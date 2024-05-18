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  4. Tatil için geldi başına gelmeyen kalmadı! Hastaneye kaldırıldı

Tatil için geldi başına gelmeyen kalmadı! Hastaneye kaldırıldı

18.05.2024 23:25
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bungalov işletmesinde tatil yapan 32 yaşındaki Ozan Y.'ye, bahçede bulunduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Dizinden yaralanan Ozan Y. hastaneye kaldırılırdı.

Tatil için geldi başına gelmeyen kalmadı! Hastaneye kaldırıldı

Tatile geldi neye uğradığını şaşırdı! Olay, saat 18.30 sıralarında Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Yudum Sokak üzerindeki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Tatil için bungalov işletmesine gelen Ozan Y., işletmenin bahçesinde olduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu dizinden vurularak yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ozan Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de işletme ve çevresinde silah kullanan şüpheliyi bulmak için araştırma yaptı. Dizinden yaralanan Ozan Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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hastane tatil
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