakmasına neden olacakkadar korkunç bir canlı.</p>

231 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Kendisini yem zannederek yutan balıkların diline yapışan parazit, zamanla kanını emdiği dilin çürümesine neden oluyor.</p>

232 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Ardından, giderek büyüyen parazit kıskaçlarını yayarak genişliyor ve dilin geri kalan kısmındaki kas yapısıyla bütünleşiyor.</p>

233 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Bu aşamadan sonra balık, dili haline gelen paraziti yönlendirebiliyor. Bu şekilde, balık iki ağızlı bir canlı haline dönüşüyor.</p>

234 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Biyologlar parazitin balıklar dışında hangi canlılara yerleştiği konusunda bir bilgiye de sahip değil.</p>

235 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Bilim dünyası, günümüzde balıkçıların kabusu olan parazitin yayılma alanı ve insan sağlığı üzerinde ne gibi olumsuzluklar oluşturabileceği sorularına yanıt arıyor ancak bu konuda hala başarılı olmuş değiller.</p>

236 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Dünyanın en çirkin yaratığı, eti yenmeyen damla balığının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya.</p>

237 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>25 santimetreye kadar uzayabilen üzgün görünüşlü bu yaratıklar denizlerin 900 metre derinliğinde yaşıyor.Bu yüzden insanlar bu yaratıkları pek sık göremiyor.</p>

238 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Damla balıkları, zamanlarının büyük bir bölümünü aheste aheste yüzerek ve önlerinden yiyecek bir şey geçmesini bekleyerek geçiriyorlar. Avustralya ve Tazmanya'da yengeç ve ıstakoz yakalamak için yapılan derin su balıkçılığı nedeniyle ağlara yakalanan bu asık suratlı hayvanların sayısında artış meydana geldi. </p><p>Doğal hayatı koruma kurumları bu hayvanların neslinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.</p>

239 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Balon Balığı</p><p>Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bu balık türü 50 santimetreye kadar genişleyebilir.</p>

240 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Beyaz Kaplumbağa</p><p>Çin kültüründe önemli bir yeri olan beyaz kaplumbağalar, kreme çalan pembe renkleri ve yumuşak dokularıyla dikkat çekiyor...</p>

241 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Uzun Burunlu Maymun</p><p>Güney Amerika'nın sulak ormanlarında rastlanan uzun burunlu maymunlar koku almaya duyarlı iri burunlarıyla dikkat çekerler.</p>

242 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Pangolin</p><p>Vücutları pullu, dişsiz memeliler. Toprak veya ağaçlar üzerinde yaşar. Karınca ve termitlerle beslenir. Tehlike anında yuvarlak olurlar.</p>

243 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Hispaniolan</p><p>Sarı kafalı Küba solenodonu olarak bilinen hispaniolanlar, uzun sivri burunlu bir fareye benzerler ve Tanrekgiller sınıfındandırlar. 20 santimetreden biraz daha uzun olan bu hayvan, ısırdığı kurbanına zehir enjekte edebiliyor.</p>

244 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Dumbo Octopus</p><p>Ahtapot türü olan Dumbo Octopus, okyanusun en derin bölgelerinde yaşar.</p>

245 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Desman</p><p>Köstebeğinki gibi kalin ve sık tüylü, siyahımsı kahverengi bir kürkü varsa da, bunun üzerinde ayrıca su tutmayan uzun kıllar bulunur.</p>

246 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Yıldız Burunlu Köstebek</p><p>Kuzey Amerika ve Kanada'da rastlanan bu hayvan türü tam bir toprak altı hükümdarı. Sivri tırnakları sayesinde hızlıca yol katedebilen yıldız burunlu köstebek bir avuca sığabilecek kadar küçük.</p>

247 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Sphynx</p><p>Dünyada bilinen tüysüz üç kedi ırkından biridir. Doğduklarında kısa da olsa tüm vücutları tüylerle kaplıdır ancak büyüdükçe tamamen tüysüz kalırlar.</p>

248 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Amazon Yunusu</p><p>Belirgin, ince ve uzun bir ağzı ve hem alt hem üst çenede 25-35 çift dişi vardır.</p>

249 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>The Indian Gharial (Ganj Timsahı)</p><p>Hindistan'da Ganj nehrinde yaşar. Boylan 7 m'ye kad</p>

250 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Deniz Domuzu</p><p>Yalnızca Şubat ve Mart aylarında Antarktika'da görülen deniz domuzları derisinin tuğla rengiyle dikkatleri çekiyorlar...</p>

251 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Sakallı domuz</p><p>Hindistan'ın kuzeyindeki Nepal, Sıkkım ve Bhutan ülkelerinde, Himalaya'ların ormanlarında yaşar. Kısa ve yuvarlağımsı kulakları, oldukça uzun ve kıvırcık beyaz bıyıklan ve burnuyla gözlerinin arasında kıllarla kaplı siğilimsi bir çıkıntısı vardır.</p>

252 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Hagfish</p><p>Yılan balığına benzerliği ile dikkat çeken Hagfish, başka balıkların vucuduna başını sokarak yaşamını sürdürür.</p>

253 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Arap Tavşanı</p><p>Kanguru, tavşan, köstebek, sincap ve fareyi andıran sevimli yaratığa Arap tavşanı dense de özellikle Anadolu'da da yaşayan bir fare türüdür...</p>

254 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Galago</p><p>Doğrudan doğruya arkasını görebilir: Gaîago'nun vücudu yünümsü sık tüylü bir kürkle kaplı, tüylü kuyruğu ise vücudundan biraz uzundur.</p>

255 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Minyatür Geyik</p><p>Son 10 yılda keşfedilen ilginç bir geyik türü olan minyatür geyikler (Muntiacus Putaoensis) sadece 60-80 santimetre boyuna kadar büyüyebiliyorlar ancak nesilleri tehlike altında...</p>

256 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Aye Aye</p><p>Boyu 36-44 cm olan lemur türü bir maymundur. Kuyruğu 25 cm'yi bulan aye aye genellikle bambu ormanlarında yaşadığı için "yaldızlı bambu maymunu" olarak da adlandırılır.</p>

257 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Saiga (Bozkır Antilobu)</p><p>Orta Asya'da yaşayan Saiga'nın burnu, soluduğu havadaki toz ve kum zerrelerini süzmeye ve soğuk aylarda havayı ılıtmaya yardımcı olur.</p>

258 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Loris</p><p>Güney Asya'nın yeşillik bölgelerinde yaşar. Son derece yavaş hareket eden hayvanlardır.</p>

259 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Engerek Balığı</p><p>Büyük ve sivri ağzıyla, uzun sivri dişleriyle ve birinci dorsal yüzgecin ışınlarıyla kolayca diğer balıklardan ayrılabilen bu balık 30 santimetre uzunluğa kadar büyüyebiliyor...</p>

260 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Tarsier</p><p>Filipinler'de yaşayan Tarsier'in gözleri beyinlerinden büyük. Yaklaşık 10 santim boyundaki Tarsier, bir insan eline rahatlıkla sığabilir.</p>

261 / 262 Birbirinden ilginç deniz canlıları <p>Komondor Köpeği</p><p>Issız ve uzak bölgelerde kullanılan tipik bir sürü koruma köpeğidir.</p>