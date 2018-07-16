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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Bu gece hüzünlüyüz çünkü böylesine menfur bir girişime bu ülke maruz kaldı. Ancak mutlu ve gururluyuz ki milletimiz, liderinin çağrısıyla sokaklara döküldü ve mücadelesini vererek özgürlüğünü muhafaza etme konusunda iradesini en üst düzeyde ortaya koydu" - Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Elif Serin: - "Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu. Benim vatanıma namahrem eli değdirmeyen yiğidim. Ne yaparsam yapayım eksik kalacak bir yanım. Ruhun şad oldun, kabrin nur dolsun"

Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilik tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Köprübaşı mevkisinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri mehter marşı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki program Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle başladı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, şehitler Ömer Halisdemir ve Akif Altay ile tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

"15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi." diyen Şıldak, "Bir ulusu, devletiyle birlikte tarih sahnesinden silme girişimiydi. Bunu çok derinden anlamlı bir şekilde okumak gerekiyor. Bu bilinçlenmeyi sağlayabilmemiz toplumumuzun, milletimizin gelecekte daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için çok önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün sadece darbe girişimi yapmakla kalmadığını, bir ülkenin neslini ve gençlerini yok etmeye çalıştığına da dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu gece hüzünlüyüz çünkü böylesine menfur bir girişime bu ülke maruz kaldı. Ancak mutlu ve gururluyuz ki milletimiz, liderinin, önderinin çağrısıyla sokaklara döküldü ve mücadelesini vererek özgürlüğü ve bağımsızlığını muhafaza etme konusunda iradesini en üst düzeyde ortaya koydu. FETÖ toplumumuzda ayrım oluşturdu, böldü parçaladı. Yıllarca sinsi bir hücre yapılanması içinde gelişti ve en son darbeyi 15 Temmuz akşamı hepimize, devletimize yöneltti. Ancak sizlerin, bu meydanları dolduran milletimizin üstün feraseti ve cesaretiyle bertaraf oldu."

- "Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu"

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin de kendisinden kardeşi hakkında bir konuşma yapmasını istediklerinde endişelendiğini, "Kardeşimi iyi ifade edemezsem" diye korktuğunu söyledi.

Kardeşinin hayır dualarıyla uğurlandığını dile getiren Serin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ömer Halisdemir el üstünde hayır dualarıyla uğurlandı. Böyle hayırlı bir evlat, böyle vatansever bir insan, ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu. Benim vatanıma namahrem eli değdirmeyen yiğidim. Ne yaparsam yapayım eksik kalacak bir yanım. Ruhun şad oldun, kabrin nur dolsun. Mekanın cennet olsun, canım kardeşim."

Serin, konuşmasının ardından İstiklal Marşı'nın 10. kıtasını okudu.

Programda Vali Şıldak, Elif Serin ve şehit polis memuru Akif Altay'ın ailesine, Türk bayrağı ve Altay ile Halisdemir'in portrelerini hediye etti.

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