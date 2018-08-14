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Gezgin dilencinin her yerinden para fışkırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 07:53 | Son Güncelleme

Konya'da üzerinde 9 farklı şehir bileti çıkan dilencinin üzerinden çıkan bozuk paralar zabıtaları şaşkına çevirdi.

Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 31 yaşındaki H.M.’yi yakalayarak karakola götürdü.

Dilencinin üzerinden 9 farklı şehir bileti çıktı

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Dilenci şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda çok sayıda poşetler içerisinde bozuk para ele geçirildi.
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Her tarafından bozuk para çıkaran şahsı, zabıtalar şaşkınlıkla takip etti.
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Üzerinde 9 farklı şehre ait bilet bulunan dilencinin, şehir şehir dolaşarak dilendiği ve yakın zamanda Eskişehir ile Ankara için aldığı bilet çıktığı öğrenildi.
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H.M.'nin üzerinden çıkan bin 291 lira bozuk paraya encümen kararıyla el konularak kamuya geçirildiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Konya dilenci zabıta

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