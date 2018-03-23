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Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.03.2018 11:13 | Son Güncelleme

Dr. Nowzaradan'ın hastaları yüzlerce kilo vererek büyük başarıya imza attılar. İlk halleri ile son halleri arasındaki fark ise dillere pelesenk olacak cinsten.

İşte adım adım takip ettiğiniz obez hastalarının vardıkları son noktalar...

Kilolarından kurtulan insanların inanılmaz değişimleri

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Zsalynn

Zsalynn
Zsalynn bu fotoğrafta 300 kilonun üzerinde.
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44 yaşındaki Zsalynn, artık 21 yaşındaki halinden daha zayıf.
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Marla

Marla
Marla, ameliyatından sonra tam 213 kilo verdi.
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İşte son hali
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Tara

Tara
Ameliyattan 1 yıl sonra, Tara 126 kilo verdi ve hedef kilosuna ulaşmak için yılmadan zayıflamaya devam etti.
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Tara artık böyle gözüküyor.
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Steven

Steven
Steven, sonunda zayıflamayı başarmış olsa da kilo verme yolculuğu hiç kolay olmadı. Dr. Nowzaradan'ın tartışmasız en zorlu hastalarından biri olan Steven'ın hikayesini tüm dünya dikkatle takip etti.
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İnişli çıkışlı kilo verme yolculuğunun ardından ameliyat olan Steven, sonrasında 70 kilo verdi.
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Joe

Joe
Joe, gerçek bir başarı hikayesine imza attı ve toplamda tam 230 kilo verdi.
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Joe, artık ideal kilosunda.
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James

James
James ameliyat sonrası 170 kilo verdi.
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Karnından alınan fazla derilerin ağırlığı ile 30 kilonun üzerindeydi.
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Dotti

Dotti
Dotti ise ameliyatından sonra 290 kilodan 240 kiloya düştü.
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Kilolarından kurtulan Dotti, artık eski haline göre çok daha pozitif ve güler yüzlü.
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Chuck

Chuck
Chuck, ameliyattan sonra 196 kilo verdi.
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Chuck, büyük başarıyla geçirdiği sürecin ardından bu görünüme kavuştu.
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Christina

Christina
Christina'nın bugünkü kilosu 12 yaşındaki halinin yarısı kadar.
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Christina, yaşadığı değişimin ardından güzelliğiyle bakışları üzerine topluyor.
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Brittani

Brittani
Ameliyatından sonra 90 kilo veren Brittani, kocasıyla birlikte sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarıyor.
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İşte son hali...
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Bettie Jo

Bettie Jo
Ameliyattan sonra diyet ve egzersize devam eden Bettie Jo, 90 kilo verdi.
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Kiloları yüzünden tek başına hareket dahi edemeyen Bettie Jo, zorlu günlerini geride bıraktı.
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Susan

Susan
Mide ameliyatı ve fazla derinlerin alınmasından sonra Susan, 275 kilodan 95 kiloya indi.
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Susan'ın son hali...
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Anahtar Kelimeler:
Ağır Yaşamlar Obez Zayıflamak değişim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
EĞİTİCİ BİR PROGRAM. KILO FAZLALIĞI OLAN KİŞİLERE YAPMALARI GEREKENLER ANLATILIYOR, YAŞADIKLARI VE PSİKOLOJİK DURUMLARIDA DEĞERLENDİRİLİYOR. HERHANGİ BİR REKLAM YAKLAŞIMI YOK. BİZDE HER SAĞLIK PROGRAMINDA SONUÇ BİR REKLAM VEYA ÇIKAR İLİŞKİSİNE BAĞLANIYOR. YA İLAÇ YA DA İŞLEM YAPILACAK HEKİM VEYA HASTANE ÖN PLANA ÇIKARTILIYOR.
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