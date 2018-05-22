HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hurma yiyenler dikkat! O virüs geri geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Dünyanın en ölümcül virüsleri arasında gösterilen nipah virüsü, Hindistan'da ortaya çıktı. Bu virüsün en yaygın olarak görüldüğü meyse ise hurma.

Hurma yiyenler dikkat! O virüs geri geldi

AFP'nin haberine göre, 99 yılında Malezya'da yaşanan büyük salgınla 'dünyanın en korkunç virüsleri' arasında yer alan nipah, Hindistan'da şimdiye kadar 5 kişinin ölümüne neden oldu, 90 kişi ise karantina altında tutuluyor.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyorRus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
virüs hurma Nipah virüsu

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın (Kişilik testi)

Resimdeki objelerden birini seç, en gizli özelliğin ortaya çıksın (Kişilik testi)

Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?

Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?

15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!

15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!

Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor

Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor

Şeytanın bile aklına gelmez

Şeytanın bile aklına gelmez

Bafa Gölü, kuraklık ve kirlilikten köpürdü

Bafa Gölü, kuraklık ve kirlilikten köpürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.