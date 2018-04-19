Kayseri dünya rekoru kırdı!

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 168 bin lale ile oluşturduğu peyzajla dünya rekoru kırıldı.
Rekor Kayseri'de! İşte dünyanın en büyük Türk bayrağı
1 / 23
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale kullanılarak 403 bin 44 metrekarede 461 kişi tarafından yapılan dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajı, dünya erkek rekorları kategorisinde tescillendi.
2 / 23
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale kullanılarak 403 bin 44 metrekarede 461 kişi tarafından yapılan dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajı çalışması tamamlandı.
3 / 23
Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan peyzaj, Dünya Rekorları Platformu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti tarafından tescillendi.
4 / 23
Peyzaj için düzenlenen açılış töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayrağın Tük milleti için şan ve şeref olduğunu söyledi.
5 / 23
Çelik, "Bugün çok farklı bir rekora daha imza atıyoruz. Böylesine anlamlı bir rekor gününde hemşehrilerimle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bayrak her millet için varlığının ve bağımsızlığının sembolü olması nedeniyle saygındır ve değerlidir. Ancak Türk milleti için bayrak çok daha fazla anlamlar ifade eder. Bayrak bizim için bir şandır ve şereftir. Bayrak bizim için haysiyettir, namustur. Bayrak bizim için tarihin en önemli mirası, bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizin de kanıdır" diye konuştu.
6 / 23
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Bugün onurumuz, şerefimiz ve haysiyetimiz olan güzel Türk bayrağımız tescillenmiş oldu. Belediyemizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Geçen sene Kayseri civarlarında lale pek yoktu. Bu sene biraz fazlalaştı. Artık bayrak tescil edildikten sonra gelecek yıl inşallah her tarafımız laleler ile donanacak. Belediyenin o çalışmayı artık şimdiden yapması lazım" ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum