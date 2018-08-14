Gezgin dilencinin her yerinden para fışkırdı

Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 31 yaşındaki H.M.’yi yakalayarak karakola götürdü.
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