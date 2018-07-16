HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafik kapatılan köprü yeniden trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören için çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında köprü girişindeki anma törenleri dolayısıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılmıştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri etkinliğin son bulmasıyla etkinlik için kurulan stant, güvenlik noktaları ve barikatlar kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından köprü ve bağlantılı yollar saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

(AA)

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendiPensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Demokrasi ve Milli Birlik Günü trafiğe açıldı

En Çok Okunan Haberler

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.