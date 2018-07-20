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22 yat, Ordu'ya demir attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

DENİZLERDEYİZ Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından organize edilen 'DADDralli Karadeniz 2018' etkinliği kapsamında Ordu'ya gelen yatlar, Perşembe İlçesi Kışlaönü balıkçı barınağına demir attı.

22 yat, Ordu'ya demir attı

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- DENİZLERDEYİZ Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından organize edilen 'DADDralli Karadeniz 2018' etkinliği kapsamında Ordu'ya gelen yatlar, Perşembe İlçesi Kışlaönü balıkçı barınağına demir attı.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından amatör denizciliğin gelişmesini sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında 'DADDralli Karadeniz 2018' etkinliği düzenlendi. '3 ülke, 1 hikaye' temasıyla düzenlenen etkinliğe katılan denizciler yatlarıyla Ordu'ya ulaştı. 22 yat Perşembe İlçesi Kışlaönü balıkçı barınağında demir attı. 12 Haziran’da Volos-Yunanistan’dan başlayıp, Poti-Gürcistan’a kadar uzanacak ve sonrasında 22 Ağustos’ta İstanbul’da sona erecek olan gezi ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Bu etkinliğin ilham kaynağı, Argonotların hikayesidir. Argonotların Yason'a gelişinin canlanmasıdır. Argonotların, Yunanistan’dan çıkarak Ege Adaları üzerinden, daha sonra İstanbul üzerinden Yason'a ulaşmasıdır. Yapmış oldukları ahşap bir gemiyle içerisinde yaklaşık 40'ın üzerinde Argonotla birlikte Yason'a gelişi, daha sonra Gürcistan'a geçiş süreci. Yaşanan o sürecin canlanması. Çok önemli misafirlerimiz var içerisinde. Etkinliğe katılan misafirlerimize Ordu'nun güzel alanlarını, güzel destinasyonlarını birlikte gezerek, Ordu'yu anlatacağız. Argonotların kaldıkları yeri karadan gösterecek, Ordu'nun destinasyonlarını sunacağız. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Karşılıklı Argonotların hikayesini her yıl canlandırmayı düşünüyoruz. Çünkü, bölgemiz için önemli bir hikaye, önemli bir organizasyon. Gelecek yıl bu sayılar artarak bu limanlar dolacak" diye konuştu.
Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği Başkanı Dr. Zafer Türkmen ise, "Gerçek deniz sevgisine dayalı amatör denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan derneğimiz, düzenlediği ikinci Karadeniz Rallisi ile ülkemizin Karadeniz kıyılarını yeniden keşfe çıktı. Türkiye’mizin en uzun kıyı şeridine sahip Karadeniz’in limanlarında duraklayamaya devam eden DADDralli Karadeniz 2018 '3 ülke, 1 hikaye', bu kez 12 Haziran’da Volos-Yunanistan’dan başladık ve bugün Ordu'dayız. Hikaye aslında Yunanlıların hikayesi ama 3 ülkeyi kapsıyor. Asıl yolculuğun en büyük bölümü bizim Karadeniz'de geçiyor. Dolayısı ile bizlerin bu işi daha çok sahiplenmemiz gerekiyor. Burada mitolojik bir hikaye var ama bütün seyahat kıyılarımızda geçiyor ve bu insanlar buralarda iz bırakmış. Yabancılar bu tür hikayelere çok fazla ilgi duyar, hikayelerin içerisinde olmak isterler. Biz de bu hikayeyi kullanıp, sloganımızı öyle yaptık, 'DADDralli’ye katıl, efsanenin parçası ol' dedik. 45 tekne kayıt yaptırdı fakat erken seçimler, tatil ve değişik nedenlerden dolayı bu aksadı, çoğu arkadaş gelemedi. Biz bundan sonraki rallilerimizde gelecek olanlara yer bulamayacağımız için sınırlayacağız. Çünkü limanlarımız yeterli değil. Şu anda 22 tekne buradayız, 2 tekne de farklı yerlerden bizlere katılacak. O teknelerle birlikte biz 24 tekne olacağız. Yola çıkışımız 27 tekne idi" dedi.

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22 yat, Ordu'ya demir attı22 yat, Ordu'ya demir attı22 yat, Ordu'ya demir attı22 yat, Ordu'ya demir attı

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