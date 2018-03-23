Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali

İşte adım adım takip ettiğiniz obez hastalarının vardıkları son noktalar...
Kilolarından kurtulan insanların inanılmaz değişimleri
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Zsalynn
Zsalynn bu fotoğrafta 300 kilonun üzerinde.
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44 yaşındaki Zsalynn, artık 21 yaşındaki halinden daha zayıf.
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Marla
Marla, ameliyatından sonra tam 213 kilo verdi.
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Tara
Ameliyattan 1 yıl sonra, Tara 126 kilo verdi ve hedef kilosuna ulaşmak için yılmadan zayıflamaya devam etti.
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Tara artık böyle gözüküyor.
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Steven
Steven, sonunda zayıflamayı başarmış olsa da kilo verme yolculuğu hiç kolay olmadı. Dr. Nowzaradan'ın tartışmasız en zorlu hastalarından biri olan Steven'ın hikayesini tüm dünya dikkatle takip etti.
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İnişli çıkışlı kilo verme yolculuğunun ardından ameliyat olan Steven, sonrasında 70 kilo verdi.
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Joe
Joe, gerçek bir başarı hikayesine imza attı ve toplamda tam 230 kilo verdi.
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Joe, artık ideal kilosunda.
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James
James ameliyat sonrası 170 kilo verdi.
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Karnından alınan fazla derilerin ağırlığı ile 30 kilonun üzerindeydi.
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Dotti
Dotti ise ameliyatından sonra 290 kilodan 240 kiloya düştü.
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Kilolarından kurtulan Dotti, artık eski haline göre çok daha pozitif ve güler yüzlü.
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Chuck
Chuck, ameliyattan sonra 196 kilo verdi.
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Chuck, büyük başarıyla geçirdiği sürecin ardından bu görünüme kavuştu.
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Christina
Christina'nın bugünkü kilosu 12 yaşındaki halinin yarısı kadar.
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Christina, yaşadığı değişimin ardından güzelliğiyle bakışları üzerine topluyor.
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Brittani
Ameliyatından sonra 90 kilo veren Brittani, kocasıyla birlikte sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarıyor.
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Bettie Jo
Ameliyattan sonra diyet ve egzersize devam eden Bettie Jo, 90 kilo verdi.
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Kiloları yüzünden tek başına hareket dahi edemeyen Bettie Jo, zorlu günlerini geride bıraktı.
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Susan
Mide ameliyatı ve fazla derinlerin alınmasından sonra Susan, 275 kilodan 95 kiloya indi.
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Susan'ın son hali...
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