HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla şehitler için Sudan'da etkinlik düzenlendi

HARTUM (AA) - Sudan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Milli Birlik ve Demokrasi etkinliği düzenlendi.

FETÖ'den Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilen Hartum Maarif Okulları bahçesinde gerçekleşen etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Hartum Ofisinin şehitler için okuttuğu hatimlerin duasıyla başladı.

Türklerin yanı sıra Sudanlıların da yoğun ilgi gösterdiği programda, Türk ve Sudan bayrakları dağıtıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümündeyiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Neziroğlu, FETÖ terör örgütünün kanser hücresi gibi olduğuna belirterek, dini yapıya bürünerek senelerce terörist yetiştirdiklerini ifade etti.

Hain girişimin olduğu gün TBMM Meclis Genel Sekreteri olduğunu belirten Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Uçakların alçaktan uçtuğunu fark edince bunun normal bir şey olmadığını anladım. Birkaç vekil arkadaşımı aradım. Kimsenin aklına böyle bir hainlik gelmiyordu. Meclis Başkanımızın talimatıyla iktidar ve muhalefet vekillerini meclise davet ettik. Darbeye karşı direnmeye çağırdık. Hainler milletin meclisini dahi bombaladı. Kabus gibi bir geceydi ama Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile milletimiz hainlere gereken dersi verdi."

Neziroğlu, 15 Temmuz'da Türk milletinin yanında duran Sudan halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak birlik mesajı veren Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e de teşekkür etti.

Programda, AA muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar da sergilendi.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermediFotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sudan

En Çok Okunan Haberler

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.