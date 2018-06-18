Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da bir süredir ekran görüntüsü alan kullanıcıların bu yaptıkları eylem karşı tarafa bildirim mesajı olarak gidiyordu.

Kimse fark etmedi! Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

1 / 26 Henüz test aşamasında olan özellik herkese yayılmamış olsa da pek çok kullanıcı Snapchat'te de bulunan bu özellikten son derece rahatsızdı.

2 / 26 Zira kamuya açık paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünün alınmasıyla gizlilik ihlali yapılmadığı, böyle bir uyarı mesajına ihtiyaç duyulmadığı düşünülüyordu. Bu yeni özellik Instagram ekibince de uzun uzun tartışıldı ve nihai karara varıldı.

3 / 26 Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıldığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var.

4 / 26 Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor. Başka bir deyişle Artık Hikayeler’de ekran görüntüsü alındığında Hikaye’nin sahibine bildirim gönderilmeyecek.

5 / 26 Test sürecini sonlandıran şirket, bu yeni kararına dair detaylı bir açıklama yapmadı. Instagram’ın test süreci kapsamında yavaş ve kademeli olarak kullanıcılara açtığı bu özellik, Türkiye’de bir çok kullanıcının karşısına çıkmıştı.

6 / 26 Bu arada özelliğin kademeli olarak kullanıcılara açılmasından dolayı bazı kullanıcıların bu özelliğe hiç erişmediğini de belirtelim.

7 / 26 Otomatik kaybolan mesajlar üzerine bir krallık kuran Snapchat, Hikayeler tarafında da içeriğin kaydedilmesi ya da ekran görüntüsü alınması durumunda kullanıcılarını bilgilendiriliyordu.

8 / 26 Kimse fark etmedi! Instagram'ın büyük tuzağına dikkat! Sosyal medyada 40 bin sahte profili inceleyen uzmanlar, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemleri ortaya çıkardı. 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook ile 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram ile ilgili korkutan bir uyarı geldi.

9 / 26 FACEBOOK'TA 2 MİLYAR, INSTAGRAM'DA İSE 1 MİLYAR KULLANICI Facebook'un aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşarken, Instagram da 1 milyar kullanıcıya hızla yaklaşıyor.

10 / 26 UYGULAMALARDA MARKALAR AKTİF 25 milyonu aşkın kurumsal hesabın yer aldığı fotoğraf paylaşım ağı, özel teklif ve kampanyalar için markaların en sık kullandığı kanallar arasında yer alıyor.

11 / 26 SİBER SALDIRILARIN ODAĞI OLDULAR Sosyal ağların bu denli aktif kullanımı, siber saldırganların da odağını Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlara yönlendirmesine neden oluyor.

12 / 26 'DOLANDIRICI' SOSYAL MEDYA HESAPLARI ARTTI 40 bin sahte sosyal medya hesabını inceleyen ZeroFOX Research, dolandırıcılık amaçlı sahte sosyal medya hesaplarının sadece iki yılda 11 kat artmış olduğunu dikkatlerimize sunuyor.

13 / 26 200 MİLYON KULLANICI ZİYARET EDİYOR Instagram tarafından paylaşılan verilere göre, her gün 200 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, markalara veya önemli kişilere ait profilleri ziyaret ediyor.

14 / 26 TEKLİF VE KUPON TUZAĞINA DİKKAT! Sosyal medyadan sunulan teklif ve kuponlar, siber saldırganların da en çok başvurduğu dolandırıcılık yöntemlerinden birisini oluşturuyor.

15 / 26 SAHTE HESAPLAR ZARARLI LİNKLERE YÖNLENDİRİYOR ZeroFOX Research araştırmasında, dolandırıcılık amaçlı açılan sahte hesapların %48'inin, zararlı linklere yönlendirmek için kullanıldığı görülüyor.

16 / 26 DİKKAT! KİMLİK BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR Sahte hesapların %38'i ise, sosyal medya kullanıcılarını kimlik bilgilerini çalmaya yönelik oltalama (phishing) sayfalarına yönlendiriyor.

17 / 26 REKLAM DA VERİYORLAR Üstelik araştırmaya göre dolandırıcılar, saldırılarının etkisini artırmak için Instagram ve Facebook gibi platformlarda reklam vermekten de çekinmiyor.

18 / 26 KULLANICILAR BÜYÜK RİSK ALTINDA Sahte hesaplar, halka mal olmuş marka ve kişilere ait hesapları ele geçirme, veri kaybı ve müşteri dolandırıcılığı gibi pek çok vaka hem son kullanıcıyı hem de hesap sahiplerini risk altında bırakıyor.

19 / 26 SİBER GÜVENLİK UYGULAMALARI ARTIYOR Başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere sosyal, mobil ve dijital platformlar siber güvenlik için yeni bir cepheye dönüşmüş durumda.

20 / 26 ŞİRKETLERİN İŞİ ZOR! Üstelik bu platformların devasa ölçeği ve güvenilir doğasına karşın, yetersiz bir görünürlük sunması şirketlerin işini zorlaştırıyor.

21 / 26 BİRÇOK TEHDİT BULUNUYOR Markalar, hedefli çalışan oltalama saldırılarından, sahte hesaplara kadar pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor.

22 / 26 YENİ ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR Bu tehditlere etkin yanıt vermek için, sosyal medyaya ve dijital iletişim kanallarına odaklı çalışan bir koruma çözümüne ihtiyaç duyuluyor.

23 / 26 ŞÜPHELİ PROFİL, SALDIRI, GÜVENLİK... Comparex TURKEY güvencesiyle Türkiye'de şirketlerin sosyal medya ve dijital iletişim kanallarını koruyan uygulamalar, şüpheli profilleri, oltalama saldırılarını, giriş bilgisi ihlallerini ve konum tabanlı tehditleri tespit eden ve çözüme kavuşturan teknoloji altyapıları sunuyor.

24 / 26 GÜVENLİK İÇİN UYGULAMA ÖNEMLİ Güvenlik uygulamaları, her gün sosyal medya ağlarında, forumlarda, haber sitelerinde, blog sayfalarında, uygulama mağazalarında yer alan milyonlarca gönderiyi, hesabı ve mesajı işleyip koruyor.

25 / 26 "HEDEFLİ SALDIRILARDAN KORUMAK ZORUNDAYIZ" Sosyal ve dijital platformların marka iletişiminde taşıdığı risklerin, dünya genelinde şirketler tarafından hızla fark edildiğini ifade eden Comparex TURKEY CEO’su Irmak Pakdemir, şu ifadeleri kullandı: