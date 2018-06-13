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Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Ülkesindeki rüşvet skandalını ortaya çıkaran Anes Aremeyav Anes, öldürülmekten korktuğu için yüzünü gizliyor.

Öldürüleceğini düşünmesinin sebebi ise Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolarlık rüşvet alırken yakalaması.

Yüzü görüldüğü anda öldürülecek

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Ganalı gazeteci Anes Aremeyav Anes, ülkesindeki rüşvet skandalını ortaya çıkarmasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Öldürülmekten korkutuğu için yüzünü gizlemek zorunda kalan gazeteci böyle görüntülendi.
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Gana hükümeti, Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolar 'nakit hediye' aldığını gösteren videonun yayınlanmasının ardından, federasyonu lağvetmişti. Söz konusu skandal gazeteci Anes Aremeyav Anes tarafından ortaya çıkarılmıştı.
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Federasyon Başkanı Kwesi Nyantakyi, kendini Gana futboluna yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtan bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği videoda dolar destelerini bir plastik torbaya doldururken görülüyor.
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Nyantakyi henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Gana Spor Bakanı İsaac Asiama, Futbol Federasyonu'nun derhal lağvedildiğini söylemişti.
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Anas'ın 'Açgözlülük ve Yolsuzluk Kural Olunca' adlı belgeseli geçen ay yetkililere teslim edilmiş ve önceki gün ilk kez yayınlanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Anes Aremeyav Anes Gana gazeteci ölüm ceza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cesaret buna denir. Bravo!
Baştan aşağaya saçma sapan bir olay yüzünü abuk sabuk aptalca bir şekilde kamufle ediyor neymiş ölüm tehditdi alıyormuş ulan ölüm tehditdi alan biri öylece ortalıkta gezermi biri başına takke düşecek kel görünecek...
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