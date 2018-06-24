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Oy pusulaları böyle taşındı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Siirt'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Öte yandan, Van'da da kırsal alandaki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları askeri helikopterle taşındı.

Oy pusulaları askeri helikopterle götürüldü

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Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri, Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı.
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SİİRT

SİİRT
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.
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Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine götürdü. Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.
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VAN

VAN
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulaları helikopterle götürüldü.
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İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Konalga Jandarma Karakolu'ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.
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Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları ve seçim görevlileri yine helikopterle alınıp ilçe merkezine taşınacak.
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