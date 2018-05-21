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Nihat Hatipoğlu'na sorulan en garip sorular

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan programında birbirinden ilginç konulara değinen ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bir taraftan da ekran başındaki izleyiciden gelen soruları yanıtlıyor.

ATV ekranlarında Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan programda mikrofonu alan kadın izleyici, "Doğuştan bayan olarak gelmişim ama kendimi erkek gibi hissediyorum. Bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı? Bana 'bayan' denilince zoruma gidiyor " şeklinde bir soru yöneltti.

Nihat Hatipoğlu'na sorulan en garip sorular

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Durumun psikolojiyle alakalı olduğuna vurgu yapan Nihat Hatipoğlu, kadın izleyicinin sorusuna şu cevabı verdi:
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"Kendinizi disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekiyor. Bu senin imtihanın olabilir hanım kızım. Mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, inancına ve aklına teslim olman daha doğru olur."
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Hatipoğlu, seyircinin şaşkınlığına tepki olarak da "Bu tip sorular da olabilir, neticede hepimiz bu toplumun bir parçasıyız. Anlayışla karşılacağız" dedi.
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Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu sahur programında izleyicilerden biri ''Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır ?'' diye sordu.
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Programın önceki gün yayınlanan bölümünde ismini vermek istemeyen bir kadın izleyici yayına telefonla yayına bağlanarak "Eşim bana sürekli küfrediyor, yaptığım yemekleri beğenmiyor ve bana şiddet uyguluyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında yüz ifadesi değişen ve sinirlendiği gözlenen Hatipoğlu, "Allah size boşanma hakkını vermiştir. Kanun da size bu hakkı vermiştir. Böyle bir adamla yaşamak zorunda değilsin." dedi.
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Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular ekran başındaki izleyicileri şaşırtıyor. İşte o sorulardan bazıları.
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