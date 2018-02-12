UFO, Elon Musk'un arabasını mı takip ediyor?

Tesla motorlarına sahip olan SpaceX'i kuran milyarder Elon Musk'un Roadster otomobili şirketinin roketine bağlanarak uzaya gönderildi. Roketin uzayda yol aldığı sırada kameralara UFO görüntüsü takıldı.

Ufo kameraya yakalandı

1 / 36 Roketten kaydedilen videoda hareket halindeki siyah nesnenin gerçek bir UFO olduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, canlı yayınlanan programlara da konu oldu.

2 / 36 Yorumculardan bazıları görüntülerde yer alan nesnenin UFO olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylerken, bazı yorumcularsa durumu daha farklı değerlendirdi. Görülen nesnenin yörüngedeki başka bir uydu olabileceğini ya da tamamiyle insan yapımı olan bir çöp yığını olabileceğini söylediler.

3 / 36 Yorumcular, açıklamalarına gizemli bir cisimden ziyade uzun zamandır yörüngede bulunan başka bir nesne olma olasılığı da bulunduğunu sözlerine ekledi.

4 / 36 UFO UÇAĞI TEĞET GEÇTİ! Virgin Atlantic'e bağlı jumbo jet uçak New York JFK Havaalanı'ndan yükseldiği sırada üzerinde görünen cisim korkuttu.

5 / 36 Bir anda gökyüzünde beliren cisimin yolcu uçağından çok daha hızlı olduğu görüldü.

6 / 36 Gizemli cisim dünya dışı varlık olarak değerlendirildi.

7 / 36 Uçak hayranı bir kişi tarafından yakalanan görüntülerdeki tanımlanamayan cismin montaj mı yoksa gerçek mi olduğu konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

8 / 36 İşte gizemli cisimden görüntüler...

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13 / 36 "Görüntülerde montaj, yansıma yok" Aydın-İzmir arasında sefer yapan trenin yolcuları, 12 Şubat günü gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gördü.

14 / 36 Yolculardan Jeoloji Mühendisi Atilla Macartay, "Selçuk-Torbalı arasında akşam üzeri camdan dışarı bakarken cismi fark ettim...

15 / 36 Bunun UFO olabileceğini anladım. Yaklaşık 10 dakika cep telefonu ile çekim yaptık. Cismi, Adnan Menderes Havaalanı'na kadar izleyebildim” dedi.

16 / 36 Uzay ve Bilim Teknik Araştırma Platformu'nda yapılan analizde görüntüde herhangi bir montaj, yansıma veya başka bir sahte eylem olmadığı belirtildi.

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19 / 36 1. Çekilen en eski UFO fotoğrafı Mt. Washington, New Hampshire 1870 Bu, kayıtlara geçmiş en eski ve en iyi UFO görsellerinden biri. Unutmayın, 1870'te ne uçak ne de dijital hile icat edilmişti.

20 / 36 2.Tiensten, Hopeh İli, Çin 1942 Bu II. Dünya Savaşı dönemine ait fotopraf eski Çin gazete küpürlerinden birinde keşfedildi. Bu ilginç objenin fotoğrafını bir sokak fotoğrafçısı çekmiş ve sonra da satmıştı.

21 / 36 3. Çiftçilik UFO fotoğrafı, ABD 1920'ler Tam yeri belli olmamakla birlikte atlı aracın sağ üst köşesinde yer alan nesne, çift kanatlı uçakların oldukça az ve tek kanatlı uçaklarınsa henüz icat edilmediği bir dönemde gökyüzünde uçuyor.

22 / 36 4. Ward, Colorado kereste fabrikası, ABD Nisan 1929 Ward Kereste Fabrikasında çekilen bu fotoğraftaki adam birkaç yıl sonra ölmeden önce nesnenin kulakları sağır edici bir gürültüyle yakınlarında yükseldiğini ve hızlıca uçup gittiğini açıklamıştı.

23 / 36 5.Vancouver Belediye Binası UFO'su 1937 Hikaye, 21 yaşındaki asker Leonard Lamoreux'un 1937 yılında yeni Vancouver Belediye Binası'nı ziyaretinde çektiği bu fotoğrafa dayanıyor.

24 / 36 6.Rosetta / Natal, Güney Afrika Temmuz, 1956 Bu fotoğraf meteorolojist Elizabeth Klarer'ın gök gürültülü fırtına öncesi çektiği 7 fotoğraftan biri.

25 / 36 7. Los Angeles Savaşı 1942 Klasiklerden biri. Sonraları Los Angeles Savaşı olarak anılacak olan bu fotoğraf ışıldaklar ve uçaksavarların UFO ile karşılaşmasını gösteriyor.

26 / 36 8. Organ Cave, Batı Virginia, ABD 1939 Bu fotoğraf Batı Virginia'da yaşayan Chris Miller adlı bir adamın aile albümünde keşfedildi. Fotoğrafta adamın dedesi ve erkek kardeşinin dışında gökyüzünde tanımlanamayan bir nesne de bulunuyor.

27 / 36 NASA'nın yayınladığı inanılmaz fotoğraflar Güneş sisteminde Güneş'e yakınlıkta altıncı sırada yer alan Satürn gezegeninin tam 61 adet uydusu bulunuyor. Bilim insanları şimdiye kadar "Ay"a benzetilen "Titan"la ilgili araştırmalarda yoğunlaştı.

28 / 36 Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Satürn etrafından yer alan 61 uydunun fotoğraflarını yayımladı.

29 / 36 Güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni Satürn'ün "Ay"a benzetilen uydusu "Titan"daki hidrokarbon denizleri, burada olası yaşam belirtileri olabileceğini gösteriyor.

30 / 36 Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da çalışan bilim insanları, şimdiye kadar enerjilerini "Titan"daki olası yaşam belirtilerini araştırmaya harcamıştı.

31 / 36 Oysa Satürn'ün "Titan" benzeri 61 uydusu daha bulunuyor. NASA ilk kez yayımladığı fotoğraflarda Satürn'ün diğer uydusu "Mimas"ın yüzeyinde yaşanan değişikliği ortaya koydu.

32 / 36 NASA'nın uzay aracı Cassini, Satürn ve etrafında bulunan 61 uyduyu on yıllardır araştırıyor. Cassini, Satürn ve çevresinde yer alan solar sistemiyle ilgili rutin fotoğraflar yayımlıyordu.

33 / 36 Cassini, NASA'ya gönderdiği son fotoğraflarda "Mimas" uydusunun yüzeyini çekti.

34 / 36 NASA, 1980'li yıllarda "Voyager" uzay aracıyla "Mimas", "Enceladus", "Tethys", "Dione", "Rhea" ve "Iapetus" uydularının yüzeyini fotoğraflamayı başarmıştı.

35 / 36 NASA'daki bilim insanları, 1980 yılında "Mimas"ta çekilen fotoğraflarla günümüzde Cassini'nin bu uydudaki fotoğraflarını karşılaştırdı.