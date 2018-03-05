O dünyanın en seksisi

Rusya'nın Vladivostok kentinde 5 Nisan 1995'te doğan Alisa Manyonok, spor kariyerine yerel bir takımda voleybolcu olarak adım attı.

Güzelliği ile dikkat çeken Manyonok, birçok güzellik yarışmasını birinci olarak bitirdi.

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Manyonok, daha sonra aralarında Rusya Güzeli 2016, 2016 Dünya Süpermodel Yarışması'nın da aralarında olduğu güzellik yarışmalarından birinci olarak ayrıldı.