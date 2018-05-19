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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

Mardin, Siirt, Batman, Elazığ ve Bingöl'de tören düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mardin, Siirt, Batman, Elazığ ve Bingöl'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mardin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, bazı kurum amirleri ve gençler Türk bayrakları ile 21 Kasım Şehir Stadı'na kadar yürüdü.

Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çomaktekin, gençlerin bayramını kutladı.

Halk oyunları ekibi ile tekvando ve karate takımları gösteri sundu, koşu yarışması yapıldı.

Törene katılan Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Çomaktekin, yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

- Siirt

Siirt'te de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'dan el ele, gönül gönüle dolaşmasının yıl dönümü olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise gelecek olduğunu belirten Olğaç, "Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir." dedi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende, güreş antrenörü Aziz Savuk ve gençlerin hazırladığı gösteri yoğun ilgi gördü.

Halk oyunlarıyla devam eden tören, yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Törene, Vali Vekili Aziz Onur Aydın, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Parkı'nda devam eden programda, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve il protokolü gençlerin bayramını kutladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, buradaki konuşmasında, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Halk oyunları ekibinin zeybek oynadığı programda, tekvando ve karate takımları gösteri sundu.

Vali Deniz ve Belediye Başkan Vekili Aksoy, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödüllerini verdi.

- Elazığ

Elazığ'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Öğretmenevi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik bahçesinde devam eden kutlamada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Şefik Bilen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

- Bingöl

Bingöl'de Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, burada yaptığı konuşmada, milletin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesindeki yerini almasının 19 Mayıs 1919'da gerçekleştiğini söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirten Arıkan, "19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz." dedi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, spor ve halk oyunları gösterilerinin ardından verilen konserle sona erdi.

Törene, Vali Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

- Mardin, Siirt, Batman, Elazığ ve Bingöl'de tören düzenlendi

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 mayıs Batman Elazığ mardin Siirt

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