'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!

Sunumu boyunca çıplak kalan genç kızın tavrı karşısında sinirlenen profesör sınıfı terk etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kısa şortu olay oldu

1 / 66 ABD'de bir öğrenci, üniversite hocasının şortunun çok kısa olduğunu söylemesi üzerine, tepki göstermek için sınıfın ortasında soyundu.

2 / 66 Letitia Chai isimli üniversite öğrencisi onur tezi sunumu sırasında öğretmenine tepki olarak sınıfın ortasında soyundu.

3 / 66 Baskıcı inançlarla savaşmak için üzerindekileri çıkartan Chai, sunumu boyunca iç çamaşırlarıyla durdu.

4 / 66 Kıyafetini giymesini söyleyen öğretmeninin isteğini geri çeviren Chai, bu hareketini başkalarının kendisini daha rahat hissetmesi istediği için yaptığını açıklayarak duruşunu savundu.

5 / 66 Chai'nin davranışları sebebiyle bir erkek öğrenci ve profesör odadan ayrılmaya karar verdi. Odadan çıkarkense annesinin giysileri hakkında nasıl düşüneceğini sordu. 'Annem feminist. Cinsiyet ve cinsellik ile ilgili çalışmalar yapan bir profesördür. Benim şortumla bir sorunu yok.'

6 / 66 Profesör, 'Öğrencilerime ne giyeceklerini söylemiyorum. Ne de uygun giysi kavramıyla ilgili bir yönlendirme yapmıyorum. Onların kendilerini düşünüp, doğru karar vermelerini istiyorum.' derken Chai'nin yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapması konuyu ülke gündemine taşıdı.

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8 / 66 HERKES ÇIPLAK SANDI Dondurucu soğukta montundan gözükmeyecek kadar kısa şortla sokağa çıkan Abbie'nin yarı çıplak gezdiğini düşünen kişiler genç kadının fotoğraflarını çekti.

9 / 66 SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafa binlerce yorum yapıldı.

10 / 66 GAZETEDE HABER OLDU Bir sonraki günse The Sun gazetesinin kendisi için neredeyse koca bir sayfasını ayırdığını gördü.

11 / 66 Gazeteye haber olduğunu arkadaşlarının fotoğrafını kendisine göstermesi üzerine fark eden Abbie duruma oldukça şaşırdığını söyledi.

12 / 66 'BANA BAKMALARI İÇİN GİYİYORUM' Kulağında kulaklık olduğu için kendisine söylenenleri duymadığını anlatan Abbie, dondurucu soğukta şort giymesinin sebebini ise ilgi çekmek olarak özetledi.

13 / 66 İşte Abbie'nin haberi yapıldıktan sonra kendisiyle röportaj yapmaya gelen The Sun gazetesi için verdiği pozlar...

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20 / 66 REZİL EDEN KIYAFETLER Sokağa çıkarken giydikleri kıyafetlerle rezil olan insanlar sosyal medya kullanıcılarından elinden kurtulamadı.

21 / 66 İşte o fotoğraflardan bazıları...

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