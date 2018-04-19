Kayseri dünya rekoru kırdı!

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Çelik, "Bugün çok farklı bir rekora daha imza atıyoruz. Böylesine anlamlı bir rekor gününde hemşehrilerimle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bayrak her millet için varlığının ve bağımsızlığının sembolü olması nedeniyle saygındır ve değerlidir. Ancak Türk milleti için bayrak çok daha fazla anlamlar ifade eder. Bayrak bizim için bir şandır ve şereftir. Bayrak bizim için haysiyettir, namustur. Bayrak bizim için tarihin en önemli mirası, bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizin de kanıdır" diye konuştu.