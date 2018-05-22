Hurma yiyenler dikkat! O virüs geri geldi

AFP'nin haberine göre, 99 yılında Malezya'da yaşanan büyük salgınla 'dünyanın en korkunç virüsleri' arasında yer alan nipah, Hindistan'da şimdiye kadar 5 kişinin ölümüne neden oldu, 90 kişi ise karantina altında tutuluyor.
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