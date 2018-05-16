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24 Haziran seçim sonuçları için son anket

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 07:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son tahminler gelmeye devam ediyor. Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma'nın 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Rawest Araştırma'nın 24 Haziran seçimlerine ilişkin Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa ve Van'da yaptığı anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Yayınlanan sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde, Muharrem İnce isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansı en yüksek aday olarak öne çıkması dikkat çekti.

Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şöyle:

11

22

33

44


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları anket Seçim anketi Rawest Araştırma

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