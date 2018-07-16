Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlikler gerçekleştirildi.
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ikinci yıl dönümü kapsamında, Kurtuluş Parkından Yeni Kent Meydanı etkinlik alanına kadar yürüyüş düzenlendi.
Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir dövizleriyle yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ile 600 meşaleli sporcu, kent meydanında şehitler için dua etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak izledi.
Mehteran gösterisi sonrası konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, alçak darbe girişimini gerçekleştirenlerle onların fikir babalarının uzun yıllar boyunca bugüne hazırlandıklarını söyledi.
Gerici, faşist darbe girişiminin yüce Allah'ın, milletin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin dirayetli duruşuyla bertaraf edildiğini anımsatan Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"251 vatandaşımızı şehit eden ve binlerce insanı yaralayan FETÖ mensupları yargı önünde hesap veriyor. Davaların büyük bir bölümü bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bunun bitmesiyle birlikte FETÖ terör örgütü mensubu teröristler ülkemiz ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini ömürlerini dört duvar arasında geçirerek ödeyecekler. Mağduriyet algısı oluşturmaya çalışanlara dikkat edelim. Şüphesiz bu süreçte mağduriyetler olmuş olabilir. Ancak devletimiz oluşturduğu yeni mekanizmalarla bu mağduriyetleri gidermektedir. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Hain FETÖ terör örgütü tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılana kadar, tüm yapı çözülüp, bu işin önünde, arkasında kim varsa bulunup hepsi hak ettiği cezayı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."
İstanbul'dan gelen 15 Temmuz gazilerinin vatandaşları selamladığı etkinliklerde, Vanlı 15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergün de o gece yaşadıklarını anlattı.
Programa, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Başsavcı İbrahim Keskin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, kamu kurum kuruluş müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da camilerde selalar okundu.
- Bitlis
Türk bayraklarıyla donatılan Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim, şiir ve ilahiler okundu.
Darbe girişimi gecesi çekilen görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması canlı yayınla vatandaşlara izletildi.
Programda konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerekiğini belirterek, şöyle konuştu:
"15 Temmuz akşamı bir şarlatanın, bir meczubun ve bir vatan haininin talimatlarını alarak, bu milletin üzerine tanklarla gittiler, bombalar yağdırdılar. Bu milletin üzerine uçaklarıyla bomba yağdıranların o gece hesaba katmadığı bir şey vardı. O gece adeta sel olup sokaklara ve caddelere dökülenler, göğüslerini tanklara ve kurşunlara siper etti. 251 şehit, 2 bin 200'ün üzerinde gazimiz oldu ama Allah'a şükürler olsun ezanımızı da susturmadık, bayrağımızı da indirtmedik, memleketimizi böldürtmedik."
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 15 Temmuz'da Türkiye'de işgal girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, buna yeltenenlerin hiçbir zaman Türkiye'de bitmeyecek Seyit Onbaşı'ları düşünemediklerini vurguladı.
Türkiye'de işgalin girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin her zaman yetiştirileceğini kaydeden Kiler, bir daha bu gibi girişimde bulunmaya kalkışanların karşısında şehit olmaya hazır 81 milyon kahramanı bulacağını ifade etti.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Vali Yardımcıları Tolga Polat ve Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay'ın katıldığı program, selaların okunmasıyla sona erdi.
Tatvan, Hizan, Güroymak, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
-Muş
Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.
Meydanda ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, FETÖ ve darbe girişimine destek verenlere tepki gösterdi.
Programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, önce Allah'ın yardımı sonra da milletin kahramanlığı sayesinde hain, alçak girişimi bertaraf ettiklerini söyledi.
Bir daha hiç kimsenin böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Darbeler tarihi 15 Temmuz ile tarihe gömülmüştür, çünkü vatandaşımız devletine demokrasisine istiklaline sahip çıkmıştır. O gece yanımızda olan ülkeleri de karşımızda olan ülkeleri de unutmadık ve unutmayacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından konser ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programa, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vali yardımcıları katıldı.
- Hakkari
"Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki valilik binasına kadar yürüdü.
Binlerce vatandaşın "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attığı yürüyüş sonrasında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
15 Temmuz'un vatandaşların kahramanlığı sayesinde Türk demokrasi tarihine, dünya tarihine altın harflerle yazıldığını kaydeden Toprak, "Hepimizin ecdadının asil kanları ile elde ettiğimiz, koruduğumuz bu vatana kimseyi dokundurtmayacağımızın dünyaya ilan edildiği gündür. Onun için son 2 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bu anma törenlerini daha görkemli şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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