Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali

Ken bebek olarak anılan Rodrigo Alves'in acı dolu anları saniye saniye kayda alındı.
Rodrigo Alves yine ameliyat masasına yattı
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Ken'e benzemek için defalarca ameliyat masasına yatan Rodrigo Alves, hayalindeki görünüm için bir kez daha harekete geçti.
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Soluğu Prag'da alan Rodrigo Alves, mükemmelin peşinde olduğunu söyledi.
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Rodrigo Alves, düzenli olarak geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle doktorlar tarafından pek çok kez uyarılmıştı.
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Uzmanların uyarısını dikkate almayan Alves, istediği görünüme kavuşma psikolojisinin esiri olmuş gibi gözüküyor.
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Yaptırdığı uygulama sonrası doktoruyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmeyen Rodrigo Alves, görünüşünden oldukça memnun gözüküyordu.
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34 yaşındaki Alves, herkesin Time's Up kampanyasını desteklemek için için siyah giyinerek geldiği Altın Küre Ödül gecesine beyaz giyerek katılmıştı.
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Bu durumdan rahatsız olan Rodrigo Alves, harekete destek verdiğini göstermek için saçlarını siyaha boyattı.
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Platin saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Alves'in bu hareketi büyük takdir topladı.
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ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI!
'Ken' bebek gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatıp, yaklaşık 2,5 trilyon harcayan Rodrigo Alves'in, 10 yıl önce çekilen fotoğraflarını Daily Mail gazetesinde paylaştı
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Alves, 2006'da çekilen görüntülerde henüz 24 yaşında.
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Şüphesiz moda için gelecekteki yeteneklerini ima eder gibi.
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Poz verirken oldukça mutlu gözüken Rodrigo Alves'in görenleri şaşırtan fotoğrafları...
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SON HALİ ŞOKE ETTİ!
Onu bu kadar meşhur yapan şey ise, kafasındaki görünüme sahip olabilmek için toplamda 400.000 doları gözden çıkartması!
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Pek çok kere bıçak altına yatan Alves'in hayran sayısı oldukça fazla.
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Ken'e benzemek için onlarca kez bıçak altına yatan Alves'in son halini görenler şoke oldu.
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Yüzüne peeling yapmak isterken kimyasal bir madde yüzünden yüzünün yandığını söyleyen Alves fotoğraflarının çekilmesini istemedi.
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Alves daha önce de defalarca ameliyat ettirdiği burnuyla sorun yaşamıştı.
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Bir türlü istediği görünüme sahip olamayan Alves, burnu için defalarca operasyon geçirdi ancak daha sonra burnunda bir çukur oluşmaya başladı.
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Kısa bir sürede burnu çürümeye başlayan Alves, aynaya bakamaz hale geldi ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Doktorlar tam 42 kez ameliyat olan Alves'in vücudunun bu durumu kabul etmediğini ve tedavisinin çok güç olduğunu söyledi.
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Ancak Alves bu olayın ardından toparlanmayı başardı.
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