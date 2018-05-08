Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali

Ken bebek olarak anılan Rodrigo Alves'in acı dolu anları saniye saniye kayda alındı.

Rodrigo Alves yine ameliyat masasına yattı

1 / 59 Ken'e benzemek için defalarca ameliyat masasına yatan Rodrigo Alves, hayalindeki görünüm için bir kez daha harekete geçti.

2 / 59 Soluğu Prag'da alan Rodrigo Alves, mükemmelin peşinde olduğunu söyledi.

3 / 59 Rodrigo Alves, düzenli olarak geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle doktorlar tarafından pek çok kez uyarılmıştı.

4 / 59 Uzmanların uyarısını dikkate almayan Alves, istediği görünüme kavuşma psikolojisinin esiri olmuş gibi gözüküyor.

5 / 59 Yaptırdığı uygulama sonrası doktoruyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmeyen Rodrigo Alves, görünüşünden oldukça memnun gözüküyordu.

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14 / 59 34 yaşındaki Alves, herkesin Time's Up kampanyasını desteklemek için için siyah giyinerek geldiği Altın Küre Ödül gecesine beyaz giyerek katılmıştı.

15 / 59 Bu durumdan rahatsız olan Rodrigo Alves, harekete destek verdiğini göstermek için saçlarını siyaha boyattı.

16 / 59 Platin saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Alves'in bu hareketi büyük takdir topladı.

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24 / 59 ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI! 'Ken' bebek gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatıp, yaklaşık 2,5 trilyon harcayan Rodrigo Alves'in, 10 yıl önce çekilen fotoğraflarını Daily Mail gazetesinde paylaştı

25 / 59 Alves, 2006'da çekilen görüntülerde henüz 24 yaşında.

26 / 59 Şüphesiz moda için gelecekteki yeteneklerini ima eder gibi.

27 / 59 Poz verirken oldukça mutlu gözüken Rodrigo Alves'in görenleri şaşırtan fotoğrafları...

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38 / 59 SON HALİ ŞOKE ETTİ! Onu bu kadar meşhur yapan şey ise, kafasındaki görünüme sahip olabilmek için toplamda 400.000 doları gözden çıkartması!

39 / 59 Pek çok kere bıçak altına yatan Alves'in hayran sayısı oldukça fazla.

40 / 59 Ken'e benzemek için onlarca kez bıçak altına yatan Alves'in son halini görenler şoke oldu.

41 / 59 Yüzüne peeling yapmak isterken kimyasal bir madde yüzünden yüzünün yandığını söyleyen Alves fotoğraflarının çekilmesini istemedi.

42 / 59 Alves daha önce de defalarca ameliyat ettirdiği burnuyla sorun yaşamıştı.

43 / 59 Bir türlü istediği görünüme sahip olamayan Alves, burnu için defalarca operasyon geçirdi ancak daha sonra burnunda bir çukur oluşmaya başladı.

44 / 59 Kısa bir sürede burnu çürümeye başlayan Alves, aynaya bakamaz hale geldi ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

45 / 59 Doktorlar tam 42 kez ameliyat olan Alves'in vücudunun bu durumu kabul etmediğini ve tedavisinin çok güç olduğunu söyledi.

46 / 59 Ancak Alves bu olayın ardından toparlanmayı başardı.

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