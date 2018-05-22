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Youtuber Nara Almeida kansere yenik düştü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

Genç Youtuber Nara Almeida bir süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düştü.

24 yaşındaki güzele Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato yardım ediyordu.

Youtuber Nara Almeida vefat etti

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Midede görülen nadir bir kanser türüne yakalan Youtuber Nara Almeida dün gece hayatını kaybetti.
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Çin'de futbol hayatını sürdüren Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato'nun tedavisine yardımcı olduğu 24 yaşındaki Youtuber Nara Almeida hayatını kaybetti.
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Midede görülen nadir bir kanser türüne yakalan Nara'nın tüm tedavi masraflarını üstlenen Pato, genç kızın hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmıştı.
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6 aydır Nara'yı tedavi ettiren Pato, genç kızın ölümünün ardından Twitter'da siyah bir kalp ve gözyaşı emojisiyle acısını anlatmaya çalıştı.
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SEVGİLİSİ EN BÜYÜK DESTEKTİ

SEVGİLİSİ EN BÜYÜK DESTEKTİ
Nara'nın erkek arkadaşı Pedro Rocha tedavisi süresince onu hiç yalnız bırakmadı. Ölüm haberiyle yıkılan Rocha da sosyal medyadan ölüm haberini bu sözlerle duyurdu:
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Ne yazık ki Nara dün gece vefat etti, o kadar kavga ettikten sonra onu sonsuza dek sahip olmak istedim, ama dinlenmeyi hak etti.
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Onun ölümü kalbimde büyük bir boşluk bırakıyor, ama içimde sonsuza kadar yaşayacak, her zaman benim ilham kaynağım olacak, beni dünyayı daha iyi bir şekilde görecek.
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Eminim gücünü birçok kişiye iletmeye devam edecektir, çünkü onun hedefi buydu.
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Huzur içinde yat, aşkım.
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Anahtar Kelimeler:
youtuber Nara Almedia ölüm kanser

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