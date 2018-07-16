15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

HARTUM (AA) - Sudan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Milli Birlik ve Demokrasi etkinliği düzenlendi.

FETÖ'den Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilen Hartum Maarif Okulları bahçesinde gerçekleşen etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Hartum Ofisinin şehitler için okuttuğu hatimlerin duasıyla başladı.

Türklerin yanı sıra Sudanlıların da yoğun ilgi gösterdiği programda, Türk ve Sudan bayrakları dağıtıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümündeyiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Neziroğlu, FETÖ terör örgütünün kanser hücresi gibi olduğuna belirterek, dini yapıya bürünerek senelerce terörist yetiştirdiklerini ifade etti.

Hain girişimin olduğu gün TBMM Meclis Genel Sekreteri olduğunu belirten Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Uçakların alçaktan uçtuğunu fark edince bunun normal bir şey olmadığını anladım. Birkaç vekil arkadaşımı aradım. Kimsenin aklına böyle bir hainlik gelmiyordu. Meclis Başkanımızın talimatıyla iktidar ve muhalefet vekillerini meclise davet ettik. Darbeye karşı direnmeye çağırdık. Hainler milletin meclisini dahi bombaladı. Kabus gibi bir geceydi ama Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile milletimiz hainlere gereken dersi verdi."

Neziroğlu, 15 Temmuz'da Türk milletinin yanında duran Sudan halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak birlik mesajı veren Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e de teşekkür etti.

Programda, AA muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar da sergilendi.

