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Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Palermo kentinde bulunan yer altı mezarında saklanan Rosalia Lombardo ile ilgili ortaya atılan iddia tartışma yarattı.

İddiaya göre bundan 98 yıl önce ölen ve cam bir tabutta saklanan 'Uyuyan Güzel' Rosalia Lombardo gözlerini açıp kapattı.

Uyuyan Güzel Rosalia Lombardo gözlerini mi açtı?

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İtalya'da yaklaşık 8 bin mumyanın bulunduğu yer altı mezarlığında bulunan ve 'Uyuyan Güzel' ismi verilen Rosalia Lombardo ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.
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98 yıl önce ölen ve hala canlıymış gibi görünen Rosalia Lombardo gözlerini araladığı iddia edildi.
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Palermo, Güney İtalya'da yer alan Capuchin manastırının altında, 8000 mumyadan oluşan bir yeraltı mezarlığı bulunuyor.
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Bu Capuchin Yeraltı Mezarlığı, tüm dünyada en iyi korunmuş mumyaları ile bilinmektedir ve bu güzel bakılıp iyi korunmuş mumyaların yer aldığı yerde bir de küçük şapel vardır. Fakat bu mezarlığı ünlü yapan bunlardan hiçbiri değil.
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Rosalia Lombardo, zatürre nedeniyle 6 Aralık 1920'de öldü. Babası ise bu ölümü uzun süre hazmedemedi. Bu yüzden o zamanların ünlü hayvan doldurma sanatçısı olan Alfredo Salafia'ya giderek kızının vücudunu doldurmasını ve onu korumasını istedi.
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Yeraltı mezarlığında ahşap bir kaide üzerine yerleştirilmiş, cam tabutun içerisinde uyuyan küçük bir kız çocuğu bulunmaktadır: Rosalia Lombardo, namıdiğer "Uyuyan Güzel"...
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Bu olayın üzerinden neredeyse 100 yıl geçti ve Salafia sayesinde Rosalie'nin bedeni hatta iç organları bile çok iyi korunmuş durumda... Bir battaniyenin üzerinde kıvırcık sarı saçları, huzurlu yüzü ve saçlarındaki kurdele ile neredeyse orada gerçekten uyuyan 2 yaşındaki bir bebekten farksız.
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Fakat onu asıl eşsiz kılan şey bunların hiçbiri değil! Birçok insan onun gün içerisinde hala gözlerini açıp kapayabildiğine inanıyor...
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En Güzel Mumya Çürümeye Başladı

En Güzel Mumya Çürümeye Başladı
Dünya’nın en güzel mumyası olarak kabul edilen Rosalia Lombardo, tam 90 yılı aşkın süredir tek bir saç telinde bile bozulma olmadan korunduktan sonra çürümeye başladı.
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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Palermo kentinde camdan bir tabutta tutulan iki yaşındaki kızın suratında kararmalar ortaya çıkarken, yanak, dudak ve burnunda lekeler belirmeye başladı.
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Rosalia Lombardo'nun bulunduğu odadan görüntüler...
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Rosalia Lombardo göz ölü mumya

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