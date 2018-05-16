Rawest Araştırma'nın 24 Haziran seçimlerine ilişkin Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa ve Van'da yaptığı anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Yayınlanan sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde, Muharrem İnce isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansı en yüksek aday olarak öne çıkması dikkat çekti.
Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şöyle:
24 Haziran seçim sonuçları için son anket
Barış Atay gözaltına alındı
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü
Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Bu fiyata çoban bulamayınca yurt dışından getirtti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
Okuyucu Yorumları 1 yorum