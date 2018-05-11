Lütfen evlen benimle!

Lacivert bikinisiyle kusursuz fiziğini sergileyen Demi Rose, takipçilerinden tam not aldı.

Demi Rose'un son paylaşımına beğeni yağdı

1 / 19 Instagram sayesinde adını duyuran 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sosyal medyadaki takipçilerini heyecanlardır. Demi Rose'un dün gece paylaştığı bu pozu kısa sürede hem yorum hem beğeni yağmuruna tutuldu. İngiliz modelin bikiniyle çekip paylaştığı pozundan sonra övgü dolu sözlerin yanı sıra evlilik teklifleri de birbiri ardına geldi. Demİ Rose'un bu pozu 500 bine yakın beğeni aldı.

2 / 19 Gösteri dünyasının en ünlülerinden Kardashian- Jenner ailesinin küçük kızı Kylie'nin bir dönem birlikte olduğu Tyga ile yaptığı kaçamak onun adını dünyaya duyurdu. Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sonunda bu amacına ulaştı.

3 / 19 Son dönemde günlerde ABD ve İngiltere'de herkes bu genç kızı konuşuyor. Bunun nedeni de gösteri dünyasının en gözde genç kuşak simalarından biri olan Kylie Jenner'ın bir ayrılıp bir barıştığı rap'çi Tyga ile flört edttiği söylentileri.

4 / 19 Tüm dünya gençliğinin gözlerini merakla üzerine diktiği bu genç kız ilk anda adı sanı bilinmeyen biri sanılabilir. Ama gerçek tam olarak öyle değil.

5 / 19 23 yaşındaki İngiliz Demi Rose; model olarak tanınıyor. Ama o aslında bir Instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Genç modelin Instagram'da 7 milyon takipçisi var.

6 / 19 Her ne kadar yıllardır beklediği kadar büyük bir tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurdu. Söz gelimi Justin Bieber'ın en yakın arkadaşı Jayde Pierce de Demi Rose ile samimi. Demi Rose, daha sonra da Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile bir kaçamak yaşadı. Bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurmayı başardı.

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