Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek

Öldürüleceğini düşünmesinin sebebi ise Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolarlık rüşvet alırken yakalaması.

Yüzü görüldüğü anda öldürülecek

1 / 12 Ganalı gazeteci Anes Aremeyav Anes, ülkesindeki rüşvet skandalını ortaya çıkarmasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Öldürülmekten korkutuğu için yüzünü gizlemek zorunda kalan gazeteci böyle görüntülendi.

2 / 12 Gana hükümeti, Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolar 'nakit hediye' aldığını gösteren videonun yayınlanmasının ardından, federasyonu lağvetmişti. Söz konusu skandal gazeteci Anes Aremeyav Anes tarafından ortaya çıkarılmıştı.

3 / 12 Federasyon Başkanı Kwesi Nyantakyi, kendini Gana futboluna yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtan bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği videoda dolar destelerini bir plastik torbaya doldururken görülüyor.

4 / 12 Nyantakyi henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Gana Spor Bakanı İsaac Asiama, Futbol Federasyonu'nun derhal lağvedildiğini söylemişti.

5 / 12 Anas'ın 'Açgözlülük ve Yolsuzluk Kural Olunca' adlı belgeseli geçen ay yetkililere teslim edilmiş ve önceki gün ilk kez yayınlanmıştı.

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