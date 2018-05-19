DİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mardin, Siirt, Batman, Elazığ ve Bingöl'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mardin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, bazı kurum amirleri ve gençler Türk bayrakları ile 21 Kasım Şehir Stadı'na kadar yürüdü.

Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çomaktekin, gençlerin bayramını kutladı.

Halk oyunları ekibi ile tekvando ve karate takımları gösteri sundu, koşu yarışması yapıldı.

Törene katılan Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Çomaktekin, yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.