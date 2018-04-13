Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

3 bin dolar vererek yaptırdığı ameliyat Instagram ünlüsünün neredeyse tamamen kör kalmasına sebep olacaktı. Sağ gözünde yüzde 80, sol gözünde yüzde 50 görme kaybı oluşan 32 yaşındaki kadının son hali...

Nadinne Bruna göz rengini değiştirmek isterken gözünden oluyordu

1 / 27 32 yaşındaki Instagram ünlüsü Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için Colombiya'da estetik ameliyatı oldu.

2 / 27 Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde yüzde elli görme kaybı yaşadı.

3 / 27 3 BİN DOLAR VEREREK GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ Yaklaşık 3 bin dolar vererek ameliyat olan model yeni gözlerinin rengini Instagram'da paylaştıktan kısa bir süre sonra problem yaşamaya başladı.

4 / 27 GÖZLERİNİN ALTINA ENJEKTE EDİLEN SİLİKON SİNİRLERE ZARAR VERDİ Gözlerinin altına enjekte edilen silikon, göz sinirlerine zarar verdiği için görme problemi yaşayan model tekrar kolombiya'ya gitti.

5 / 27 Ancak doktorlar bir şey yapamadıkları için Miami'de tedavi olmaya başladı.

6 / 27 SİLİKON ÇIKARILDI ANCAK HAYATININ GERİ KALANINDA PROBLEM YAŞAYACAK Gözlerine enjekte edilen silikon ameliyatla çıkarılmasına rağmen ameliyatı yapan doktor Ranya Habash, sinirler zarar gördüğü için modelin hayatının geri kalan kısmında problem yaşayacağını söyledi.

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17 / 27 RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN GÖZÜNÜ KAYBEDİYORDU Kanada'da gözünün beyaz kısmını renklendirmek isteyen Catt Gallinger isimli genç kız, gözüne enjekte edilen sıvının korneaya yayılması üzerine körlük riskiyle karşı karşıya kaldı.

18 / 27 KÖRLÜK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA Kanada'nın Ottawa şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Catt Gallinger, gözünün beyaz kısımlarının rengini değiştirmeye karar verdi.

19 / 27 The Sun gazetesinde yer alan habere göre; dört hafta önce gözünün beyaz kısmını mor renge dönüştürmek için dövme yaptırmaya gitti.

20 / 27 MOR SIVI ENJEKTE EDİLDİ 'Sklera modifikasyonu' adı verilen bu yöntem ile talihsiz kızın gözüne mor bir sıvı enjekte edildi.

21 / 27 Gözündeki mor sıvının sızmaya başladığını belirten Catt Gallinger, bu durum karşısında hemen hastaneye gitti.

22 / 27 Antibiyotik damlası verilen Gallinger'in gözü ilaca tepki olarak şişerek, kapandı.

23 / 27 Doktorlar farklı bir ilaç denedi ancak Gallinger'in gözünde üç hafta sonra ağrı ve bulanıklık oluşmaya başladı.

24 / 27 Ayrıca enjekte edilen mor sıvı kornea çevresinde toplanmaya başladı.

25 / 27 Gallinger'in durumuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, kızın gözünü tamamen kaybedebilme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

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