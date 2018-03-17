18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

Bugün Çanakkale Savaşı'nın 103. yıldönümü. Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu . Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 103 yıldönümü etkinlikleri gün boyu sürecek.

ANMA PROGRAMI

Çanakkale Valiliği, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 103. yıl dönümü resmi programı sabah saat 09.00’da, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından 21 pare top atışı yapılarak başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından 18 Mart Stadyumu’nda tören gerçekleştirilecek. TBMM tarafından Çanakkale şehrine verilen altın madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayacak olan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle sürecek. Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü gösteri yapacak. Buradaki törenler, resmi geçit töreniyle son bulacak.