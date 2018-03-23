Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali

Ameliyattan 1 yıl sonra, Tara 126 kilo verdi ve hedef kilosuna ulaşmak için yılmadan zayıflamaya devam etti.

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Steven, sonunda zayıflamayı başarmış olsa da kilo verme yolculuğu hiç kolay olmadı. Dr. Nowzaradan'ın tartışmasız en zorlu hastalarından biri olan Steven'ın hikayesini tüm dünya dikkatle takip etti.