24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Rawest Araştırma'nın 24 Haziran seçimlerine ilişkin Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa ve Van'da yaptığı anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Yayınlanan sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde, Muharrem İnce isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansı en yüksek aday olarak öne çıkması dikkat çekti.

Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şöyle:



