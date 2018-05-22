Youtuber Nara Almeida kansere yenik düştü

24 yaşındaki güzele Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato yardım ediyordu.

Youtuber Nara Almeida vefat etti

1 / 29 Midede görülen nadir bir kanser türüne yakalan Youtuber Nara Almeida dün gece hayatını kaybetti.

2 / 29 Çin'de futbol hayatını sürdüren Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato'nun tedavisine yardımcı olduğu 24 yaşındaki Youtuber Nara Almeida hayatını kaybetti.

3 / 29 Midede görülen nadir bir kanser türüne yakalan Nara'nın tüm tedavi masraflarını üstlenen Pato, genç kızın hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmıştı.

4 / 29 6 aydır Nara'yı tedavi ettiren Pato, genç kızın ölümünün ardından Twitter'da siyah bir kalp ve gözyaşı emojisiyle acısını anlatmaya çalıştı.

5 / 29 SEVGİLİSİ EN BÜYÜK DESTEKTİ Nara'nın erkek arkadaşı Pedro Rocha tedavisi süresince onu hiç yalnız bırakmadı. Ölüm haberiyle yıkılan Rocha da sosyal medyadan ölüm haberini bu sözlerle duyurdu:

6 / 29 Ne yazık ki Nara dün gece vefat etti, o kadar kavga ettikten sonra onu sonsuza dek sahip olmak istedim, ama dinlenmeyi hak etti.

7 / 29 Onun ölümü kalbimde büyük bir boşluk bırakıyor, ama içimde sonsuza kadar yaşayacak, her zaman benim ilham kaynağım olacak, beni dünyayı daha iyi bir şekilde görecek.

8 / 29 Eminim gücünü birçok kişiye iletmeye devam edecektir, çünkü onun hedefi buydu.

9 / 29 Huzur içinde yat, aşkım.

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