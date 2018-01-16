156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

Amanos Dağları'nda yayılış gösteren ve ilk kez 1862 yılında toplanan ancak o zamandan beri bir daha izine rastlanmayan "Amanos öğrek otu" endemik bitkisi Türk bilimciler tarafından yeniden bulundu ve dünya literatüründeki yerini aldı.

AA'nın haberine göre Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amanos Dağlarının, sahip olduğu 250 civarındaki endemik bitki türüyle Türkiye'nin bu açıdan en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Kentte, bu alandaki zenginlik nedeniyle 100 yılı aşkındır önemli bilimsel çalışmaların yapıldığını ifade eden Güzel, yürütülen çalışmalarda halen yeni türlerin bulunabildiğini kaydetti.

"Amanos öğrek otu" olarak bilinen "Heracleum amanum" bitkisinin de bölge için önemli bir endemik tür olduğunu aktaran Güzel, "Ünlü İsviçreli botanikçi Pierre Edmond Boissier ve ekibi 1862’de ilk kez bu bitkiyi toplamış ve 'Heracleum amanum' ismini vermiş ama aradan geçen 150 yılı aşkın sürede hiç kimse bu bitkiye tekrar rastlamamış ve toplayamamış. Dolayısıyla bu bitki rivayet olarak kalmış." dedi.