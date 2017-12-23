Meclis'te yine kavga!

Son Güncelleme 21 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.12.2017 03:17 |21 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

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Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi

1 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi görüşüldü.

2 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, oturdukları sıralardan birbirlerine laf atarak tartışmaya başladı. Birbirlerinin üzerine yürüyen Yarkadaş ve Erdinç'i, araya giren CHP ve AK Parti milletvekilleri engelledi.

3 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ana muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir." dedi.

4 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Özkoç, partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde önerge sahipleri adına söz aldı.

5 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi İçişleri Bakanlığının binlerce silahlı gücü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma istihbaratını elinde bulundurduğunu belirten Özkoç, bu bakanlığın devletin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

6 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Milletin kendisine ait olan iradeyi, hakkının ve hukukunun korunmasıyla ilgili güç kullanma iradesini devlete verdiğini vurgulayan Özkoç, devletin de bu yetkiyi İçişleri Bakanı aracılığıyla halkın huzuru, refahı ve güvenliği için kullandığını dile getirdi.

7 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Engin Özkoç, "Bizim bu konudaki hassasiyetimiz şudur; devletin bu kadar gücünü elinde bulunduran bakanlığın gerçekten milletin güvenine layık olması gerekir. Millet bu bakanlıkla ilgili gönül rahatlığıyla şunu söylemelidir; 'Hangi görüşten, hangi sınıftan, hangi gelir grubundan olursam olayım benim devletim beni koruyacaktır, bana sahip çıkacaktır. Yarın, öbür gün başıma bir şey gelirse benim polisim, benim jandarmam, benim istihbaratım benden yana tavır koyacaktır' diyebilmelidir." diye konuştu.

8 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Böyle büyük bir gücün başında olan kişinin sözünün itibarlı, kendisinin de güvenilir olması gerektiğini anlatan Özkoç, şöyle devam etti: "Eğer bu kişi sözü itibarlı, kendisi de güvenilir değilse, o zaman kendi evinde vatandaşımız huzurla yatamaz. Sokakta, insanımız, kızımız, eşimiz, dostumuz, huzurla yürüyemez. Her şey makam, mevki değil. Yeri geldiği zaman bu makamları mevkileri bırakmayı bilmeliyiz. İnsanlar 'Neye mal olursa olsun ben bu makamı, bakanlığı bırakmayacağım' anlayışıyla hareket etmemelidir."

9 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Özkoç, gücünü yasalardan ve Anayasa'dan alan İçişleri Bakanlığının bu gücü kullanırken dikkatli olması gerektiğini belirtti.

10 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi CHP Grup Başkanvekili Özkoç, şunları kaydetti: "Ana muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir. Açlık grevinde iki eğitimci için haklarında yargı süreci devam ederken broşür bastırıp da terörist ilan eden bir bakan, hukuk devletinin bir bakanı olamaz, olsa olsa iftiracı olur. İçişleri Bakanlığına dernek kaydı yaptırmış paramiliter yapılara sahip çıkan bir bakan hukuk devletinin bakanı olamaz, olsa olsa o bakana çeteci bakan denir. Ölüme, ölüye, yas içindeki insanlara saygısı olmayan, toprak altındaki cenazeye kastedebilen insanlarla aynı kareye girebilen bakan, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa zorbadır. Dün kara dediğine ak diyen, dün müteşekkir kaldığına bugün sümsük diyen, devleti terörden arındıracak liyakata, güvenilirliğe sahip olmayanın, 81 il emniyet müdürünün 74'ünün FETÖ'cü olduğu bilinen bir yapının başında yer alıp da temizlik yapmasına imkan ve ihtimal yoktur."

11 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Hukuk, adalet, vicdan tutarlılığına en fazla ihtiyaç duyulan yerlerin başında İçişleri Bakanlığının geldiğini vurgulayan Özkoç, "Orayı kafana yıkarız", "Şu referandum bitsin bak neler olacak", "edepsiz adam" gibi ifadeler kullanan, ana muhalefet partisinin liderine "Sen bittin" diyen bir kişinin o bakanlıkta oturamayacağını savundu.

12 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Özkoç, "Sende Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirecek ne had ne güç var. İtibar olarak, kişilik olarak bitmiş bir kişi varsa o da Sayın Süleyman Soylu'dur. Bunca geri dönüş, bunca riya adamı bitirir. Değmez, sadece bir koltuk için değmez." değerlendirmesinde bulundu.

13 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi Bakan Soylu'nun FETÖ ile mücadelesini de eleştiren ve bu konuda inandırıcılığının olmadığını iddia eden Özkoç, "Sana inanmıyoruz, itibarına inanmıyoruz, senin güvenilirliğine inanmıyoruz. O koltuktan bir an önce kalkman gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

14 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi CHP olarak dik durduklarını belirten Özkoç, şöyle konuştu:

15 / 16 Meclis'te yine kavga! Vekiller birbirine girdi "Biz CHP olarak şöyle düşündük; koskoca bir iktidar partisi var, iktidar partisinin değerli mensupları var, bu ülkeye hizmet etmek için bir irade gösteriyorlar. Bu iradeyi gösteren bu partinin içinde bu bakanlığı yönetebilecek güvenilirlikte ve sözünün itibarı olan nice insanların olması gerekir. Eğer siz, genel başkanınıza hakaretler yağdıran, terör örgütünü öve öve bitiremeyen, ana muhalefet partisini 'Sen bittin' diye tehdit eden, herkese hakaret eden ve güvenilirliği artık yok olmuş bir bakanı hala orada oturtmak istiyorsanız artık milletle sizin de bağınız kopmuş demektir.