Hurma yiyenler dikkat! O virüs geri geldi

AFP'nin haberine göre, 99 yılında Malezya'da yaşanan büyük salgınla 'dünyanın en korkunç virüsleri' arasında yer alan nipah, Hindistan'da şimdiye kadar 5 kişinin ölümüne neden oldu, 90 kişi ise karantina altında tutuluyor.

