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Koca kayanın üzerine köy inşa ettiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 07:34 | Son Güncelleme

Mimarisi ile ilgi çeken Yemen’in güneyinde bulunan Wadi Dawan köyünde evler vadinin 150 metre tepesinde bulunuyor.

Yağmacıları evlerinden uzak tutmak istedikleri için bu yöntemle evlerini inşa eden köylüler, benzersiz bir yaşam sürüyor.

Uçurum kıyısındaki hayatlar

Burası Wadi Dawan. Yemen’in güneyinde küçük bir kasaba.

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Hem Wadi Dawan'da hem de Shibam gibi güney Yemen şehirlerinde yağmacıları evlerinden uzak tutmak istediklerinden olsa gerek devasa kayaların üstüne köyler kurmuşlar.
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Yemenliler bu bölgeye Huş diyor. Hani şu gidenlerin gelmediği yer.
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1. Dünya Savaşı'nda Yemen'e gidip de dönemeyen Osmanlı askerleri için yakılan türküde de adı geçiyor: "burası huş'tur, yolu yokuştur.”
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Türküde adı geçen yerin Muş mu, yoksa Yemen'in Huş kalesi mi olduğunun uzun yıllar tartışma konusu olmuştur.
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Daha sonra yapılan araştırmalara göre 90'lı yılların en popüler türkülerinden "Havada Bulut Yok”un içinde geçen "Burası Muş'tur” sözlerinin aslında "Burası Huş'tur” olduğuna ilişkin söylentiler asılsız çıkmıştı. </p><p>Huş, Yemen'in başkenti Sana ile Taiz kentleri arasında kalan bir Türk kalesinin adı.Bu yüzden Yemen'e giden askerler için yakılmış bu türküde "Huş'tur" denmesi akla yatkın gelebilir.
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İTÜ TMDK öğretim üyesi Songül Karahasanoğlu bunun bir tahrifat (bozma, değiştirme) olduğunu söyleyerek sözlerden bakıldığında türkünün Anadolu'da yakıldığını söyleyebiliriz diyor..</p><p>Yücel Paşmakçı ise konuya şu yorumu getirir:</p><p>"Birincisi, bu türkü Düriye Keskin isimli bir Türkten derlenmiş. İkincisi, Osmanlı ordularının Yemen'e yaptığı seferlerde ordunun toplanma yeri Muş'tur. 'Muş'un yolu yokuş değildir' derler. Ben gittim, gördüm ve Muş'a bir rampadan çıkılır. Yolu da yokuştur. Dördüncüsü de 'Burası Huş'tur, Yolu Yokuştur' olamaz. Çünkü 'Huş'ta bulunan biri 'Giden Gelmiyor' demez 'Gelen Gitmiyor' der. Doğrusu 'Burası Muş'tur'. Birileri çıktı, bunun 'Huş' olduğunu söyledi. Ben türküyü hep Muş olarak okudum."
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Musa Eroğlu ise şunları söyledi: "Türküde 'Burası Huş'tur, Giden Gelmiyor Acep Ne İştir' deniyor. Bu Yemen Türküsü ise adamlar savaşmaya Muş'a gitmemişlerdir. Askerler Yemen'e gitmiş. Türkü, Yemen türküsüdür. 'Yemen'e gelir mi sandın?' diye ağıt yakılıyor. Ben şimdiye kadar 'Huş' olarak okudum, okumaya da devam edeceğim"
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İnanmayan çıkamaz! Gürcistan'ın Chiatura kentinde altıncı yüzyıldan kalma bu kilise yerden tam 40 metre yüksekte.
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Kiliseye çıkmaya birçok insan cesaret edemiyor.
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Yaklaşık 1400 yıl önce çok tanrılı inanca sahip kişiler tarafından inşa edildiğine inanılan kiliseye erişmenin tek yolu, pek güven vermeyen uzun bir merdiven.
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Son 20 yıldır Maxim isimli bir rahibe ev sahipliği yapan kilisenin içi son olarak 25 yaşındaki Konstantin Murtkhveladze adlı cesur fotoğrafçı tarafından görüntülendi.
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Kiliseye tırmanmak için büyük gayret sarf eden Tiflisli fotoğrafçı Murtkhveladze, "Ancak yukarı çıktığım zaman karşılaştığım manzara, yaşadığım korkuya değdi" ifadesini kullandı.
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İspanya, Ronda
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Deniz seviyesinden 750 metre yüksekteki dağlık bir bölgede yer alan Ronda, Malaga ilinde uçurum kenarındaki bir kasaba.
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Kasaba 100 Metrelik derin bir vadi ile ayrılıyor.
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El Tajo Vadisi, kasabanın eski ve yeni bölümlerindeki evleri uçurumun iki farklı kısmında bırakıyor. Bir taraftan diğerine geçmek her biri harklı bir dönemde yapılmış (Roma, Fas ve 18. yüzyıl) 3 köprü sayesinde mümkün.
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Korsika, Bonifacio
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Akdeniz'in 70 Metre Üzerinde Korsika Adası'nın güney ucunda yer alan Bonifacio adanın en büyük kasabasıdır.
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Zarif görünümlü hisar, rüzgarların ve Akdeniz'in dalgalarının yaladığı beyaz kireç taşlarıyla kaplı uçurumların üzerinde, deniz seviyesinin 70 metre üstünde yer alıyor.
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Bonifacio günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen pahalı yatların limanı olarak kullanılıyor.
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İspanya, Castelfolit de la Roca
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50 Metre Yükseklikte Bazalt Kayalıkların Üzerinde İspanya, Katalonya'daki Castelfolit de la Roca bölgesinin sınırı Fluvia ve Toronell nehirlerinin birleşmesi ile oluşuyor.
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Kasabanın üzerinde yer aldığı bazalt kayalıklar deniz seviyesinin 50 metre yukarısında ve uçurum kenar uzunluğu yaklaşık bir kilometreyi buluyor.
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Lav akıntılarıyla şekillenmiş bu yer, şehrin en küçük kasabalarından biri.
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Yunanistan, Santorini
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Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alan Santorini takım adaları yanardağ patlamasının kalıntılarından oluşuyor ve patlamadan önce tek bir ada idi.
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Muhteşem güzelliği ve hareketli gece hayatı burayı Avrupa'nın popüler turist mekanı haline getirdi.
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İtalya, Manarola
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Liguria'daki Manarola, İtalya'nın en tehlikeli yerlerinden birinde bulunan bir kasaba.
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Bu yerleşim yerinin ne kadar zamandır ayakta olduğunu söylemek güç, ancak Antik Romalılardan kalan metinler burada kutlamalarda içilen şarapların üretildiğini gösteriyor.
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Günümüzde de üzümbağlarının arasından geçerek Via dell'Amore'de (Aşk Yolu) yürüyebilir ve uçurum kenarındaki canlı renkli evleri görebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Wadi Dawan Yemen köy uçurum kaya

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