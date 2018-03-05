HABER

O dünyanın en seksisi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Alisa Manyonok isimli güzel dünyanın en seksi voleybolcusu olarak anılıyor.

Rusya'nın dikkatle takip edilen güzelleri arasında bulunan Alisa Manyonok'un voleyboldaki başarısının yanı sıra katıldığı güzellik yarışmasında da birinciliği bulunuyor.

İşte sahaların en seksi ismi: Alisa Manyonok

1 / 31

Rusya'nın Vladivostok kentinde 5 Nisan 1995'te doğan Alisa Manyonok, spor kariyerine yerel bir takımda voleybolcu olarak adım attı.
2 / 31

Manyonok, 2013 yılında Primorye Güzeli seçildikten sonra, modelliğe daha fazla vakit ayırmaya başladı.
3 / 31

Güzelliği ile dikkat çeken Manyonok, birçok güzellik yarışmasını birinci olarak bitirdi.
4 / 31

Manyonok, daha sonra aralarında Rusya Güzeli 2016, 2016 Dünya Süpermodel Yarışması'nın da aralarında olduğu güzellik yarışmalarından birinci olarak ayrıldı.
5 / 31

Manyonok, Batı basınında ‘dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak anılıyor.
6 / 31

İşte dünyanın en seksi voleybolcusunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar...
7 / 31

8 / 31

9 / 31

10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31

31 / 31

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alisa Manyonok model

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerbahçeye transfer edilse, biletx kitlenir biletler karaborsaya bile düşer
Diğer Haberler
Milyonlar bu fotoğrafı konuşmuştu

Milyonlar bu fotoğrafı konuşmuştu

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

İşte Korelilerin yaptığı dev 'canavar'

İşte Korelilerin yaptığı dev 'canavar'

Instagram'da milyonlar onları takip ediyor!

Instagram'da milyonlar onları takip ediyor!

18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!

18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!

Böyle aile görmediniz

Böyle aile görmediniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.