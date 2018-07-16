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Ünlü şarkıcıyı bu halde gören gözlerine inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, tatil gününü Londra'daki Primrose Hill'de arkadaşlarıyla beraber geçirdi.

Objektiflere keyifli görüntüleri yansıyan genç şarkıcı, bir ara sevgilisiyle romantik dakikalar yaşayında gündem olmaktan kurtulamadı.

Dua Lipa aşka geldi

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22 yaşındaki güzel şarkıcı Dua Lipa Londra'daki Primrose Hill'de arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi.
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Pazar gününün tadını çıkarmak için arkadaşlarıyla bir araya gelen Dua Lipa, çimenlerle buluştuğu andan itibaren çocuklar gibi şendi.
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Öyle ki enerji patlaması yaşayan genç şarkıcı parande dahi attı.
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Sevgilisiyle romantik anlar geçirmeyi de ihmal etmeyen 22 yaşındaki Dua Lipa, Instagram hesabından fotoğraflar da paylaştı.
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Dua Lipa Londra

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