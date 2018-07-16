"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

"251 vatandaşımızı şehit eden ve binlerce insanı yaralayan FETÖ mensupları yargı önünde hesap veriyor. Davaların büyük bir bölümü bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bunun bitmesiyle birlikte FETÖ terör örgütü mensubu teröristler ülkemiz ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini ömürlerini dört duvar arasında geçirerek ödeyecekler. Mağduriyet algısı oluşturmaya çalışanlara dikkat edelim. Şüphesiz bu süreçte mağduriyetler olmuş olabilir. Ancak devletimiz oluşturduğu yeni mekanizmalarla bu mağduriyetleri gidermektedir. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Hain FETÖ terör örgütü tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılana kadar, tüm yapı çözülüp, bu işin önünde, arkasında kim varsa bulunup hepsi hak ettiği cezayı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."

Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir dövizleriyle yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ile 600 meşaleli sporcu, kent meydanında şehitler için dua etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak izledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da camilerde selalar okundu.

"15 Temmuz akşamı bir şarlatanın, bir meczubun ve bir vatan haininin talimatlarını alarak, bu milletin üzerine tanklarla gittiler, bombalar yağdırdılar. Bu milletin üzerine uçaklarıyla bomba yağdıranların o gece hesaba katmadığı bir şey vardı. O gece adeta sel olup sokaklara ve caddelere dökülenler, göğüslerini tanklara ve kurşunlara siper etti. 251 şehit, 2 bin 200'ün üzerinde gazimiz oldu ama Allah'a şükürler olsun ezanımızı da susturmadık, bayrağımızı da indirtmedik, memleketimizi böldürtmedik."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 15 Temmuz'da Türkiye'de işgal girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, buna yeltenenlerin hiçbir zaman Türkiye'de bitmeyecek Seyit Onbaşı'ları düşünemediklerini vurguladı.

Türkiye'de işgalin girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin her zaman yetiştirileceğini kaydeden Kiler, bir daha bu gibi girişimde bulunmaya kalkışanların karşısında şehit olmaya hazır 81 milyon kahramanı bulacağını ifade etti.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Vali Yardımcıları Tolga Polat ve Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay'ın katıldığı program, selaların okunmasıyla sona erdi.