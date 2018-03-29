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Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Sosyal medyada kocasının beğendiği kadının fotoğraflarını incelemeye başlayan bir kadın büyük şok yaşadı.

Kocası Dmitry'nin 19 yaşındaki kızın fotoğrafını beğenmesinden şüphelenen 24 yaşındaki Anna Rudenok, genç kızın sosyal medya hesabına bakında kendi yatak odasında çekilmiş yarı çıplak fotoğrafını gördü.

Sosyal medya paylaşımı başını yaktı

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Rusya'daki aşk üçgeni dünya çapında ses getirdi, kocasının kendisini aldattığını Instagram'daki kedi detayıyla fark eden kadın diğer fotoğraflara bakınca şoka uğradı.
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24 yaşındaki Anna Rudenok ile 27 yaşındaki eşi Dmitry'nin sorunsuz görünen evliliği, Instagram'da beğenilen bir fotoğrafla alt üst oldu.
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Kadın, kocasının 19 yaşındaki öğrencisi Emilia Ignatova'nın fotoğrafını beğendiğini fark etti.
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Anna Rudenok, Ignatova'nın profilini incelediğinde evlerindeki kediyi gördü.
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Profile derinlemesine baktığında ise şoka uğradı. Üniversite öğrencisi kızın, yarı çıplak halde yatak odalarında kocasına poz vermişti. Üstelik, kızın üzerinde de kendi kıyafetleri vardı.
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Yasak aşkı önce kabul etmeyen koca, ardından karısını tehdit etti.
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Aşk üçgeni, başta İngiliz basını olmak üzere dünya çapında ses getirdi.
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Instagramda zaman geçirirken eşi Nazar Grynko'nun kendi hesabında da ekli olan Vlada Abramovich'in fotoğrafına yorum yaptığını fark eden Yulia Agranovych isimli kadın, fotoğrafı açtığında acı gerçekle yüzleşti.
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AYNI KARE OLDUĞUNU FARK EDİNCE ALDATILDIĞINI ANLADI

AYNI KARE OLDUĞUNU FARK EDİNCE ALDATILDIĞINI ANLADI
Karşılaştığı karenin eşinin paylaşımıyla bire bir aynı olduğunu fark eden Yulia Agranovych, paylaşımın altındaki yazıyı okuyunca fotoğrafın Vlada Abramovich'in yatak odasındaki pencereden çekildiğini öğrendi.
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Eşinin kendisini aldattığını bu paylaşımla öğrenen Yulia Agranovych, Nazar Grynko ile yüzleşme kararı aldı.
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'İNKAR ETTİ'

'İNKAR ETTİ'
Ortodontist ve çocuk diş hekimi olarak çalışmaya başlamadan önce modellik yapan Yulia, eşinin inkar ettiğini fakat Vlada Abramovich'in hesabında paylaşımlarını övdüğü başka yorumlarını yakaladığını da keşfettiğini söyledi.
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BAŞKA KADINLARLA DA BİRLİKTE OLMUŞ

BAŞKA KADINLARLA DA BİRLİKTE OLMUŞ
'Eşim söylediklerimi inkar ederek arkadaşlarıyla sinemaya gitmeden önce kendilerini eve birşeyler içmeye davet ettiğini söyledi; fakat misafirler insanların yatak odasına girmezler, mutfakta ya da salonda zaman geçirirler.' diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getiren Yulia, sonrasında yaptığı araştırmalardaysa eşinin başka kadınlarla birlikte olduğunu da öğrendiğini söyledi.
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'EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ'

'EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ'
Katıldığı televizyon programında bu kadınlardan bazılarına ulaştığını söyleyen Yulia, eşinin evli olduğunu saklayarak diğer kadınlarla birlikte zaman geçirdiğini öğrendiğini anlattı.
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'BANA İYİ BİR DERS VERDİN'

'BANA İYİ BİR DERS VERDİN'
Bu gerçekle yüzleştiği için mutlu olduğunu söyleyen Yulia, insanların asla değişmeyeceğini, bu yüzden eşiyle barışmayı düşünmediğini açıklayarak; 'Teşekkürler Vlada Abramovich! Bana iyi bir ders verdin' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya sosyal medya aldatma

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