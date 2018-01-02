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20 adet bilet aldı 1.2 milyon kazandı! Neler yapacağını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 5 milyon liralık çeyrek biletlerden birisi Ordulu bir TIR şoförünün biletine isabet etti

20 adet bilet aldı 1.2 milyon kazandı! Neler yapacağını anlattı

İstanbul’dan satın aldığı ’2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti.

Ordu’da yaşayan TIR sürücüsü Mutlu Kaya’nın İstanbul’dan satın aldığı ’2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet etti. Ankara’ya Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne giderek parasını alan evli ve 2 çocuk babası Kaya, "Kendim Ordu’da yaşıyorum ve TIR şoförlüğü yapıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. Biletime piyango isabet ettiği için çok sevindim. Piyango bana vurdu ama şoförlüğe, mesleğime devam edeceğim. Bu paradan 50 bin TL de Yeni Orduspor’a bağış yapacağım. Çeyrek bilet olduğu için 1 milyon 250 bin TL ikramiye aldım" dedi.

'BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANANLA KARŞILAŞTIK'

Mutlu Kaya, 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti. Kaya, "Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara’da Milli Piyango’da karşılaştık. Bileti Ordu’dan bir bayi, Samsun’dan Milli Piyango’dan almış, Samsun’da satmış. Samsun’da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik" diye konuştu.

OTOMOBİL VE DAİRE ALACAK

Kaya, ilk etapta bir Range Rover aldığını belirterek, “Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu’dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor'a 50 bin TL bağış yapacağım, TIR şoförlüğüne devam edeceğim” dedi.

BÜYÜK İKRAMİYELERDEN BİRİ ORDU'DA SATILMIŞ

Milli Piyangonun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ordu'da satıldığı belirlendi.

Altınordu ilçesinde şans oyunları ve milli piyango bileti satışı yapan büfenin camına, "Yılbaşına özel en büyük ikramiye 61 milyon lira bizden çıktı, bilet alana çıkar" yazılı afiş asıldı.

Bunun üzerine Ordulular, büyük ikramiye talihlisini merakla beklemeye başladı. Vatandaşların, bayi içerisinde ve dışında şans oyunları oynamak üzere yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

BİLETİ SAMSUN'DAN GETİRMİŞLER

Bayi personeli Ali Dizge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Piyango İdaresinin Ordu'da şubesi bulunmadığını için Samsun Şube Müdürlüğünden aldıkları biletleri satışa sunduklarını söyledi.
Bu yılki yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan çeyrek biletlerden birinin çalıştığı bayiden satıldığını belirten Dizge, "Aynı zamanda dün, teselli ikramiyesi çıkan 3-4 arkadaş geldi. Onlara ikramiyelerini verdik. Büyük ikramiye talihlisini de bekliyoruz." dedi.

Dizge, herkes gibi talihliyi merak ettiklerini kaydederek, "Talihliyi buraya bekliyoruz. Kişinin kim olduğu ya da nerede yaşadığına dair bildiğimiz yok. Bildiğimiz tek konu, biletin satışının bizim bayiden yapıldığı." diye konuştu.

Dizge, talihlinin bileti Ordu'dan almasının hem kendileri hem de Ordulularda heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan Cemil Elmas da büyük ikramiye biletinin Ordu'da satılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ordu milli piyango TIR

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