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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen dönemin Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, mahkemenin kararı değerlendirdi.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

Oda TV'nin haberine göre Emekli Orgeneral Çetin Doğan, “Türkiye’nin başına gelenler, yani bizim başımıza gelenleri biz unutuyoruz, bizim başımıza gelenler önemli değil, şahsımızın hiçbir önemi yok, Türkiye’nin başına gelenlerden sonra, onları gördükçe” açıklamasında bulundu.

Savunmasında davadaki delilsizliğe dikkat çektiğini anlatan Çetin Doğan, şunları söyledi: “Tek bir delil, tek bir şey yok. Kanaate dayalı, söylentiye dayalı bir belge gösterin, yok. Hiçbir şey yok. Adalet, Türkiye’de yok zaten adalet. Ben son savunmamda, sanıklardan daha ziyade, Türk adaletinin geleceğine vurulacak damgaya ve geleceğe bırakılacak mirasa dikkat çekmiştim, bıraktılar. Balyoz davası şu anda sürüncemede, dördüncü seneyi tamamlıyor, dördüncü sene oldu hala karar çıkmıyor. Bunu da süründürecekler, başımızın üstünde şey gibi sallandıracaklar. Allah Türkiye’yi zalimlerin elinden kurtarsın. Bu olay bu kadar acı.”

“CUMHURBAŞKANININ KIZLARI SEVİNMİŞLERDİR”

“Ben kategorik olarak da darbeye karşı olan biriyim” diyen Çetin Doğan değerlendirmesini şöyle tamamladı: “O dönemde gazeteye verdiğim demeçte bunları anlattık. Mahkemeye de verdik bunları, gösterdik. Sanıyorum ki sadece Genelkurmay karargahını cezalandırdılar. Genelkurmay Başkanı, Harekat Başkanı gibi hepsini koydular ve sonuç itibariyle kuvvet komutanı da bu işin içinde dediler, bu arada olay YÖK Başkanı’na da dokundu, adamın ne ilgisi var. Düşünün bu olayın komikliği evvela şimdiki Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı ve Cumhurbaşkanımız, kızları birisi 13, birisi 16 yaşında mağdurlar arasında. Sevinmişlerdir ceza verildiği için.”

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Anahtar Kelimeler:
28 Şubat Çetin Doğan hapis müebbet

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