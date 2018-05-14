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Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Eski İtalya güzeli Gessica Notaro, geçtiğimiz Ocak ayında asitli saldırıya uğramıştı. Pes etmeyen ve yoluna devam eden Gessica, cesareti ve özgüveniyle alkış topladı.

Şimdilerde kadına karşı şiddet için çalışan Gessica, bir yandan da Dancing with The stars (Yıldızlarla Dans) yarışmasında performansını sergiliyor.

Yüzüne kezzap atılan eski güzellik kraliçesi Gessica Notaro'nun yeni hayatı!

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Eski İtalya güzeli Gessica Notaro ile Jorge Edson Tavares, ilişkilerini geçen yaz bitirmişti.
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Ancak ayrılmak istemeyen Tavares, Notaro'yu tehdit etmişti. Eski İtalya güzeli, 2017 yılının ocak ayında eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğramıştı.
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29 yaşındaki kadın saldırıda bacağından ve kalçasından da yaralanmış, ayrıca bir gözünü de kaybetmişti.
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O günden bu yana pek çok badireler atlatan Gessica Notaro, şimdilerde hayatını kadına karşı şiddeti durdurmaya adadı.
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Kadına karşı şiddetle her anında mücadele eden Notaro, aynı zamanda Dancing with The Stars'ın (Yıldızlarla Dans) İtalya versiyonunda mücadele ediyor.
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Hayata sıkı sıkıya bağlı olan genç kadın verdiği röportajlarda, "Kadınların ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulunuyor.
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Öte yandan eski erkek arkadaşının avukatları, Notaro'nun dans yarışmasına katılarak şöhret peşinde olduğunu iddia ediyor.
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İşte kadına şiddete karşı var gücüyle mücadele eden Gessica Notaro'dan kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Kezzap Gessica Notaro kadına şiddet

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