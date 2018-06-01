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3 teker üzerinde ağır yük

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, atık malzeme toplayıcısının, 3 tekerlekli bisikletin üzerinde topladıklarını güçlükle taşımaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.  İlkadım ilçesinde görüntülenen atık malzeme toplayıcısı, karton, metal ve plastik atıkları topladıktan sonra 3 tekerlekli bisiklete yükledi. Bisikletin yan taraflarına çuvalları asan, üst kısma da kartonları yerleştiren atık malzeme toplayıcısının, yolda güçlükle gittiği görüldü.  FOTOĞRAFLI

3 teker üzerinde ağır yük

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, atık malzeme toplayıcısının, 3 tekerlekli bisikletin üzerinde topladıklarını güçlükle taşımaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İlkadım ilçesinde görüntülenen atık malzeme toplayıcısı, karton, metal ve plastik atıkları topladıktan sonra 3 tekerlekli bisiklete yükledi. Bisikletin yan taraflarına çuvalları asan, üst kısma da kartonları yerleştiren atık malzeme toplayıcısının, yolda güçlükle gittiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

3 teker üzerinde ağır yük3 teker üzerinde ağır yük

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